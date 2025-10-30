ETV Bharat / state

নক্ষত্র অনুকূলে, প্রচুর টাকা হাতে আসবে আজ ; বাকিদের ভাগ্য জানুন রাশিফলে

কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।

ইটিভি ভারতের দৈনিক রাশিফলে জানুন কেমন যাবে আজকের দিন
October 30, 2025

মেষ : ব্যক্তিগত জীবনে একটি নিত্যনৈমিত্তিক দিন কাটবে আজ । দিনটি মূলতঃ আপনার কাজের উপর কেন্দ্রীভূত থাকবে । কাজের চাপে প্রেমের সম্পর্ক দূরে থাকবে । আপনি সবকিছু এখনই এই মূহূর্তে করতে চাইবেন । আপনাকে ধীরস্থির থাকতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে । কোনও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে যাবেন না । যদি কোনও চাকরি করেন, তবে আজ আপনাকে সেখানে কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে ।

বৃষ : আজকের দিনে আপনি প্রচুর টাকা উপার্জন করে ট্যাঁকশাল করে ফেলতে পারেন ! নক্ষত্রের অবস্থান আপনার অনুকূলে থাকবে । সমস্ত প্রচেষ্টার সুফল পেতে দেখে আপনি অত্যন্ত সুখী অনুভব করবেন । আজ নিজের কর্মোদ্যম জমিয়ে রাখতে চাইবেন । এটা আপনাকে জীবনের অন্য ক্ষেত্রে আরও ভালো ফলাফল এনে দিতে সাহায্য করবে । আপনার পক্ষে ভালো হবে যদি আপনি নিজের লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে নিজের কঠোর পরিশ্রম বজায় রাখেন । আপনার সহকর্মীরা আপনাকে ঈর্ষা করতে পারে ।

মিথুন : সম্পর্কের বিচারে বলা যায়, আপনি কোনও তুচ্ছ বিষয়ে আজ তর্ক করতে চাইবেন না এবং অনেক বেশি ক্ষমাশীল হয়ে উঠবেন । আপনি জীবনের রোমান্স বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর এবং আপনার সঙ্গীও আপনার সঙ্গে থেকে অত্যন্ত খুশি হবে । কিছু অর্থনৈতিক চাপে, আপনি আপনার কাজের ক্ষেত্রে কোনও পারদর্শিতা দেখাতে পারবেন না । এটা সমস্ত দুশ্চিন্তাকে দূরে রাখতে সাহায্য করবে এবং আগামিকালের জন্য আপনি নতুন কিছু আশা রাখতে পারেন ।

কর্কট : প্রেমের ক্ষেত্রে আপনার জন্য অসাধারণ কোনও সংবাদ অপেক্ষা করছে । প্রিয়তমকে মুগ্ধ করার নতুন নতুন উপায় ভাবতে পারেন, এরকম সম্ভাবনা আছে । যারা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তারা বিবাহ করতে পারেন । ব্যবহারিক পন্থা আপনাকে আর্থিক বিষয় নিয়ে নিশ্চিত করতে পারে । আপনি আপনার উপার্জনের একটি বিশাল অংশ সঞ্চয় করতে পারবেন । কর্মক্ষেত্রে মতবিরোধ এড়ানোর জন্য আপনাকে ঊর্ধ্বতনদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হতে পারে । যদিও এই পর্যায়টি সাময়িক, শীঘ্রই আপনি শক্তি ও উদ্যম ফিরে পাবেন ।

সিংহ : আজকে আপনি অত্যন্ত বাস্তববাদী থাকবেন । আপনার চারপাশের ঘটনা এবং মানুষজন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করবেন । আবেগকে সংযত রাখবেন । আপনার সহযোগিতামূলক মনোভাব এবং যুক্তিপূর্ণ দক্ষতা কার্যক্ষেত্রে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হবে । যাইহোক, অতিরিক্ত কাজের চাপে আপনার নিঃশেষিত মনে হবে নিজেকে । সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে ঠিক যখন আপনি চাপমুক্তভাবে দায়িত্ব নিতে শিখে যাবেন । হিমায়িত খাবার এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার এড়িয়ে চলুন নতুবা স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে ।

কন্যা : যদি কাউকে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়ার সঠিক সময়ের অপেক্ষা করে থাকেন, তাহলে আজকের দিনটিতে আপনি সবথেকে ভালোভাবে নিজের মনোভাব জানাতে পারেন । পুরনো লগ্নিতে আজ ভালো লাভের অঙ্ক আসবে । কারণ গ্রহ-নক্ষত্রগত অবস্থানের কারণে আজ আপনার কাছে অনেকগুলো সুযোগ আসবে । সহজাত দক্ষতা আপনাকে আরও রোজগার করতে সাহায্য করবে ।

তুলা : প্রেমজীবন নীরস মনে হতে পারে ৷ তাকে আবার চাঙ্গা করে তোলার জন্য আপনাকে অন্যরকম নতুন কিছু ভেবে বের করতে হবে । যদিও আপনার মনোরঞ্জক স্বভাব সম্পর্কটিকে আবার সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করবে । আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা পুরনো স্টক থেকে ভালো লাভ পেতে পারেন, যা কিনা তাদের এমনিই হস্তান্তরিত করতে হত । আজকের দিনে বিনিয়োগ করবেন না । পেশাগত জীবন নীরস ও নিস্তেজ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আপনাকে এতে লেগে থাকতে হবে । যদিও, সহকর্মীদের সাহায্যে কাজ মসৃণভাবেই চলবে ।

বৃশ্চিক : আপনার পরিবারের সদস্যদের সুখী করার উদ্দেশ্যে আপনি প্রচেষ্টা চালাবেন এবং আপনার জীবনেও সেটা সুখ এনে দেবে । যদিও আপনার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে কোনও নতুন আমানত জমা পড়বে না । আপনার উপার্জন আজ যশ-খ্যাতি এনে দেবে । অনেক বৌদ্ধিক ক্রিয়া আপনার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে । গুরুত্বপূর্ণ মিটিংগুলোতে আপনি বহু ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসবেন, কোনও ইন্টারনেট মিটিং বা অধিবেশনের মাধ্যমে । দিনের শেষে আপনাকে হয়ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে ।

ধনু : প্রিয়তমকে পাশে পাওয়ার ফলে মানসিক চাপ সামলানো সহজ হবে আজ । নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ধীরে ধীরে উন্নত হবে । কিন্তু সঙ্গীকে নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে হবে । আর্থিক দিক থেকে আপনি ভালো মেজাজে থাকবেন, এমনকি কাউকে সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিতে পারেন । পেশার ক্ষেত্রে আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবে, কাজেই সবকিছু মসৃণভাবে এগোবে । যদিও, কাজের চাপ বাড়তে পারে এবং মাথা ঠান্ডা রাখা ও শান্ত থাকা আবশ্যক হয়ে উঠতে পারে ।

মকর : কর্মক্ষেত্রে আপনি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে আসতে পারেন । আপনি যে কোনও লগ্নিতে ঝুঁকির বিষয়টি মূল্যায়ন করতে পারবেন । নিজের পেশাগত দক্ষতাকে আরও ক্ষুরধার করে তুলতে পারবেন । প্রতিটি কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে এবং যারা দায়িত্বশীল তাদের কাজটি অর্পণ করুন । আপনার দেহ-মন যেহেতু উৎফুল্ল থাকবে, তাই প্রত্যাশা করবেন যে সবাই সমান উদ্দীপনায় কাজ করুক । কাজে মনোনিবেশ করতে আপনার কোনও সমস্যা হবে না ।

কুম্ভ : বাস্তব ঘটনাপরম্পরায় আপনি আজকে অর্থব্যয় করবেন যথোপযুক্ত বিবেচনা করে । যেহেতু ভাগ্যও আপনার প্রতি খুব একটা প্রসন্ন নয়, তাই আপনার উচিত হবে আগে অর্থনৈতিক জোর বিবেচনা করে তবেই খরচ করা । আজ আপনার প্রচুর বাকি থাকা কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে এবং পূর্বকৃত ভুলগুলিকে শোধরাতে হবে । আপনার খুব ক্লান্ত লাগবে আজ । আপনার অধঃস্তন কর্মচারীদের কাছ থেকে আজ আপনার কোনও সহযোগিতা আশা না করাই ভালো । কোনও ঝামেলা মেটানোর সময় সচেতন থাকুন । যে কোনও প্রকার চাপ যেন আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব না ফেলে সেই বিষয়ে নিশ্চিত হোন ।

মীন : প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজকের দিনটি অন্তত একঘেয়েমি কাটবে না, যেহেতু আপনি প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটাবেন ঠিক করেছেন যিনি আপনাকে আজকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার চেষ্টা করবেন । আপনার অর্থনৈতিক কৃতিত্বকে মানুষ তারিফ করবে । যদি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, এটাই তাহলে নেটওয়ার্কিং বিস্তারের সেরা সময় । বন্ধু এবং সহকর্মীরা আপনার প্রশংসা করবে, যেটা আপনার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে লাভবান করতে পারে । অফিসে আপনার কাজ প্রশংসা লাভ করবে এবং এটা আপনার কর্মস্বীকৃতিকে অনুপ্রাণিত করবে ।

