জাল নথি তৈরির কারবারের পর্দাফাঁস, মাটিগাড়ায় দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী-সহ ধৃত 3

জাল নথি তৈরির কারবারের পর্দাফাঁস, মাটিগাড়ায় দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী-সহ ধৃত 3
শিলিগুড়িতে সেনা ইন্টেলিজেন্স ও পুলিশের যৌথ হানা ৷ মাটিগাড়ায় জাল নথি তৈরির কারবারের পর্দাফাঁস ৷ ধৃত দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী-সহ 3 ৷
Published : October 6, 2026 at 5:25 PM IST
শিলিগুড়ি, 6 অক্টোবর: কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত সংবেদনশীল 'চিকেনস নেক' অঞ্চলের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে যখন কেন্দ্র ও রাজ্য প্রশাসন একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, ঠিক তখনই উত্তরবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় আবারও সামনে এল অনুপ্রবেশ ও জাল নথি তৈরির চক্র। ঘটনাটি সোমবার শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানার অধীনস্থ শিশাবাড়ি এলাকায় ঘটেছে।
বাড়ি থেকে চালানো হচ্ছিল জাল আধার কার্ডের ভুয়ো কেন্দ্র। অবশেষে, সুকনা আর্মি ইন্টেলিজেন্স এবং মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশের এক যৌথ অভিযানে প্রকাশ পেল এই চক্রের হাঁড়ির খবর।
ঘটনার গভীরতা ও সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন এসিপি (ইস্ট) অনির্বাণ মজুমদার। তিনি জানান, দুই বাংলাদেশি নাগরিক-সহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এই চক্রের জালে আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা জানতে পুলিশ বিস্তারিত তদন্ত চালাচ্ছে।
পুলিশ ও সেনা গোয়েন্দা সূত্রের খবর, মাটিগাড়ার বাসিন্দা রিপন রায় নিজের বাড়িতেই দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে জাল আধার কার্ড এবং সরকারি বিভিন্ন সংশাপত্র তৈরির কাজ চালাচ্ছিল। বৈধ কোনও কাগজপত্র ছাড়াই মোটা টাকার বিনিময়ে অনুপ্রবেশকারীদের হাতে ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র তুলে দেওয়াই ছিল এই চক্রের মূল কাজ। প্রতিটি জাল আধার কার্ড তৈরি করে দেওয়ার জন্য রিপন 10 হাজার টাকা করে দাবি করত বলে অভিযোগ ৷
মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সুকনা সেনা গোয়েন্দা ও মাটিগাড়া থানার পুলিশ যৌথভাবে শিশাবাড়ির ওই বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালীনই জাল আধার কার্ড বানাতে আসা দুই অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি নাগরিক, সুশীল রায় ও লিটু মহন্তকে হাতেনাতে পাকড়াও করা হয়। অভিযানের খবর টের পেয়ে মূল চক্রী রিপন চম্পট দিলেও পুলিশ তার স্ত্রী পবিত্রা রানি রায়কে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তের বাড়ি থেকে 8টি জাল আধার কার্ড, ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র, আধার কার্ডের আবেদন ফর্ম এবং আধার তৈরিতে ব্যবহৃত একাধিক ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ।
অভিযান শেষে ধৃত তিনজনকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। তাদের জামিনের আবেদন খারিজ করে তিনদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পলাতক রিপনের খোঁজে পুলিশ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সম্ভাব্য ডেরায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।