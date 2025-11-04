আজ শুরু SIR ! বিএলওদের কাজ খতিয়ে দেখতে রাজ্যে কমিশনের প্রতিনিধি দল

আজ শুরু SIR ! বিএলওদের কাজ খতিয়ে দেখতে রাজ্যে কমিশনের প্রতিনিধি দল
আগামী 5 থেকে 8 নভেম্বর পর্যন্ত তিনটি জেলায় পরিদর্শন করবেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা । দলের সঙ্গে থাকবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালও।
Published : November 4, 2025 at 9:56 AM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: বিএলওদের কাজের খতিয়ান নিতে রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের পরিদর্শক দল ৷ বাংলা-সহ 12টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চালু হয়েছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR। সেই সূত্র ধরে মঙ্গলবার থেকে বাড়ি বাড়ি যাবেন বিএলওরা ৷
ভোটার তালিকার এই নিবিড় সংশোধনের কাজ কীভাবে এগোচ্ছে তা সবিস্তারে খতিয়ে দেখতে বুধবার রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের 3 সদস্যের প্রতিনিধি দল। দিন তিনেক থেকে রাজ্য়ের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে তিন সদস্যের এই প্রতিনিধি দল ৷ পরিদর্শক দলের সঙ্গে থাকবে টেকনিক্যাল টিমও। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, আগামী 5 থেকে 8 নভেম্বর পর্যন্ত তিনটি জেলা পরিদর্শন করবেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা ।
দলে কারা কারা থাকছেন ?
পরিদর্শক দলে থাকছেন কমিশনের প্রধান সচিব এসবি জোশি, সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী ও অভিনব আগরওয়াল। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় পরিদর্শনে যাবেন পরিদর্শন দলের সদস্যরা। মূলত ফিল্ড রিভিউ করে বুথ লেভেল অফিসারদের কাজ এবং কাজের পদ্ধতি খতিয়ে দেখতেই তাঁরা আসছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনে কয়েকটি বিশেষ পরামর্শও দেবেন কমিশনের প্রতিনিধিরা ৷ এই দলের সঙ্গে থাকবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে পরিদর্শকদের দল বাগডোগরা পৌঁছবে।
এসআইআরের কাজ কতটা এগিয়েছে ?
ইতিমধ্যেই রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রায় 76 লক্ষ 63 হাজার 752 জন ভোটারের তথ্য সংযোজন বা সংশোধনের জন্য 294টি বিধানসভা কেন্দ্রে ফর্ম বিতরণ শুরু হচ্ছে। এর মধ্যে 24 লক্ষ 57 হাজার 114 জনের (32.06 শতাংশ) মানচিত্রভিত্তিক ভোটার তথ্য ম্যাপিং সম্পূর্ণ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
জেলা প্রশাসনগুলিকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে এবং পুলিশ প্রশাসনকেও নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির তরফে 41 হাজার 800 জন বুথ লেভেল এজেন্টবা বিএলএ-র নাম কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। মোট 80 হাজার 681টি বুথে কাজ শুরু হতে চলেছে মঙ্গলবার থেকে। 7 কোটি 66 লাখ 37 হাজার 529 জন ভোটারের জন্য এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হবে। সবাইকে দুটি করে ফর্ম দেওয়া হবে। 99 শতাংশ ফর্ম প্রিন্টইং সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।
বৈঠকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক
মঙ্গলবার প্রতিটি জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার বা ডিইও-দের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। বিএলওদের নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে প্রত্যেক ডিইও-কে পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করতে বলা হয়েছে। যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তাই এই ব্যবস্থা। ইতিমধ্যেই ' Book a call with BLO ' পরিষেবা চালু হয়ে গেছে। এই বিষয়টি কলকাতার সিইও দফতর থেকে মনিটর করা হবে। বিএলওদের বলা হয়েছে, সবসময় তাঁদের ফোন সচল রাখতে হবে এবং কোনও ভোটার ফোন করলে তাঁর সমস্যার দ্রুত সমাধানও করতে হবে।