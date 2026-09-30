বুধে ঘুরবে ভাগ্যের চাকা, সম্পর্কে বিশ্বাস নিয়ে হতাশায় ভুগবেন এই রাশিরা

বুধে ঘুরবে ভাগ্যের চাকা, সম্পর্কে বিশ্বাস নিয়ে হতাশায় ভুগবেন এই রাশিরা
30 September 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : September 30, 2026 at 12:08 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনি আপনার মতামত এবং পরিকল্পনা দ্বারা আপনার প্রিয়জনকে মুগ্ধ করতে পারেন যা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পথ সুগম করতে পারে । আর্থিক বিষয়গুলি যত্ন সহকারে মূল্যায়নের প্রয়োজন হতে পারে । তবে, ইতিবাচক পরিবর্তন হতে পারে কারণ দিনের শেষভাগে ভাগ্য আপনার পক্ষে যেতে পারে । অফিসে একটি মনোরম মেজাজ পেশাদারদের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে যারা তাদের কঠোর পরিশ্রম দিয়ে তাদের ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করতে পারে । আপনার বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য এটি একটি ভালো দিন ।
বৃষ (TAURUS) : আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে ভালো ব্যবহার এবং সহায়তা আপনার প্রেমের জীবনকে আরও সুখী করে তুলতে পারে । টাকা পয়সার ক্ষেত্রে, আপনি অতীতের ক্ষতির বিষয়ে চিন্তা করে দিন শুরু করতে পারেন যা থেকে আপনার মনোযোগ অন্যদিকে সরানো খুব কঠিন হয়ে উঠতে পারে । কাজের ক্ষেত্রে, আপনার বাস্তববাদী মনোভাব আপনাকে ভালো কর্মসম্পাদনে সহায়তা করতে পারে । আপনি সফলভাবে আপনার দলের ত্রৈমাসিক অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করতে পারেন । আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা আপনার উদ্দেশ্য হতে পারে ।
মিথুন (GEMINI) : পারিবারিক ক্রিয়াকলাপ এবং সামাজিক কর্মসূচিগুলি সংগঠিত করার দিকে আপনার একটি ঝোঁক আছে । আজ আপনি এরকমই কোনও কর্মসূচি সংগঠিত করবেন । আপনি বিকেলে আপনার বাড়ি সংস্কার করার পরিকল্পনা করতে পারেন । যদিও দিনের দ্বিতীয় অংশটি কঠিন হতে পারে, নির্জনে কাটানোর জন্য এটি একটি ভালো দিন । দিনের প্রথমার্ধটি ইতিবাচক হলেও আপনি দ্বিতীয়ার্ধে আবেগজনিত ওঠা-নামার মুখোমুখি হতে পারেন । আজকের দিনটি কোনও কিছু কেনার জন্য ভালো নয় ।
কর্কট (CANCER) : আপনি মানসিক চাপের সময়গুলি কাটিয়ে উঠতে পারেন আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে পাওয়া সমর্থন আপনার মনে প্রশান্তির স্পর্শ এনে দিতে পারে । আপনার সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন এবং তাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন । আপনার তহবিলগুলিকে সঠিক দিক থেকে বিনিয়োগ করুন এবং চালিত করুন । এটি দিনের জন্য কাঙ্ক্ষিত আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা বাড়াতে সহায়তা করতে পারে । আপনার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত সময়টি আসতে পারে । কাজের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সমাধানগুলি পাওয়া সহজ হতে পারে । তবে, আপনি যদি স্বাস্থ্যের সমস্যার মুখোমুখি হন তবে বাড়িতে গিয়ে আরাম করে সময় কাটানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।
সিংহ (LEO) : আপনি পরম আকর্ষক হয়ে আপনার প্রিয়জনকে মুগ্ধ করতে সক্ষম হতে পারেন । আপনার খোলামেলা, দিলদরিয়া এবং দানশীল মনোভাব আপনার সঙ্গীকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে । অর্থের ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন, যা কিছু লাভজনক বলে মনে হবে তা আপনার জন্য যথেষ্ট রোজগারের কারণ হয়ে উঠবে । অফিসের দিকে, সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । আপনার সিনিয়র, সহকর্মী এবং ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় লোক দেখানো আচরণ করবেন না ।
কন্যা (VIRGO) : ভুলের ক্ষেত্রে আপনার প্রিয়জনের কাছে ক্ষমা চাইতে শিখুন । আপনার স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যরা সহায়তা করতে পারেন । দিনের প্রথমার্ধে অর্থায়ন ভালো নাও হতে পারে যা আপনাকে আপনার ভবিষ্যতের বিষয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করতে পারে । সুতরাং, আপনার বাজেট পর্যালোচনা করুন এবং জিনিসগুলিকে আরও অনুকূলভাবে পুনরায় কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন । সময়ই টাকা ! এমন অনেকগুলি উদাহরণ থাকতে পারে যেখানে আপনি প্রচুর সময় নষ্ট করেছেন যা আপনার হাতে থাকা বাকি কাজগুলি শেষ করার ক্ষেত্রে অযাচিত চাপ সৃষ্টি করতে পারে ।
তুলা (LIBRA) : সময় টাকার মতোই মূল্যবান । আপনি আজ আপনার কাজের মধ্যে এই বিবৃতিটির উপযোগিতা অনুভব করতে পারবেন । আপনার জন্য প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান, তার জন্য আপনি পুরনো পরিকল্পনা পদ্ধতিতে ফিরে যেতে পারেন । আপনার অনুভূতিগুলি আপনার প্রিয়জনের মনে নাও পৌঁছতে পারে, তবে আপনার যে বন্ধুরা সবসময় আপনাকে সমর্থন করেন, তাদের সঙ্গে আপনার অনুভূতিগুলি ভাগ করে নিতে পারেন । আপনি অন্যদের নজরে আসবেন এবং প্রশংসিত হবেন, তার ফলে আপনার জীবন আনন্দে ভরে উঠবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : ইতিহাস আপনাকে আকর্ষণ করে এবং আপনার মধ্যে অচেনা অভিযাত্রীকে আপনি খুঁজে পাবেন । কর্মক্ষেত্রে, আপনার অসাধারণ কাজের ফলে আপনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন । ব্যবসা আপনার জন্য আনন্দ এবং উত্তেজনা পূর্ণ হবে । আপনি আপনার কাছের এবং প্রিয়জনদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাদের খুশি করার চেষ্টা করতে পারেন । আজকের দিনটি অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার জন্য সঠিক দিন । আপনি আপনার কাজের প্রতি নিবেদিত থাকবেন এবং পুরো উদ্যমে কাজ করবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনার প্রিয়জনের স্বার্থরক্ষার জন্য আপনাকে সবদিক সামলাতে হতে পারে । বিকেলে কোনও ব্যবসায়িক ভ্রমণের সম্ভবনা থাকতে পারে । সন্ধ্যার দিকে, আপনি আনন্দ করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারেন, এমনকি তার জন্য যদি টাকা ধার নিতে হয়, তাও । আপনি যদি ভালো-মন্দ বিচার না করে কোনও কাজ করেন, তবে আপনি সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন । আপনাকে আগে থেকেই প্রকল্পগুলি পরিকল্পনা করে রাখতে হবে । শুরু করা কোনও কাজে দেরি করবেন না । সবসময় চেষ্টা করুন যাতে কাজগুলি সাবলীলভাবে এবং সময়ের মধ্যে শেষ করা যায় ।
মকর (CAPRICORN) : কঠোর পরিশ্রম করে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা এবং তারপর নিজের জন্য সময় বের করাই আজকের দিনে আপনার মূল লক্ষ্য । আজ আপনার কর্মকর্তা আপনার উপর প্রসন্ন থাকবেন, কিন্তু আপনাকে বাইরের ছলনায় ভুললে চলবে না । অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা, আপনার ভালোবাসার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে । আপনি আজ নিজের কাজকে ভালোবাসার থেকে বেশি গুরুত্ব দেবেন । অন্যের উপর রাগ করবেন না, কারণ তাহলে আপনার কর্মশক্তি হ্রাস হতে পারে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আইনি সমস্যাগুলির সমাধান আজ আপনার পক্ষে যেতে পারে এবং এটি একটি স্বস্তির নিশ্বাস এনে দেবে । সমস্ত উদ্বেগের পরে, আপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছুক হতে পারেন । আপনার মন ভুলিয়ে রাখার জন্য আপনি উত্তেজনাপূর্ণ কাজ করতে পারেন । ব্যক্তিগত জীবনে, আপনার বাকপটুত্ব আপনার প্রিয়জনকে মোহিত করতে সাহায্য করতে পারে । আপনি সব সমস্যা আপনার উদ্ভাবনী শক্তি এবং মিলেমিশে কাজ করার ক্ষমতা দিয়ে সমাধান করবেন ।
মীন (PISCES) : আজ আপনি দ্বিধায় ভুগতে পারেন । যার ফলস্বরূপ, আপনি নিজে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হতে পারেন । আপনি নিজে সঠিক মানসিক অবস্থায় না ফেরা পর্যন্ত, কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো । আপনার সম্পর্কের প্রতি যদি আপনার বিশ্বাসের অভাব হয়, তবে ভবিষ্যতে অসুবিধায় পড়তে পারেন । আপনার সম্পর্কের প্রতি আপনাকে বিশ্বাস বাড়াতে হবে, নাহলে আপনি হতাশায় ভুগতে পারেন । আপনার বন্ধুদের পরামর্শ নিন এবং সম্পর্কে সৃজনশীলতা ও বিশ্বাস আনার চেষ্টা করুন ।