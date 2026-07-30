লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় আজ আর্থিক লাভবান হবেন এই রাশিরা

লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় আজ আর্থিক লাভবান হবেন এই রাশিরা
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : July 30, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES) : কাজ ও সামাজিকতা নিয়ে আপনি খুবই ব্যস্ত ছিলেন । এখন বিরতি নিন ও নিজের জন্য কিছু করুন । আপনাকে হয়ত স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে । আপনি চাপে থাকলে সব কাজই পিছিয়ে যাবে । আজকে আপনি কাজের জায়গায় সবকিছু ঠিকঠাক করার পিছনে নিজের শক্তি ব্যয় করবেন । আজকে আপনার ধৈর্যের পরীক্ষা হবে, কাজেই আপনি মানসিক চাপে থাকবেন । স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, আপনার ছোটখাটো আঘাত লাগার সম্ভাবনা আছে ।
বৃষ (TAURUS) : আজকে সেইরকম একটি সাধারণ দিন, যেদিন কোনওকিছুই খুব ভালো হয় না । এরকম অপ্রত্যাশিত খরচের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, যা আপনার হিসাব একদম গুলিয়ে দেবে । আপনার ভাবনাচিন্তার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে, যার ফলে আপনি জীবনে নানা ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাবেন । ভাগ্য আপনার সহায়, কাজেই আপনি আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন । আপনার হাতে কোনও নতুন প্রকল্পও আসতে পারে । আপনার ভাগ্য যেদিকে যাচ্ছে তা নিয়ে আপনি খুশি থাকবেন ।
মিথুন (GEMINI) : কাজ সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য, আপনার সব ধরনের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে । আপনাকে তাদের প্রয়োজন এবং চাহিদাগুলি বুঝতে হবে এবং তা পূরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে । আপনার আন্তরিক স্বভাব আপনাকে লোকজনের কাছে প্রিয় করে তুলবে । বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রশংসিত হবেন । এমনিতে আপনি সম্পর্কের ব্যাপারে বেশি কথা বলেন, কিন্তু আজকে হয়তো আপনাকে ধৈর্যশীল শ্রোতা হতে হবে । আজ হয়তো আপনি নিজের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে খুব বেশি খুশি হবেন না ।
কর্কট (CANCER) : আজকে প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থের সাহায্য নেবেন । আপনার যদি মনে হয় যে কোনও কিছুর পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে, আপনি তার পিছনে টাকা খরচ করে সেই বদল আনতে চাইবেন । আপনার ভালোবাসার মানুষ আপনার আর্থিক মুনাফা উদযাপন করবেন এবং তার ফলে আরও কিছু খরচ হবে । কাজের ক্ষেত্রে ব্যস্ততা থাকার সম্ভাবনা আছে । আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়ার কারণে আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন । প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে দু'বার ভাবুন । চাপের পরিস্থিতি আপনার স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে ।
সিংহ (LEO) : ব্যস্ত সময়সূচি সামলাতে গিয়ে, আপনি কিছু মানসিক চাপে ভুগতে পারেন । আপনাকে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হবে । গুরুত্বপূর্ণ মিটিংগুলি সফলভাবে সমাপ্ত হলেও, তা আপনাকে দিনের শেষে ক্লান্ত করে দেবে । আজকে বিশাল কাজের চাপের ইঙ্গিত আছে, যার থেকে মানসিক চাপ হতে পারে । আপনি কিছু প্রমাণ করার জন্য, নিজের স্বভাবের বিপরীতে গিয়ে আরও বেশি পরিশ্রম করবেন । অন্য ব্যক্তিদের সমস্যাগুলি বোঝার জন্য, বিষয়গুলিকে তাদের জায়গা থেকে ভেবে দেখার চেষ্টা করুন ।
কন্যা (VIRGO) : আজ আর একঘেয়ে দৈনন্দিন কাজ করতে ইচ্ছে করবে না । তবে তিলকে তাল করে ফেলবেন না । কোনওকিছুই আজ আপনার কাজের উৎসাহকে কমাতে পারবে না । অন্যদের মন জিতে নেওয়ার জন্য আপনি নতুন সাফল্য অর্জন করবেন ।
তুলা (LIBRA) : আপনি আজ প্রকৃতির বিপরীত আচরণ করবেন এবং জীবনকে আরও গুরুত্ব সহকারে দেখবেন । এটি আপনার মতো নয়, তবে গাম্ভীর্যতা আপনাকে আরও দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দেবে, যা লোকেদের কাছে প্রমাণ করবে যে আপনিও দায়িত্বশীল হতে পারেন । আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে । আজ সামাজিকতা করার মনোভাব নাও থাকতে পারে । পুরনো আর্থিক বিনিয়োগগুলি আপনাকে প্রত্যাশিত ফল দিতে ব্যর্থ হতে পারে । সময় ভালো না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে নতুন বিনিয়োগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : রক্তের সম্পর্কের মূল্য সবকিছুর থেকে বেশি এবং আজকে আপনি তা সত্যি সত্যি অভিজ্ঞতা করবেন । আজকের দিনটি আপনার বন্ধু এবং পরিবারকে উৎসর্গ করুন, উপভোগ করুন এবং আনন্দ করুন । প্রিয়তমের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে ও সময় কাটিয়ে, আনন্দের সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে যান । আপনার কাছে শীঘ্রই কিছু নতুন সুযোগ আসবে । আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি খুব একটা শুভ নয় । যদিও এতে খুব বেশি ভারসাম্য নষ্ট হবে না ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজ মেজাজ খুবই খারাপ থাকবে । রাগের ওপরে লাগাম পরান ও নিয়ন্ত্রণে রাখুন । যাই হোক, এটি কোথাও না কোথাও গিয়ে থামবে । তখন, মাটিতে পা গেঁথে পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করুন । আজকে ব্যক্তিগত ঋণ দিতে আপনার আপত্তি থাকবে না ও তার পরিশোধ বা তাড়াতাড়ি ফেরত পাওয়া নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না । আর্থিক বিষয় নিয়ে আপনার অভিমত লোকের শ্রদ্ধার বিষয় হবে । এই বিষয়টির সদ্ব্যবহার করুন ও ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করতে থাকুন ।
মকর (CAPRICORN) : আপনি রসিক এবং বুদ্ধিমান । আপনার অসাধারণ দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে, আপনি অনেককেই তাদের পেশার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন এবং পরে যে তারা তাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে, তার জন্য আপনারই ধন্যবাদ প্রাপ্য । বাস্তবতার কালো মেঘ যখন আপনার মাথার উপরে ঘোরাফেরা করে, আপনি জানেন তার মধ্যে থেকে আলো কী করে খুঁজে বের করতে হয় এবং কীভাবে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে হয় । আজকে আপনার জন্য একটি শক্তিশালী দিন । কর্মক্ষেত্র যদিও চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, কিন্তু আপনি সব বাধা পার করে আসতে সক্ষম হবেন । স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজকে আপনার যোগাযোগের দক্ষতা অসাধারণ কাজ করবে । বাকপটুত্ব আপনাকে মূল্যবান অনেক নম্বর এনে দেবে এবং মিটিংয়ে তা খুবই উপকারে লাগবে । সত্যি কথা বলতে, আপনার সব যুক্তি বেশ জোরালো মনে হবে । কৌশল হল, লোকে যখন আপনার সঙ্গে সহমত হবে না, তখন বিভ্রান্ত না হয়ে যাওয়া । সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেন মনে না হয় যে, চাপে আছেন । আপনার মনে হতে পারে যে, সবসময় আপনাকেই সমঝোতা করতে হয় । আপনাকে অতীতের ভুল থেকে শিখতে হবে ।
মীন (PISCES) : নতুন প্রকল্প শুরু করার জন্য আজ শুভ দিন, আজকের দিনে আপনি ভবিষ্যতের জন্য ভালোরকম বিনিয়োগ করবেন । পরিবারই আপনার সাফল্যের ভিত্তি এবং তা মাথায় রাখলে আপনার বেশ কিছু বিষয় বুঝতে সুবিধা হবে । আপনি যদি কোনও সংস্থায় কাজ করেন, তাহলে ভালো কাজ করবেন । আপনার পরিশ্রম, আপনার সংস্থাকে ভালো আর্থিক মুনাফা এনে দেবে ।