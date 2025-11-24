এনআইএ আধিকারিক পরিচয় দিয়ে প্রতারণা ! শিলিগুড়িতে গ্রেফতার 3

এনআইএ আধিকারিক পরিচয় দিয়ে প্রতারণা ! শিলিগুড়িতে গ্রেফতার 3
ব্যবসায়ীদের ফোন করে ভয় দেখানো ও তারপর টাকা আদায়ের অভিযোগ ৷ ধৃতদের 7 দিনের পুলিশ হেফাজত ৷
Published : November 24, 2025 at 5:13 PM IST
শিলিগুড়ি, 24 নভেম্বর: বড়সড় প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস করল শিলিগুড়ি কমিশনারেটের পুলিশ ৷ বেশ কিছুদিন ধরেই জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ-র আধিকারিক পরিচয় দিয়ে বিপুল অংকের টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল ৷ অভিযোগ দায়ের হলে তদন্তে নেমে বিশেষ তদন্তকারী দল তিন জনকে গ্রেফতার করেছে ৷
শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ ও স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ বা এসওজি-র একটি যৌথ বিশেষ দল গঠন করা হয় ৷ সেই তদন্তকারী দল অভিযান চালিয়ে প্রতারণা চক্রের তিন জনকে গ্রেফতার করে ৷ ধৃতেরা হল, এহসান আহমেদ, রেহান বাবর এবং মানিক রায় ৷ ধৃত এহসান ও রেহান উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়ার বাসিন্দা ৷ তবে, তাঁরা বর্তমানে শিলিগুড়ির সেবক রোড এলাকায় থাকছিলেন ৷ অপর অভিযুক্ত মানিক শিলিগুড়ির বাসিন্দা বলে জানা গেছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি মেডিক্যাল মোড়ের বাসিন্দা রাহুল ঘোষ মাটিগাড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ সেই অভিযোগ বলা হয়, এনআইএ আধিকারিক পরিচয়ে তাঁকে ফোন করে একজন ৷ এরপর গ্রেফতারির ভয় দেখিয়ে নগদ এক লক্ষ টাকা আদায় করা হয় ৷ রাহুলের অভিযোগের ভিত্তিতে গত 22 নভেম্বর থানায় একটি মামলা রুজু করে পুলিশ ৷
পুলিশ অভিযান চালিয়ে তিন জনকে গ্রেফতারির পাশাপাশি, তল্লাশিতে অভিযুক্তদের কাছ থেকে একটি আই-20 গাড়ি, একটি স্কুটার, 6টি মোবাইল উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷ এর পাশাপাশি তল্লাশিতে অভিযোগকারী রাহুল ঘোষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথির ফোটোকপি এবং প্রতারণার মাধ্যমে আদায় করা নগদ 13 হাজার টাকা উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা ৷
তদন্তে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী, এই প্রতারণাচক্রটি বহুদিন ধরেই সক্রিয় ছিল ৷ নিজেদেরকে এনআইএ-র আধিকারিক পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি, ব্যবসায়ীদেরও নিশানা করেছিল এরা ৷ পুলিশের অনুমান, এই চক্রের সঙ্গে আরও অনেকে যুক্ত থাকতে পারে ৷
ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন ৷ সেই সঙ্গে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ এই বিষয়ে শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং বলেন, "এর আগেও এদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে ৷ সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন জড়িত রয়েছে ৷ সব তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷"