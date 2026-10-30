দিনটি আপনার জন্য স্বস্তির নাকি সতর্কতার, জানুন শুক্রবারের রাশিফল
30 October 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 30, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : প্রেম জীবন সমস্যা মুক্ত থাকবে আজ ৷ কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাপন হয়ত আপনার একঘেয়ে লাগবে । আজকে হয়ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ অর্থাগম ঘটবে না কিন্তু আপনার মাথায় আরও বেশি অর্থ উপার্জনের চিন্তা ঘুরবে, কাজেই আপনি বিশাল কিছু পরিকল্পনা করতে পারেন । বিভ্রান্তি এড়াতে চাইলে চিন্তাগুলিকে সুসংগঠিত করুন । সহকর্মীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা আছে । আজকে নক্ষত্রের শক্তি আপনাকে গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে ।
বৃষ (TAURUS) : আপনি উপকারী স্বভাবের হলেও আপনার আত্মকেন্দ্রিক পন্থা হয়ত ভালোবাসার ব্যক্তিটির পছন্দ হবে না । সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে উদারমনা হতে হবে । জীবনসঙ্গীর প্রয়োজনগুলি আপনাকে বুঝতে হবে । আপনার স্বচ্ছন্দ স্বভাব সম্পর্ককে মসৃণ রাখবে । আপনি নিরাপত্তা পাওয়ার চেষ্টা করবেন । এর ফলে আর্থিক অনেক সুযোগ হারাবেন । সময় ঠিক করে সামলানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে । নমনীয় থাকার চেষ্টা করুন ।
মিথুন (GEMINI) : খুশির মেজাজ নিয়ে আপনি যেখানেই যাবেন আনন্দ ও ইতিবাচকতা ছড়িয়ে দেবেন আজ । আপনার উদ্যম এখন ক্রমশ বাড়ছে, কাজেই চ্যালেঞ্জিং কাজগুলি করার এখনই সঠিক সময় । পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করবেন ও কনিষ্ঠদের অনুপ্রাণিত করবেন । আর্থিক দিক থেকে আপনি নিজেকে নিয়ে সেরকম নিশ্চিত থাকবেন না । আপনি উপার্জন বাড়াতে চাইবেন কিন্তু কীভাবে তা করবেন তা সম্বন্ধে কোনও ধারণাই আপনার থাকবে না ।
কর্কট (CANCER) : আজকে আপনি দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত থাকবেন না, বরং আপনি টাকা দিয়ে কেনা যায় এরকম ক্ষণস্থায়ী আনন্দ পাওয়ায় মজে থাকবেন । আর্থিক বিষয়টিকে আপনি উদাসীন ভঙ্গিতে দেখবেন । গুরুত্বহীন কাজের পিছনে সময় নষ্ট করার আপনার পেশার জন্য ক্ষতিকারক প্রমাণিত হতে পারে ও আপনার উন্নতির রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে । এর ফলে নিরাশা বা মেজাজ ওঠানামার সমস্যা দেখা দিতে পারে । পরিকল্পনা করা ও কাজ গুছিয়ে নেওয়াকে প্রাধান্য দিন । বাড়তে থাকা কাজের চাপ আপনি হয়ত সহ্য করতে পারবেন না এবং সন্ধ্যার মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন ।
সিংহ (LEO) : চাইলেও আপনার ভিতরে যে আবেগ জমা হচ্ছে তা প্রকাশ করতে পারবেন না । মনের মণিকোঠায় তাদের জমিয়ে রাখুন । কাজকে আপনি আজ খুবই গুরুত্ব দেবেন । অপ্রত্যাশিত কিছু সমস্যার কারণে আপনার সময়সূচির ক্ষেত্রে আজ কিছু বিলম্ব হতে পারে । আপনার অতীতের প্রচেষ্টা এখন আপনার ঊর্ধ্বতনেরা খেয়াল করবেন ও তার পুরস্কার দেবেন । এর ফলে আপনি আরও উঁচু কোনও লক্ষ্য অর্জনের অনুপ্রেরণা পাবেন । আজকে আপনার আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে কোনওরকম ত্রুটি খুঁজে বের করতে পারেবেন না ।
কন্যা (VIRGO) : বাধাবিপত্তির কারণে মনমরা হয়ে পড়বেন না, কেননা এর এক একটির কারণে আপনি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন । কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ করার ক্ষেত্রে আপনার যৌক্তিক ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধি আপনাকে সাহায্য করবে । প্রাত্যহিক রুটিন ভালো করে গুছিয়ে নিন ও জটিল সমস্যার সমাধানের আরও ভালো কৌশল খুঁজে বের করুন । বুদ্ধি, প্রতিভা ও আপনার কাছে আসা সুযোগ ব্যবহার কারলে আপনিও আজকে অবশ্যই অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করতে পারবেন ।
তুলা (LIBRA) : আজকে আপনার মনে শুধু রোমান্টিক চিন্তাই ঘুরবে । সুন্দর পরিবেশ, মৃদু সঙ্গীত, সুস্বাদু খাবার ও প্রিয়তমের সঙ্গে কাটানো সময় আপনার মন ভালো করে তুলবে । আজকে হয়ত আপনার জন্য অন্যতম সেরা দিন, কেননা সঠিক বেতন কত হবে তা বলা পুরোপুরি আপনার হাতেই । বেতন না বাড়লেও নিরাপদ চাকরি থেকে পাওয়া সন্তুষ্টির কারণে আপনি হাসিখুশি থাকবেন । ফলে আপনি কর্মব্যস্ত জীবন থেকে বিরতি নেবেন ও পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজকে কাজের চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকবে । যদিও তা আপনি খুব ভালোভাবেই সামলাবেন এবং তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনার ধৈর্য্যের । যাই হোক, নজর তীক্ষ্ণ রাখুন ও আগেভাগেই চাপের লক্ষণ চিনতে শিখুন ও যত দ্রুত সম্ভব তা সামলান । আজকে একটি অসাধারণ সন্ধ্যা কাটবে । সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হয়ে আপনি প্রচণ্ড মুগ্ধ হয়ে যাবেন । স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখুন । যারা দুরারোগ্য ব্যধিতে ভুগছেন তাদের আবশ্যক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : সামাজিক বা পেশাগত যোগাযোগ তৈরি করা ও ভবিষ্যতে সেই যোগাযোগগুলির মাধ্যমে রোজগার করার সুযোগ তৈরি করার এটিই আদর্শ সময় । আজকের দিনটি খুবই চ্যালেঞ্জিং । তন্দ্রাচ্ছন্ন ও ক্লান্ত বোধ করলেও কর্মব্যস্ত দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে । আপনার আত্মবিশ্বাস কম থাকবে ও ভালো ফল নাও পেতে পারেন । অফিসে আজকে নতুন কিছু শুরু করবেন না । নতুন কাজ অন্যদিনের জন্য রেখে দিন ।
মকর (CAPRICORN) : সতর্ক থাকলে আপনার প্রেম জীবনেও সাহায্য হবে । সংঘাতের অনৈক্যকে আপনার সম্পর্কের সংহতি নষ্ট করতে দেবেন না । ব্যাঙ্ক ঋণ বা ব্যক্তিগত ঋণের জন্য আবেদন করার জন্য আজ ভালো দিন ৷ কিন্তু আবেদন করার আগে নিজের সঠিক প্রয়োজন সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকুন । আপনার প্রাত্যহিক প্রয়োজনগুলি নিয়ে আপনাকে আবার কাজ করতে হবে । অফিসে আজকে কর্মকর্তাদের সুনজরে পড়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে । কর্মক্ষেত্রে গলাকাটা প্রতিযোগিতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : প্রিয় মানুষের সঙ্গে আপনি নতুন কিছু করে দেখবেন । আর্থিক দিক থেকে, আপনার মন যদি বলে যে এটিই সঠিক বিনিয়োগ, তাহলে আর ভাববেন না । আপনার মালিকানায় থাকা কোনও সম্পত্তি বা পুরনো গাড়ি বা অন্য কোনও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিক্রি করার জন্যও আজকের দিনটি ভালো । আজকে যেহেতু আপনার মেজাজ সমানে ওঠানামা করবে, সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার আপনার প্রয়াস কারওর চোখেই পড়বে না । তার বদলে আপনার ওপরওয়ালারা চাইবেন যে আপনি একের বেশি কাজ সামলান ।
মীন (PISCES) : আজ আপনি প্রবল উৎসাহী ও উদ্যমী থাকবেন । ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে দেখা করার আকাঙ্ক্ষা আপনার এতই প্রবল যে আপনি হয়ত গতিবেগের সীমাও লঙ্ঘন করে ফেলবেন । কেনার জন্য বাড়ি বা গাড়ি নিয়ে গবেষণা করার আজ ভালো দিন ৷ কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরে নিলেও হবে । আজ খোঁজখবর নেওয়া ও দেখার জন্য ভালো দিন, কিন্তু কেনার জন্য নয় । আজকের স্বর্গীয় শক্তি আপনাকে কোনও সমস্যা ছাড়াই কাজ সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট উদ্যমী করে তুলবে ।