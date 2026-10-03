কর্মক্ষেত্রে আজ কঠিন প্রতিযোগিতা, কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন এই রাশিরা

কর্মক্ষেত্রে আজ কঠিন প্রতিযোগিতা, কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন এই রাশিরা
3 October 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 3, 2026 at 12:05 AM IST
মেষ (ARIES) : প্রিয়তমের সঙ্গে অর্থপূর্ণ কথোপকথন আপনাদের সম্পর্ককে আরও গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর স্তরে নিয়ে যাবে । মানসিক অবস্থা সামলানোর ফলে আপনার অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য ও শান্তি খুঁজে পেতে সাহায্য হবে । আজকে আপনি সম্ভবত কাজের থেকে পরিকল্পনার দিকে বেশি মনোযোগ দেবেন, যা একদিক থেকে ভালো কেননা তাতে আপনি কোনও কিছুতে পয়সা খরচ করার কথা ভাবার সময় পাবেন না । আজকে আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোড ক্র্যাক করতে পারবেন ও অনেক অসাধ্য কাজ সহজেই সম্পন্ন করবেন ।
বৃষ (TAURUS) : আর্থিক ভবিষ্যত নিয়ে আপনি বিভ্রান্ত থাকবেন এবং উপার্জন সংক্রান্ত অনেক দিক নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা শুরু করবেন । অনুমানমূলক ভাবনাচিন্তার জন্য আজকের দিনটি ভালো না, বাস্তববাদী হন । আজকে আপনার বাকপটুত্ব লক্ষণীয় হবে । সাম্প্রতিক কাজগুলিকে হয়ত আপনি পিছিয়ে দেবেন । নিজের মতামত এমনভাবে লোকের সামনে রাখবেন, যাতে তা সহজেই গ্রহণযোগ্য হয় । আপনি সহকর্মীদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করবেন ও কাজে খুবই সক্রিয় থাকবেন ।
মিথুন (GEMINI) : আপনার দক্ষ পদক্ষেপ ভালোবাসার মানুষের মনে সীমাহীন প্রেম জাগিয়ে তুলবে । আজকে সন্ধ্যায় আপনি সঙ্গীর সঙ্গে মোমের আলোয় রোমান্টিক সান্ধ্যভোজ উপভোগ করবেন । আপনি হয়ত কোনও রোমান্টিক উপন্যাস থেকে সুন্দর উদ্ধৃতি পড়ে শোনাবেন । আপনার লেখা বা বক্তৃতা থেকে উপার্জন শুরু করার এটি আদর্শ সময় । কর্ম তৎপর স্বভাবের কারণে আজকে একসঙ্গে একাধিক কাজ সামলাবেন । একসঙ্গে অনেক কাজ করার অভিজ্ঞতা আজকে খুব কাজের নাও হতে পারে ।
কর্কট (CANCER) : প্রেমের ক্ষেত্রে অমায়িক হন ও মানিয়ে নিতে শিখুন । প্রিয়তমের সঙ্গে সাবলীল কথোপকথন আপনাকে আরও খুশি করে তুলবে । শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাতে পারবেন । ভুলভাল জিনিসের পিছনে আপনাকে অনেক অর্থ খরচ করতে হতে পারে । ভালো রোজগারের থেকে টাকা খরচ করার সম্ভাবনা বেশি । হাস্যকর ব্যাপার এই যে খরচ করে আপনার ভালো লাগবে । মিটিং রুমে আপনি অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারবেন । সহজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন ।
সিংহ (LEO) : আজকে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সতেজ ও প্রফুল্ল । প্রিয়তম এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করবেন । যদি বন্ধুর থেকে ব্যক্তিগত কোনও ঋণ নিতে চান, অকপট হন ও সবকিছু খোলাখুলি জানান । প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি মেটানোর ক্ষেত্রে নক্ষত্ররা আপনার অনুকূলে রয়েছে আজ । যদিও কর্মক্ষেত্রে হয়ত কিছু জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে । পিছিয়ে আসবেন না, হালও ছেড়ে দেবেন না । আপনার ধৈর্য ও মনোযোগের পরীক্ষা হচ্ছে । আপনি হয়ত এই চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি পার করে আসবেন ।
কন্যা (VIRGO) : যেহেতু মতবিরোধ হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে, কথা বলার সময় সতর্ক থাকলে সুবিধা হবে ৷ এমনকি ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গেও । আজকে আপনাকে বন্ধু, সহকর্মী, ব্যবসায়িক সহযোগী ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে । কাজের সূত্রে যে যে লোকের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক – তার প্রত্যেকের থেকেই আপনি উপকার পেতে পারেন । শুধুমাত্র কর্মজীবন ও পেশা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আজ আপনি চিন্তা করবেন ।
তুলা (LIBRA) : প্রেমের জীবনে বেশি স্পর্শকাতর না হওয়া ভালো । মনে রাখবেন, কোনও কিছুই অতিরিক্ত পরিমাণে ভালো নয়, এমনকি তা যদি ভাবপ্রবণতা হয়, তাও না ! আজকে আপনি অতিরিক্ত খরচ করবেন না, কিন্তু খুব বেশি রোজগারও করবেন না । আপনি সামঞ্জস্যে বিশ্বাস করেন এবং হিসাব-নিকাশের খাতায় সামঞ্জস্য আছে দেখে আপনি স্বস্তি পাবেন । আজকে অসাধারণ সফটওয়্যার বানানোর সঠিক মানসিকতা আপনার থাকবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আপনি হয়ত বর্তমান সম্পর্কটিকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইবেন । এই সম্পর্ক এগিয়ে চলার মূল চাবিকাঠি হল আপনার প্রিয়তমের প্রতি আপনার অঙ্গীকার । টাকা পয়সা নিয়ে ইতিবাচক চিন্তা করুন আশার আলো দেখতে পাবেন । অফিসে খারাপ সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন । জমে থাকা কাজে দেরি করবেন না । ইতিবাচক ফল পাওয়ার কয়েকটি উপায় হল নিষ্ঠা, অঙ্গীকার ও ধৈর্য ।
ধনু (SAGITTARIUS) : ভালোবাসার মানুষটিকে নিজের যাদুতে মুগ্ধ করে আপনি দিন শেষ করবেন । অন্যদের জন্য অর্থ খরচের মেজাজে থাকবেন । অসাধারণ উপহার দিয়ে সঙ্গীকে অবাক করে দিন । এটি আপনার চিরাচরিত স্বভাবের সঙ্গে মেলে না । প্রচণ্ড ব্যস্ত দিন সামলানোর জন্য আপনার বেশি উদ্যমের প্রয়োজন হবে, কাজেই কাজে বেরোনোর আগে শক্তি সঞ্চয় করে নিন । সফটওয়্যার ডিজাইন করা বা প্রোগ্রাম কোড লেখা থেকে বিরত থাকুন ।
মকর (CAPRICORN) : 'প্রেম অন্ধ' এই প্রবাদটি প্রচলিত উদ্ধৃতি বইয়ের জন্যই ভালো, বাস্তব জীবনের জন্য নয় । ব্যক্তিগত জীবনে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হচ্ছে । অর্থ সংগ্রহ করার জন্য আজ আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে । কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাও আজ কঠিন হবে ! সরাসরি বিরোধিতা এড়িয়ে চলুন, কেননা আপনার কাজে বাধা পড়তে পারে । কূটনীতি চর্চা করুন ও যে কাজ করতে আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তার দিকে মন দিন । আপনার সুদ্যম বাড়াতে সাহায্যের প্রয়োজন হবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : প্রিয়তমের সঙ্গে সময় কাটানোর সময় বিতর্কিত বিষয় এড়িয়ে চলুন । পণ্য বা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার জন্য আজ ভালো দিন । খুব ভালো করে বাজার নিয়ে পড়াশোনা করবেন, কিন্তু বেশি পড়াশোনা ও চিন্তা করার ফলে আপনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন । ফলে আপনার সহজাত প্রবৃত্তির ওপরে নির্ভর করুন । বাকি থাকা কাজ ও ক্রমশ আসতে থাকা দায়িত্ব মানসিক চাপ তৈরি করবে । দৈনন্দিন নিয়মিত কাজ, সময়সীমা বা লক্ষ্য চ্যালেঞ্জিং হবে । মিটিং, ওয়ার্কশপ, উপস্থাপনা বা আলোচনা আপনাকে উদ্বেগ থেকে দূরে রাখবে ।
মীন (PISCES) : আজকে আপনি আর্থিক উন্নতির জন্য পরিশ্রম করবেন, কিন্তু নিজের রাস্তায় এবং কোনওরকম সহায়তা ছাড়াই । আপনি সম্পত্তি বা গাড়ি কেনা নিয়ে বিভ্রান্ত থাকবেন । আজকে আপনি অগ্রাধিকার থাকা কাজগুলি করবেন । আপনি মিটিং, ওয়ার্কশপ, উপস্থাপনা বা আলোচনায় যুক্ত থাকতে চাইবেন । এই সব পরিকল্পনা ও কাজ শেষ করার চাপ আপনাকে ক্লান্ত করে দেবে ও সন্ধ্যা হলে আপনি নিজের অসধারণ সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটানো ছাড়া আর কিছুই চাইবেন না !