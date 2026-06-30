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সীমান্তে জোড়া সাফল্য এসএসবির, বিপুল ব্রাউন সুগার-নগদ লক্ষাধিক টাকা-সহ গ্রেফতার 3

একটি ঘটনা ঘটেছে ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন বাংলা-বিহার সীমানার গলগলিয়া এলাতায়৷ দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত এলাকায়৷

SSB Operations in Nepal Border
সীমান্তে জোড়া সাফল্য এসএসবির (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 30, 2026 at 3:15 PM IST

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শিলিগুড়ি, 30 জুন: ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী এলাকায় পৃথক দু’টি অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক ও নগদ ভারতীয় মুদ্রা-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ও সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে চালানো অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় 543 গ্রাম মাদক এবং নগদ প্রায় দশ লক্ষ টাকা। ধৃতদের মধ্যে দু'জন ভারতীয় এবং একজন নেপালের নাগরিক বলে জানা গিয়েছে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে ইন্দো-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন বাংলা-বিহার সীমানা লাগোয়া গলগলিয়া এলাকায়। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে 4টে নাগাদ এক মাদক পাচারকারীর বাড়িতে নিষিদ্ধ মাদক মজুত থাকার গোপন সূত্রে খবর পায় এসএসবি। সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পুলিশ এবং এসএসবির ‘জি’ কোম্পানির ভাটগাঁও টিম যৌথভাবে গলগলিয়া রেল স্টেশনের কাছে ভাটগাঁও পঞ্চায়েতের লাকড়ি ডিপো গ্রামে এক সন্দেহভাজনের বাড়িতে অভিযান চালায়।

SSB Operations in Nepal Border
সীমান্তে অভিযানে সাফল্য এসএসবির (নিজস্ব ছবি)

ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পাঁচটি পৃথক প্লাস্টিকের প্যাকেটে লুকিয়ে রাখা মোট 543 গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। যার মধ্যে প্রথম প্যাকেটে 119 গ্রাম, দ্বিতীয় প্যাকেটে 106 গ্রাম, তৃতীয় প্যাকেটে 120 গ্রাম, চতুর্থ প্যাকেটে 97 গ্রাম এবং পঞ্চম প্যাকেটে 101 গ্রাম মাদক ছিল। ড্রাগ ডিটেকশন কিটের সাহায্যে পরীক্ষা করে মাদক পদার্থটির সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

ঘটনাস্থল থেকে মাদক ছাড়াও উদ্ধার হয়েছে নগদ 1 লক্ষ 90 হাজার 930 টাকা এবং 640 নেপালি টাকা। এই মাদক কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে বাড়ির মালিক 46 বছর বয়সী মহম্মদ ফারুক এবং তাঁর 23 বছরের ছেলে মহম্মদ উমরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি ওই লাকড়ি ডিপো গ্রামেই। বাজেয়াপ্ত হওয়া সমস্ত সামগ্রী-সহ ধৃত বাবা ও ছেলেকে মাদক আইনে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, এদিনই পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত এলাকায় অপর একটি বড়সড় সাফল্য পায় এসএসবির 41 নম্বর ব্যাটালিয়নের রানিডাঙা সদর বিভাগের জওয়ানরা। পানিট্যাঙ্কির বিআইটি নিউ ব্রিজে রুটিন তল্লাশির সময় ভারত থেকে নেপালগামী একটি গাড়ি আটকে তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় এক যাত্রীর ব্যাগ স্ক্যান করতেই উদ্ধার হয় থরে থরে সাজানো 500 টাকার নোটের বান্ডিল। গুনে দেখা যায় ব্যাগের ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল মোট আট লক্ষ টাকা, যেখানে 500 টাকার মোট 1600টি নোট ছিল।

SSB Operations in Nepal Border
সীমান্তে অভিযানে সাফল্য এসএসবির (নিজস্ব ছবি)

এই বিপুল পরিমাণ টাকার কোনও বৈধ নথি দেখাতে না পারায় নেপালের সাগরমাতা অঞ্চলের খোটাং জেলার রূপাকোট মাঝুওয়াগড়ির বাসিন্দা 27 বছর বয়সী বিজ্ঞান রাইকে আটক করা হয়। ধৃত যুবকের কাছ থেকে নেপালি পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন ও উদ্ধার হওয়া নগদ-সহ ওই নেপালি যুবককে পরবর্তী তদন্ত ও আইনি ব্যবস্থার জন্য পানিট্যাঙ্কি কাস্টমস অফিসের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় একই দিনে মাদক ও বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধারের এই জোড়া ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

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TAGGED:

SSB RAID
এসএসবি
ব্রাউন সুগার
INDIA NEPAL BORDER
SSB OPERATIONS IN NEPAL BORDER

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