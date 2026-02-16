দেহাংশ পাচার চক্রের পর্দাফাঁস বন্যপ্রাণী বিভাগের, ধৃত 3
আন্তঃরাজ্য বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করল জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ। পুলিশের জালে তিন পাচারকারী ৷
Published : February 16, 2026 at 5:04 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 16 ফেব্রুয়ারি: আন্তঃরাজ্য বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার চক্রের পর্দাফাঁস করল জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ। প্যাঙ্গোলিনের আঁশ পাচার চক্রে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পাচার করার খবর গোপন সূত্রে জানতে পারেন জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের দক্ষিণ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী ৷
বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার করার খবর পাওয়া মাত্রই জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের দক্ষিণ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী একটি টিম নিয়ে অভিযানে নামেন। গতকাল (রবিবার), আলিপুরদুয়ারের সোনাপুর-জয়গাঁও রোড থেকে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারের অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তদের বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, 1972 (সংশোধন 2022)-এর অধীনে তফসিল-1 প্রজাতির প্যাঙ্গোলিন আঁশ অবৈধভাবে রাখা এবং ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে।
ধৃতদের কাছ থেকে 1.710 কেজি ওজনের প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ ধৃতদের মধ্যে একজনের বাড়ি অসম রাজ্যে ও দু'জনের বাড়ি এই রাজ্যের কোচবিহার জেলায় ৷ বন্যপ্রাণীর বিভাগের প্রাথমিক তদন্ত জানতে পেরেছে প্যাঙ্গোলিনের আঁশ মেঘালয় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ৷
জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ থেকে জানা গিয়েছে, ধৃত শাহাজান আলি (45) অসমের সাউথ সালমারা মানকাছারের বড় কাজির গাও এলাকায় বাড়ি। ধৃত সুরজিৎ দাস (5) কোচবিহার জেলার দিনহাটা থানার পেটলা গ্রামের বাসিন্দা । ধৃত তৃতীয় ব্যক্তির মুকুল রহমান (59) তিনিও কোচবিহার জেলার দিনহাটার থানার গিতালদা এলাকার বাসিন্দা ৷
জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানান, জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের দক্ষিণ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কাছ খবর আসে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার হবে। সেই মোতাবেক রেঞ্জ অফিসার আলিপুরদুয়ারের সোনাপুর-জয়গাঁও রোডে অভিযান চালায়। তিন জনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ ধৃতদের মধ্যে একজনের বাড়ি অসমে ও বাকি দু'জন কোচবিহার জেলার বাসিন্দা। সোমবার ধৃতদের আলিপুরদুয়ারের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তোলা হয়।