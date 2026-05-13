পঞ্জাবে কবাডি খেলোয়াড় খুনে আলিপুরদুয়ার থেকে গ্রেফতার 3

পঞ্জাবে কবাডি খেলোয়াড় খুনে আলিপুরদুয়ার থেকে গ্রেফতার 3
বহুচর্চিত বাটালা জোড়া খুনকাণ্ডে বড় সাফল্য পেল পঞ্জাব পুলিশ। বুধবার ভারত-ভুটান সীমান্ত এলাকা থেকে 3 জনকে গ্রেফতার
Published : May 13, 2026 at 7:40 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 13 মে: পঞ্জাবের বহুলচর্চিত বাটালা জোড়া খুনকাণ্ডে বড়সড় সাফল্য। পশ্চিমবঙ্গের জয়গাঁওয়ে ভারত-ভুটান সীমান্ত লাগোয়া এলাকা থেকে গ্যাংস্টার হ্যাপি জাটের ঘনিষ্ঠ তিন শুটারকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে তরুণ কবাডি খেলোয়াড় জুগরাজ সিংহ খুনের মূল অভিযুক্তরাও।
পঞ্জাব পুলিশের অ্যান্টি-গ্যাংস্টার টাস্ক ফোর্স (এজিটিএফ), ওভারসিজ ফিউজিটিভ ট্র্যাকিং অ্যান্ড এক্সট্রাডিশন সেল (ওএফটিইসি) এবং আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের সম্মিলিত অভিযানে জয়গাঁও থেকে ধৃতদের পাকড়াও করা হয় ৷ তদন্তকারীদের দাবি, গত 27 এপ্রিল পঞ্জাবের বাটালায় ঘটে যাওয়া জোড়া খুনে ধৃতরা সরাসরি জড়িত ছিল ৷
আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিত কুমার শাহ জানান, "গতকাল জানতে পারি পঞ্জাবের বাটালা জেলায় জোড়া খুনকাণ্ডে তদন্তে পঞ্জাব পুলিশের একটি টিম এখানে এসেছে ৷ আমরা তাদের সব রকম সহযোগিতা করি। আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁ থানার অন্তর্গত ভারত-ভুটান সীমান্ত থেকে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম যতীন সিং, সাজনদীপ সিং ও মেহেকদীপ সিং। এরা প্রত্যেকেই পঞ্জাবের অমৃতসরের বাসিন্দা। এই তিন জনকে গ্রেফতার করে তাদের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়েছে পঞ্জাব পুলিশ।"
তিন জনই ভারত-ভুটানের অবারিত সীমান্ত পেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনও দেশে পালানোর ছক কষেছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। বুধবার আলিপুরদুয়ার আদালত থেকে ট্রানজিট রিমান্ড নেওয়ার পর ধৃতদের পঞ্জাবে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে জেরা করে খুনের নেপথ্যে থাকা মুলচক্র সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা চালাবে তদন্তকারী দল ৷
পুলিশ জানিয়েছে, প্রযুক্তিগত নজরদারি, সিসিটিভি ফুটেজ এবং গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযুক্তদের সন্ধান মেলে ৷ ঘটনায় জড়িত আরও এক দুষ্কৃতীর খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷ পাশাপাশি এই খুনের পিছনে বড় কোনও গ্যাং রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পঞ্জাব পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিক সন্দীপ ওয়াদেরা জানান, তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, গত 27 এপ্রিল রাতে পঞ্জাবের বাটালার উপকণ্ঠে মোটরবাইকে করে আসা চার দুষ্কৃতী তিন জনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কাশ্মীর সিং (40) এবং স্থানীয় স্তরের কাবাডি খেলোয়াড় জুগরাজ সিং-এর (19)। গুরুতর জখম হন আরও এক যুবক ৷ তাঁর নামও জুগরাজ সিং (18)। এখনও তাঁর চিকিৎসা চলছে ৷ এই ঘটনার পরই পঞ্জাবে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ৷ বিশেষ করে তরুণ কাবাডি খেলোয়াড়ের মৃত্যুকে ঘিরে ক্ষোভ তৈরি হয় বিভিন্ন মহলে।
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা বিদেশে বসে অপরাধচক্র চালানো কুখ্যাত গ্যাংস্টার হ্যাপি জাটের সহযোগী ৷ হ্যাপি জাটের আসল নাম হরপ্রীত সিংহ। অমৃতসরের জান্ডিয়ালা গুরু এলাকার বাসিন্দা হরপ্রীতের বিরুদ্ধে মাদকপাচার, অস্ত্র চোরাচালান, তোলাবাজি এবং টার্গেট কিলিং-সহ 20টিরও বেশি মামলা রয়েছে ৷ তদন্তকারীদের দাবি, বিদেশে বসে ড্রোনের মাধ্যমে ভারতে মাদক পাচারের নেটওয়ার্কও চালায় সে। বহুদিন ধরেই তাকে দেশে ফেরানোর চেষ্টা চালাচ্ছে পঞ্জাব পুলিশ।