দেহাংশ পাচার চক্রের পর্দাফাঁস বন্যপ্রাণী বিভাগের, ধৃত 3

আন্তঃরাজ্য বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করল জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ। পুলিশের জালে তিন পাচারকারী ৷

pangolin scale smuggling
পুলিশের জালে তিন পাচারকারী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 16, 2026 at 5:04 PM IST

আলিপুরদুয়ার, 16 ফেব্রুয়ারি: আন্তঃরাজ্য বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করল জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ। প্যাঙ্গোলিনের আঁশ পাচার চক্রে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পাচার করার খবর গোপন সূত্রে জানতে পারেন জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের দক্ষিণ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী ৷

বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার করার খবর পাওয়া মাত্রই জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের দক্ষিণ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী একটি টিম নিয়ে অভিযানে নামেন। গতকাল (রবিবার), আলিপুরদুয়ারের সোনাপুর-জয়গাঁও রোড থেকে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারের অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তদের বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972 (সংশোধন 2022)-এর অধীনে তফসিল-1 প্রজাতির প্যাঙ্গোলিন আঁশ অবৈধভাবে রাখা এবং ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে।

pangolin scale smuggling
প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার (ইটিভি ভারত)

ধৃতদের কাছ থেকে 1.710 কেজি ওজনের প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ ধৃতদের মধ্যে একজনের বাড়ি অসম রাজ্যে ও দু'জনের বাড়ি এই রাজ্যের কোচবিহার জেলায় ৷ বন্যপ্রাণীর বিভাগের প্রাথমিক তদন্ত জানতে পেরেছে প্যাঙ্গোলিনের আঁশ মেঘালয় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ৷

জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ থেকে জানা গিয়েছে, ধৃত শাহাজান আলি (45) অসমের সাউথ সালমারা মানকাছারের বড় কাজির গাও এলাকায় বাড়ি। ধৃত সুরজিৎ দাস (5) কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানার পেটলা গ্রামের বাসিন্দা । ধৃত তৃতীয় ব্যক্তির মুকুল রহমান (59) তিনিও কোচবিহার জেলার দিনহাটার থানার গিতালদা এলাকার বাসিন্দা ৷

pangolin scale smuggling
প্যাঙ্গোলিনের চামড়া পাচার চক্রে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে (ইটিভি ভারত)

জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানান, জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের দক্ষিণ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কাছ খবর আসে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার হবে। সেই মোতাবেক রেঞ্জ অফিসার আলিপুরদুয়ারের সোনাপুর-জয়গাঁও রোডে অভিযান চালায়। তিন জনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ ধৃতদের মধ্যে একজনের বাড়ি অসমে ও বাকি দু'জন কোচবিহার জেলার বাসিন্দা। সোমবার ধৃতদের আলিপুরদুয়ারের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তোলা হয়।

