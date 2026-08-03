শ্রাবণের তৃতীয় সোমবারে শিবের আশীর্বাদ পাবে এই রাশিরা, বিবাহের জটিলতা কাটার সম্ভাবনা

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কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : August 3, 2026 at 7:00 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনি অবশেষে যোগীদের দ্বারা মুগ্ধ হবেন । আপনার সংগীত বা নৃত্যের পাঠ শুরু করার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন, বা এমন কিছু শিখবেন, যার প্রতি আপনার দীর্ঘদিনের কৌতুহল । আজকের দিনটি একটি ভালো, শুভ দিন, এবং মিষ্টি সাফল্যের গন্ধে পরিপূর্ণ । আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কিছু বক্তব্য বা মন্তব্যের কারণে আহত হতে পারেন আজ । তবে খারাপ লাগলেও আপনি তা কাটিয়ে উঠবেন, কারণ আপনার মানসিক স্থিতিশীলতা বেশি থাকবে এবং আপনি পরে রাতে মিটমাট করে নেবেন ।
বৃষ (TAURUS) : আপনি নিজের প্রেমের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ নাও করতে পারেন কিন্তু একটি নেতৃত্বমূলক অবস্থান নিতে পারেন । এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গীকে নানাভাবে খুশি করার প্রচেষ্টা সফল নাও হতে পারে । আর্থিক দিক থেকে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি চাকুরিজীবীদের জন্যেও এটি একটি সুন্দর সময় হতে পারে, কারণ নানান উৎস থেকে অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকতে পারে আজ । কেরিয়ারের ক্ষেত্রে, আপনি সহজে কিছু অর্জন করতে পারেন এবং অল্প চেষ্টাতেই কম পরিশ্রমে সাফল্য পেতে পারেন । কিন্তু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাতে কাজ শেষ করতে পারেন, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখুন এবং প্রধান দায়িত্বগুলির উপরে জোর দিন ।
মিথুন (GEMINI) : আপনি আজ বিশেষ মানুষের সঙ্গে সন্ধ্যেটা নিজের আবেগগুলো ভাগ করে নেবেন বলে বেপরোয়াভাবে অপেক্ষা করছেন ।সন্ধ্যেটা আপনার কাছে আশীর্বাদের মতো হবে এবং প্রতিটা মূহূর্ত প্রাণ খুলে উপভোগ করবেন । কর্মক্ষেত্রে, আপনার সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনি লেনদেন করতে পারেন । তারা আপনার সহকর্মী, কর্মচারী বা শুভানুধ্যায়ী হতে পারেন । কর্মক্ষেত্রের কাজে আপনি সন্তুষ্টি লাভ করবেন । আপনার মূল লক্ষ্যগুলো স্থির করুন এবং লক্ষ্যভেদ করার জন্য সঠিক পথে কাজ করুন ।
কর্কট (CANCER) : সহানুভূতিশীল স্বভাব আপনার প্রিয়তমকে আকৃষ্ট করতে পারে, কারণ আপনারা কিছু সুন্দর মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন যাতে আপনাদের সম্পর্ক আরও মজবুত হতে পারে । আপনারা একে অপরের কাছে নিরাপদ বোধ করতে পারেন । কিছু চটজলদি লাভ অর্জন করার সম্ভাবনায় আর্থিক ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার সহায় হতে পারে । আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি একটি শুভ সময় । পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনায় ভরে উঠতে পারেন, তাই যাতে দ্বিধাগ্রস্ত না হন সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন । কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিন এবং ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখুন ।
সিংহ (LEO) : আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য খুব ভালো যাবে না । সম্ভব হলে আজকে কোনওরকম অর্থ বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন, কেননা সেগুলি থেকে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা খুব কম । সহকর্মীদের সঙ্গে আনন্দের সময় কাটানোর পরেও আপনি হয়ত সবার অগোচরে থাকতে চাইবেন । নতুন কৌশল ও দূরদৃষ্টি শেখার আপনি হয়ত অনেক সুযোগ পাবেন । আপনি ওয়ার্কশপ বা আলোচনা সভাতেও যোগদান করতে পারেন । পেশার ক্ষেত্রে আপনি নিজের দুর্বলতাগুলি নিয়ে কাজ করবেন ।
কন্যা (VIRGO) : সঙ্গীকে খোশামোদ করার জন্য আপনি বেশ রোম্যান্টিক মেজাজে থাকতে পারেন আজ । মধুচন্দ্রিমা যাপন করার স্থান নিয়ে আলোচনা হতে পারে । একে অপরের সাহচর্যে অবসর সময় কাটালে সম্পর্কে প্রেম ও উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে পারে । আর্থিক অবস্থা বৃদ্ধি পেতে পারে, কারণ ব্যবসায়ীরা আরও ভালো ফল পেতে নিজেদের সীমা বিস্তার করতে পারেন । চাকুরিজীবীরা আরও ভালো কিছুর আশায় নতুন চাকরি খুঁজতে পারেন । কর্মক্ষেত্রে, যেসব ব্যাপার বেশ সহজ বলে মনে হয় কাজ করতে গিয়ে সেগুলি কঠিন লাগতে পারে । সহকর্মীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা বেশ বুদ্ধিমান কাজ বলে প্রমাণিত হতে পারে ।
তুলা (LIBRA) : রোম্যান্টিক প্রকৃতির জন্য আপনি ও আপনার সঙ্গী একে অপরের আরও কাছে আসতে পারেন । আপনারা কিছু মিষ্টি-মধুর মুহূর্ত কাটাতে পারেন, তাই এটি একটি দারুণ সময় হতে পারে । আর্থিক ক্ষেত্রে, কিছু অসামঞ্জস্য আপনাকে চিন্তায় ফেলতে পারে । সুতরাং, গুরুত্ব অনুসারে পরিকল্পনা করছেন কিনা খেয়াল রাখুন এবং সেই অনুযায়ী খরচ করুন । কর্মক্ষেত্রে, আপনার সামনে অসাধারণ কিছু সুযোগ আসতে পারে যা আপনার নতুন নতুন দক্ষতা তুলে ধরতে সাহায্য করবে । নিজের যথার্থ যোগ্যতা কাজে লাগাতে আপনি উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : এই সময়ে আপনার প্রেমাস্পদকে আপনাকে বুঝতে হবে এবং আরও মজবুতভাবে সম্পর্ককে রক্ষা করতে হবে । আপনাকে বুঝতে হবে যে, যে কোনও সম্পর্কের মূল ভিত্তি হল বিশ্বাস এবং আনুগত্য । কর্মক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা আপনি বাস্তবায়িত করতে চাইবেন । এটাই দারুণ সুযোগ নতুন প্রোজেক্ট শুরু করার ৷ কারণ আজ আপনি যা নতুন শুরু করবেন তাই দ্রুতগতিতে এগোবে । টাকা-পয়সা হাতে আসার যোগ প্রবল । যদি কোনও প্রযুক্তিগত কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে তা সম্প্রসারণের এটিই যথার্থ সময় ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনার সৃজনশীল শক্তি এবং কল্পনাশক্তি আপনার প্রেমিককে আপনার নিকটতর করে আনবে এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করবে । কাজের ক্ষেত্রে, আপনার সাফল্য অর্জনের ইচ্ছে জায়গা করে নেবে সেরা ফলাফল হাতে নিয়ে আসার জন্য ।আপনি কাজে ডুবে থাকার সময় কোনওভাবে ব্যাঘাত ঘটলে আপনি তা তীব্র অপছন্দ করেন । যাইহোক, আজ অফিসে আপনার মনের মধ্যে গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালনের চিন্তা ঘুরবে যেগুলোকে আপনাকে পূর্ণ করতে হবে । শান্ত হোন আর দিনটাকে চলে যেতে দিন । স্বাস্থ্যের বিচারে, আজ নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখুন ।
মকর (CAPRICORN) : প্রেমাস্পদের সঙ্গে আজ আপনি বসে আলোচনা করতে চাইবেন আপনাদের সম্পর্কের বিষয়ে । পরস্পরের প্রতি যদি আপনারা বিশ্বাস ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন তাহলে সু-সময় আসবে দ্রুত । কাজের জায়গায়, আপনার সম্পূর্ণ করে রাখা প্রোজেক্টের উপর শেষবারের জন্য চোখ বুলিয়ে নিলে কোনও ক্ষতি হবে না । উপরন্তু, আপনি খুব ছোটখাটো কিছু ভুল দেখতে পাবেন এবং সেগুলো শুধরে নিন । এগুলো আপনার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা স্থির করতে সাহায্য করবে । সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজটিতে আপনাকে আরও বেশি করে ডুবতে হবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : প্রেমের জীবনে সমন্বয়সাধন হল সুখী প্রেম জীবনের মূল চাবিকাঠি । আবেগপূর্ণ বিষয়গুলি সামলানো সহজ হবে ঠিক যখন আপনার প্রিয় মানুষের থেকে আপনি সমর্থন পাবেন । আপনি চাইবেন সব কাজ আপনার পরিকল্পনা অনুসারে এগোক । যাইহোক, আজ, কিছু বিষয় নিয়ে আপনাকে আপোষ করতে হবে এবং বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে আপনাকে নির্দিষ্ট কাজটি করতে হবে । এই কাজের চাপটি আপনি পছন্দ করতে নাও পারেন, কিন্তু এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিন এবং সফলভাবে কাজটি শেষ করুন ।
মীন (PISCES) : আপনার সাহায্যকারী স্বভাব আপনার পরিবার এবং প্রিয়তমকে খুশি করবে । আপনার স্ত্রী নিজের সমস্ত ভালোবাসা আপনাকে উজাড় করে দেবে । সবথেকে কঠিন পরিস্থিতি সামলানো এখন সহজ হবে নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা এবং সমর্থন লাভ করে । আপনার ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় । আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার আবেগপূর্ণ বন্ধন এবং যে সংস্থায় আপনি কাজ করেন সেখানকার সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে । আপনি প্রত্যেকের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকবেন ।