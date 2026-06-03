বসের সঙ্গে সু-সম্পর্ক তৈরির আদর্শ সময়, আপনার ভাগ্যে কী ?

বসের সঙ্গে সু-সম্পর্ক তৈরির আদর্শ সময়, আপনার ভাগ্যে কী ?
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : June 3, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES): পরিবার ও কাজ, দুটিই আপনার মনোযোগ চাইবে বলে, আপনি দোটানায় ভুগবেন । সন্ধ্যাটি আপনি মজা করার জন্য রেখে দেবেন । আপনি জনপ্রিয় হতে চান এবং শীঘ্রই আপনার এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে । আপনি খুবই উৎসাহী থাকবেন এবং কাছের ও প্রিয় মানুষদের সঙ্গে একটি মজাদার সন্ধ্যা উপভোগ করবেন । আর্থিক দিক থেকে আজকে আপনি খুবই ভাগ্যবান থাকবেন । আজকের দিনটিতে আপনার তহবিল অর্থে ভরে উঠবে ।
বৃষ (TAURUS): আজকে আপনি দিনের বেশিরভাগ সময়টাই, আপনার স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার পিছনে ব্যয় করবেন । ব্যবসায়িক ভোজনের মাধ্যমে, কিছু বাকি থাকা লেনদেন সফল হবে । গবেষণার কাজ, প্রত্যাশার থেকে বেশি উন্নতি করবে । কিন্তু, আজকের দিনটি আর্থিক দিক থেকে অত ভালো নয় । আপনার মনে হবে যে, অন্যদের থেকে আপনি যদি কাঙ্ক্ষিত সমর্থন না পান, তাহলে আপনি দেউলিয়া হয়ে যাবেন । আজকে আপনি একটু অন্যরকম মেজাজে থাকবেন । আপনার কাজ থেকে আপনার মনের স্থিরতার পরিচয় পাওয়া যাবে ।
মিথুন (GEMINI): ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আনুগত্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি হয়ত আপনাকে খুব সাবধানে সামলাতে হবে । সম্পর্ক যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় তা নিশ্চিত করাকে প্রাধান্য দিতে হবে । আপনার সঙ্গীকে বিশ্বাস করে স্বাধীনতা দেন তাতে সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়তে পারে ৷ আজকে হয়ত আপনি আপনার আর্থিক শৌর্য দেখাতে চাইবেন ও সেই কারণে নিজের ভাবমূর্তির পরিবর্তন করবেন । জলের মতো টাকা খরচ করে আপনি অন্যদের মুগ্ধ করতে চাইবেন । তাই আপনাকে আয় বুঝে ব্যয়ের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷
কর্কট (CANCER): ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারে আপনাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে । আপনি শুধু ভালো সময় আসার জন্য অপেক্ষা করতে পারেন । স্পর্শকাতর বিষয় সামলানোর সময় ধৈর্যশীল থাকুন । আজ আপনি সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের ওপরে মনোযোগ দেবেন, তারা আপনাকে উপার্জনের রাস্তা বাতলাতে পারবেন । আপনার যদি আজ টাকার প্রয়োজন হয়, তাহলে ঋণের আবেদন করলে তা মঞ্জুর হবে ।
সিংহ (LEO): আজ প্রিয়তমের প্রতি আপনি খুবই আকৃষ্ট হবেন । আপনি কর্তৃত্ব ফলাবেন না, কিন্তু আপনি সম্ভবত আপনার ভালোবাসার মানুষটির যত্ন করবেন ৷ অভিনব উপায়ে আপনার প্রেমের কথা প্রকাশ করবেন ৷ তার ফল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক হবে । আর্থিক দিক থেকে আজ আপনার জন্য শুভ দিন । আপনার পরিশ্রমের ফলে বাড়তি অর্থ উপার্জন করবেন ৷ বন্ধুরা আপনাকে কোনও লাভজনক প্রকল্পের সন্ধান দিতে পারে । আপনার উদ্যমই আজ আপনাকে শক্তি জোগাবে ।
কন্যা (VIRGO): আজকে নিজের অন্তরাত্মাকে তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখবেন । ভালোবাসার মানুষদের পিছনে খরচ করার জন্য, আপনি অনেক অর্থ উপার্জন করবেন । শারীরিক আনন্দের মাধ্যমে, কাজের চাপ থেকে মুক্তি পান । মনের কথা জোরে জোরে ভাবার জন্য, আপনি হয়তো বিশেষ কারোর সান্নিধ্য চাইবেন । ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য, আপনাকে নির্দিষ্ট সময় সূচি মেনে চলতে হবে সবকিছুতে প্রচণ্ড বেশি যুক্তি প্রয়োগ করবেন না ।
তুলা (LIBRA): কাল রাতে টিভিতে যে বর্ম দেখেছেন, তা কেনার জন্য ভালো সময় । অন্তত এমন একটা বর্ম খুঁজে বের করুন, যা আপনাকে ওপরওয়ালাদের থেকে ও জীবনের আঘাত থেকে বাঁচাবে । যদি চাকরিপ্রার্থী হন, তাহলে সাফল্যের জন্য খাটতে প্রস্তুত থাকুন । নিলামে ডাক দেওয়া বা সিলবন্ধ টেন্ডার অন্য কোনও শুভদিনের জন্য সরিয়ে রাখুন । তর্কের প্রভূত সম্ভাবনা আপনার সম্পর্ককে চাপের মধ্যে রাখবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আজকে, সম্ভবত আপনাকে নেতিবাচক চিন্তা ঘিরে থাকবে । দিনের শুরুতে আপনার একাকী বোধ হবে ও মনে হবে, সবাই আপনাকে উপেক্ষা করছে । কিন্তু সারাদিনে আপনি প্রচুর কাজ এবং দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন । এরকম সম্ভাবনা আছে যে আপনি জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন, কিন্তু আপনি সুষ্ঠভাবে তা সামলে নিতে পারেন । যদিও আজকে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার কোনো ইঙ্গিত নেই, কিন্তু মানসিক চাপ প্রবল বেশি থাকার সম্ভাবনা আছে ।
ধনু (SAGITTARIUS): জেদ ধরে থাকুন, কেননা আজকে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়ার জন্য, আপনার মনের জোরের প্রয়োজন হতে পারে । কর্মক্ষেত্রে আপনার উপস্থিতি প্রভাবশালী হবে, কিন্তু আপনার অধঃস্তন কর্মচারীদের আপনার আচরণ মনোরম মনে হবে, কেননা তারা আপনাকে সমীহ করে । এই সাফল্যে বয়ে যাবেন না, তাহলে পরিস্থিতি ঘুরে যেতে পারে । ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও আজকে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক দিন এবং আপনার সঙ্গীর থেকে কোনও উপহার প্রত্যাশা করতে পারেন ।
মকর (CAPRICORN): সঙ্গীর সঙ্গে আপনার নেওয়া পরিকল্পনায় মনের মিল হতে পারে ৷ আধ্যাত্মিক চর্চায় আপনি মনোনিবেশ করবেন ৷ আর আজকের দিনটি এ বিষয়ে আপনার জন্য শুভ ৷ আপনি মানুষ ও পৃথিবীকে এক বৃহত্তর মহাজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পারবেন ৷ কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের অযাচিত উপদেশ মতামত বা পরামর্শ দিতে চাইবেন ৷
কুম্ভ (AQUARIUS): আপনার ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন । ভালোবাসার মানুষটির মেজাজ ফুরফুরে থাকবে । তার সঙ্গ আপনাকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করবে । কোনও একটি নির্দিষ্ট জিনিস কেনা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা তা নিয়ে প্রবল ভাবনাচিন্তা না করে, ঠিক করুন যে সেই খরচটি প্রয়োজনীয় না অপ্রয়োজনীয় ৷ প্রয়োজন বুঝে কাজে নিযুক্ত হন ৷ আজ কর্মক্ষেত্রে মুনাফা দ্বিগুণ হতে পারে ৷
মীন (PISCES): আজকের দিনে আপনি ইতিবাচক ইঙ্গিত পেতে পারেন ৷ যদিও সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু বিষয় আপনাকে সামলাতে হতে পারে । আপনার ও সঙ্গীর পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া আরও উন্নত হতে পারে । আজকে আপনার কাজ করার দিকেই বেশি মন থাকবে । আপনি টাকার পেছনে দৌড়বেন না, বরং কাজের পিছনে ছুটুন ৷ টাকা নিজে থেকেই আসবে । কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের সঙ্গে সু-সম্পর্ক তৈরি করার বা পুনর্নির্মাণের একটি আদর্শ সময় ৷