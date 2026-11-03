গ্রহের অবস্থান বদল ! মঙ্গলে অমঙ্গল এড়াতে কোন রাশি কী করবেন

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3 Novemver 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : November 3, 2026 at 12:04 AM IST
মেষ (ARIES) : ব্যক্তিগত এবং কর্মজীবনে আপনার যেতে দেওয়ার ক্ষমতা দেখা যাবে । আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং নিজের অনন্য ক্ষমতাগুলি ভুলে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । সেগুলিকে ভালোভাবে ব্যবহার করুন যাতে অন্যরাও তা থেকে সুবিধা পেতে পারে ।
বৃষ (TAURUS) : সামাজিক এবং কর্মজীবনে ইমেজ নিয়ে খুবই সংবেদনশীল থাকবেন আজ । হয়ত এটিকে খুবই গুরুতরভাবে নিতে পারেন এবং সঠিক ছাপ ফেলার জন্য সবকিছু করবেন । আজকে, যাই কিছু করবেন তাতে শালীন, মর্যাদাপূর্ণ থাকবেন এবং মন কেন্দ্রীভূত রাখবেন । অন্যদের খুশি করতে বেশি আগ্রহী হবেন না ।
মিথুন (GEMINI) : রোজের রুটিন থেকে আপনার বেরোনো দরকার । পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা অপ্রয়োজনীয় চিন্তার উদ্রেক করবে । নিজের সময়ের ব্যবস্থাপনা করার জন্য, সৃজনশীলতা মানসিক চাপ মুক্ত হওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় । বাড়ির বড়দের সঙ্গে কথা বলে মাথা ঠান্ডা রাখুন ।
কর্কট (CANCER) : আপনার সামাজিক সম্মান ঊর্ধ্বমুখী হবে । মানুষ আপনার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রশংসা করবেন এবং আপনাকে অনুকরণ করার প্রচেষ্টা করবেন । আপনি একজন রোল মডেল হবেন । আজকের দিনটি খুবই লাভজনক । সমস্ত শক্তি তাৎপর্যপূর্ণ বস্তুগুলির দিকে সঞ্চালিত করুন । গভীর প্রতিফলন, আত্ম-বিশ্লেষণ এই সমস্ত বেশ মানাবে ।
সিংহ (LEO) : আপনার সিদ্ধান্ত আজ শুধুমাত্র সঠিক হবে তাই নয় অটল এবং দৃঢ় হবে । স্বাস্থ্য চমৎকার থাকবে । কর্মক্ষেত্রে, জিনিস স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে যাবে । যাইহোক, আপনি আজ কাজের উপর আরও মনোনিবেশ করবেন । ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে, কিছু ক্ষুদ্র তর্ক হতে পারে । দেখবেন যাতে সেগুলি বড় কলহে না পর্যবসিত হয় ।
কন্যা (VIRGO) : আজ পরিবারিক বিষয়ের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন । আলোচনার ক্ষেত্রে আপনার যে দক্ষতা রয়েছে এবং আপনি সুস্পষ্টভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সেগুলির ব্যবহার করবেন । আপনি মাথা ঠান্ডা রেখে নেতৃত্বে থাকার জীবন শিক্ষা নিয়েছেন এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে বিরোধিতা অবশেষে অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করে ।
তুলা (LIBRA) : পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন এবং আনন্দ করবেন । তাঁদের জন্য একটি পিকনিক বা একটি পার্টি আয়োজন করতে এবং তাদের সঙ্গে দিন উপভোগ করতে সক্ষম হবেন । আপনি একটি ধর্মীয় জায়গা বা মন্দিরে যাবেন, যা আপনার মন এবং ধ্যানধারণার উন্নতি সাধন করবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজকে, আপনি এমন একটা বেলুন যেটা যে কোনও সময় ফেটে যেতে পারে । হয়ত সমস্ত ভালো এবং খারাপ অভিজ্ঞতা বলে অনেক হালকা বোধ করতে পারেন । নাহলে, এটি স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে । প্রিয় এবং কাছের মানুষের সান্নিধ্যের উষ্ণতায় আজ নিজের খোলসের মধ্যে থাকতে পছন্দ করবেন ৷
ধনু (SAGITTARIUS) : আজ আপনার থেকে অনেক কিছু চাহিদা থাকবে, কারণ কোনও একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের দায়িত্বে থাকবেন । স্টক এবং শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা আজকে বিকেলের দিকে লাভ করবেন । যদিও, আগে থেকে সাফল্য ধরে নেবেন না । নোটের বান্ডিল গোনার জন্য সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করুন ।
মকর (CAPRICORN) : আপনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' । এখনও পর্যন্ত খুব ভালো স্বাস্থ্য বজায় রেখেছেন এবং আজও এক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না । বর্তমান প্রকল্পের সফল সমাপ্তি একটি দূরবর্তী লক্ষ্য বলে মনে হচ্ছে; তবে, আপনি তা শেষ করবেন । সময়ে কাজ সম্পন্ন না করার জন্য বস আপনার ওপর বিরক্ত হতে পারেন । আর্থিক সমস্যাগুলি নিয়ে আজকের দিনে ভাববেন না ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : এটি পরিবারকে দেওয়ার সময় এবং আপনার নিকটবর্তী প্রিয়জন ক্ষমতাবান হবেন । আপনি তাদের উপর কৃতজ্ঞ থাকবেন ৷ প্রেম এবং স্নেহ নিঃসন্দেহে পরিশোধহীন ৷ পরিবারের প্রতি নিবেদিত থাকার জন্য আপনার আজ প্রশংসা প্রাপ্য ।
মীন (PISCES) : নিজের নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খুবই কঠোর প্রচেষ্টা করছেন । আপনি প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে হার মানবেন না । ক্রমাগত প্রচেষ্টায় আপনি নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে সফল হবেন । জিত যদিও পাকা, তবে পরিশ্রম প্রয়োজন । এককথায়, আজকের দিনটি বেশ চ্যালেঞ্জিং ।