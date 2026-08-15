ISI-এর চর সন্দেহে দিনহাটায় গ্রেফতার 3, সাফল্য এসটিএফের অভিযানে

ISI-এর চর সন্দেহে দিনহাটায় গ্রেফতার 3, সাফল্য এসটিএফের অভিযানে
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম - রশিদুল হক, নাসিরুদ্দিন মোল্লা ও সইফুল হক । এর আগেও বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজন জঙ্গি গ্রেফতার হয়েছে বাংলায় ।
Published : August 15, 2026 at 9:10 PM IST
কোচবিহার, 15 অগস্ট: ফের আইএসআই-এর গুপ্তচরের হদিশ মিলল পশ্চিমবঙ্গে ৷ এবার কোচবিহারের দিনহাটা থেকে একসঙ্গে তিনজনকে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ৷ শনিবার ধৃতদের কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ৷ আদালত ধৃতদের 14 দিনের জন্য এসটিএফের হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷
এই বিষয়ে অবশ্য মুখ খুলতে নারাজ এসটিএফ বা কোচবিহার জেলা পুলিশের কোনও আধিকারিকই ৷ ফলে এই তিনজনের হদিশ কীভাবে মিলল, এর আগে গ্রেফতার হওয়া আইএসআই চরের সঙ্গে এই তিনজনের কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, সেই বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে ৷ শুক্রবার রাতে এসটিএফ রশিদুলের বাড়ি চারদিক ঘিরে তল্লাশি চালায় । বাড়ি থেকে পাঁচটি মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেছে । এর বেশি কিছু জানাতে চায়নি পুলিশ ।
আইএসআই-এর চর সন্দেহে গ্রেফতার 3
দিনহাটা মহকুমা আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, যে তিনজনকে আইএসআই-এর চর সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের নাম - রশিদুল হক, নাসিরুদ্দিন মোল্লা ও সইফুল হক । রশিদুলের বাড়ি বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দিনহাটার থরাইখানা গ্রামে । নাসিরুদ্দিন মোল্লার বাড়ি তুফানগঞ্জ মহকুমার চৌকুশি বলরামপুর এলাকায় । তবে সইফুল হকের বাড়ি কোথায়, সেই বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে ৷ শুধু জানা গিয়েছে যে তাঁর শ্বশুরবাড়ি উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর এলাকায় ৷
ধৃতদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ ?
এসটিএফ-এর একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর এজেন্ট হিসাবে কাজ করছিল অভিযুক্তরা । মোবাইল ফোনের ভারতীয় সিম কার্ড বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্তানে পাচার করা থেকে শুরু করে জাল নোট তৈরির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এই তিনজন ৷ এই চক্রে আরও বেশ কয়েকজন জড়িত । ধৃত তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷
রানা রউফের সঙ্গে কি যোগ রয়েছে রশিদুলদের ?
কয়েকদিন আগে উত্তর 24 পরগনার হাবড়া থেকে রানা রউফ ওরফে ওয়াহাব নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ৷ তাঁকে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর এজেন্ট সন্দেহেই গ্রেফতার করা হয় ৷ এসটিএফ সূত্রে জানা যায় যে ভারতীয় রেল, সেনা ও নৌ-সেনার নানা গোপন তথ্য পাচার করেছেন রানা । নেপাল সীমান্ত দিয়ে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন ৷ কলকাতায় এসে তপসিয়ায় ভুয়ো পরিচয় নিয়ে বসবাস করতেন ৷
তাঁর সঙ্গে কি রশিদুলদের কোনও যোগ রয়েছে ? রানাকে জেরা করেই কি রশিদুলদের হদিশ পাওয়া গিয়েছে ? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য অধরা ৷ এই নিয়ে এসটিএফ-এর আধিকারিকরা কোনও মন্তব্য করতেই নারাজ ৷ সূত্রের খবর, যোগসূত্র থাকার বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ৷ জেরা করলে বিস্তারিত তথ্য মিলতে পারে ৷
কী বলছে রশিদুলের পরিবার ?
বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দিনহাটা মহকুমার সাহেবগঞ্জ থানার থরাইখানা গ্রামে রশিদুলের বাড়ি । তিনি বেঙ্গালুরু ও দিল্লিতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন । বছরখানেক আগে দিনহাটার বাড়িতে ফিরে আসেন । তারপর থেকে এখানেই থাকতেন। রশিদুলের মা রুহিনা বিবির দাবি, তাঁর ছেলে কোনও অনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত নয় ।