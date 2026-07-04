1300 কোটির দুর্নীতি ? দেবরাজ-কাণ্ডে সিটের নজরে 30 জন জনপ্রতিনিধি-ব্যবসায়ী

1300 কোটির দুর্নীতি ? দেবরাজ-কাণ্ডে সিটের নজরে 30 জন জনপ্রতিনিধি-ব্যবসায়ী
ডিসি গ্লোবালকে ঘিরে তদন্তে নতুন মোড় ! বাবার নামে সংস্থা, কিন্তু পরিচালনায় ছিলেন দেবরাজই, দাবি তদন্তকারীদের ৷
Published : July 4, 2026 at 4:05 PM IST
কলকাতা, 4 জুলাই: বিধাননগর পুরসভার প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তীর গ্রেফতারির পর তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে একের পর এক নতুন তথ্য । জমি কেনাবেচা, নির্মাণ প্রকল্প, সম্পত্তি হস্তান্তর এবং বিপুল আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি সুসংগঠিত দুর্নীতির নেটওয়ার্কের সন্ধান পেয়েছেন তদন্তকারীরা বলে দাবি । বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-এর প্রাথমিক অনুমান, এই চক্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্তত 30 জন জড়িত থাকতে পারেন । তাঁদের মধ্যে জনপ্রতিনিধি, নির্মাণ ব্যবসায়ী, প্রোমোটার এবং দেবরাজের একাধিক ঘনিষ্ঠ সহযোগীর নাম উঠে এসেছে বলে তদন্তকারী সূত্রের খবর ।
সিটের দাবি, দেবরাজ একা কাজ করেননি । দীর্ঘদিন ধরে একটি সুপরিকল্পিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অভিযোগে ওঠা আর্থিক লেনদেন এবং নির্মাণ-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে । সেই কারণেই এখন শুধু দেবরাজ নন, তাঁর ঘনিষ্ঠদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, সম্পত্তি, সংস্থা এবং আর্থিক লেনদেনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ইতিমধ্যেই চারজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে । তদন্ত এগোলে আরও কয়েকজনকে ডাকা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে ।
তদন্তের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে 'ডিসি গ্লোবাল' নামে একটি নির্মাণ সংস্থা । সিট সূত্রের দাবি, 2015 সালে গড়ে ওঠা ওই সংস্থার কাগজে-কলমে মালিক ছিলেন দেবরাজের বাবা তরুণকুমার চক্রবর্তী । তবে বাস্তবে সংস্থার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং পরিচালনার দায়িত্ব সামলাতেন দেবরাজ নিজেই ।
তদন্তকারীদের দাবি, সংস্থাটির কোনও স্বতন্ত্র অফিস ছিল না । দেবরাজের বাড়ি থেকেই সংস্থার যাবতীয় কাজ পরিচালিত হতো । অভিযোগ, এই সংস্থাকে সামনে রেখেই কোটি কোটি টাকার জমি লেনদেন, নির্মাণ প্রকল্প এবং সম্পত্তি হস্তান্তরের মতো একাধিক আর্থিক কার্যকলাপ হয়েছে । সেই সমস্ত ব্যাঙ্ক লেনদেন, সংস্থার নথি এবং সম্পত্তির কাগজপত্র এখন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন তদন্তকারীরা ।
দুর্নীতির অভিযোগের অঙ্কও কম নয় । সিটের দাবি, প্রায় 1300 কোটি টাকার আর্থিক অনিয়মের সূত্র মিলেছে তদন্তে । যদিও এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে এখনও নথি সংগ্রহ ও আর্থিক বিশ্লেষণের কাজ চলছে ।
তদন্তের পরিধিও ক্রমশ বাড়ছে । সূত্রের খবর, শুধু বিধাননগর নয়, দক্ষিণ দমদম, রাজারহাট এবং নিউটাউন এলাকার একাধিক জনপ্রতিনিধি ও প্রভাবশালী ব্যক্তির ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তাঁদের সঙ্গে দেবরাজের আর্থিক ও পেশাগত সম্পর্ক ছিল কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা । প্রয়োজনে তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি করা হতে পারে ।
এই মামলায় ইতিমধ্যেই দেবরাজের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বিনু মণ্ডল, সুশোভন মণ্ডল ওরফে মাইকেল, রতন মৃধা, সম্রাট বড়ুয়া এবং গোপাল বাগুই-কে তলব করেছে সিট । তদন্তকারীদের আশা, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে আর্থিক লেনদেনের ধরন, সংস্থাগুলির ভূমিকা এবং নেপথ্যের যোগসূত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে ।
তদন্তকারী সংস্থার একাংশের মতে, এই মামলার তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে । আর্থিক নথি, সম্পত্তির রেকর্ড এবং বিভিন্ন সংস্থার লেনদেন বিশ্লেষণ যত এগোবে, ততই নতুন নাম এবং নতুন সংস্থার যোগসূত্র সামনে আসতে পারে । সেই কারণেই আগামিদিনে আরও তলব, জিজ্ঞাসাবাদ এমনকি নতুন গ্রেফতারির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা ।