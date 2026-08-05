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রাজ্যের মুকুটে নয়া পালক, 10 সপ্তাহে উদ্ধার সাড়ে 3 লক্ষ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি

কেন্দ্রীয় সরকারের ‘জ্ঞান ভারতম মিশন’ উদ্যোগের অধীনে এই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করছে রাজ্য ৷ বাংলায় বিজেপির সরকার তৈরি হওয়ার পর এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ৷

Gyan Bharatam Mission
দশ সপ্তাহে উদ্ধার সাড়ে 3 লক্ষ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 5, 2026 at 8:18 PM IST

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কলকাতা, 5 অগস্ট: কেন্দ্রের ‘জ্ঞান ভারতম মিশন’-এ যুক্ত হয়েছে রাজ্য । আর তাতেই মিলেছে অভাবনীয় সাফল্য । মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্ধার হয়েছে সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি । কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের এই প্রকল্পের জন্য রাজ্যে নোডাল দফতর হিসেবে কাজ করছে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর । গত 14 মে থেকে তারা এই কাজ শুরু করেছে । আর তার পর থেকেই প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সমীক্ষা এবং উদ্ধারের কাজে কার্যত রেকর্ড গড়েছে বাংলা ।

তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর সূত্রে খবর, গত 29 জুলাই পর্যন্ত মোট 3 লক্ষ 50 হাজার 394টি পাণ্ডুলিপি সমীক্ষা ও নথিবদ্ধ করার কাজ শেষ হয়েছে । শুক্রবার নয়াদিল্লির অশোক হোটেলে এই সংক্রান্ত একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল । সেখানে পাণ্ডুলিপির ডিজিটাইজেশন বা বৈদ্যুতিন সংরক্ষণের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব সৌমিত্র মোহন । ভারতের এই বিপুল ও সমৃদ্ধ পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের কাজে রাজ্য যে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে, সেকথাও ওই কর্মশালায় তুলে ধরা হয় ।

Gyan Bharatam Mission
দশ সপ্তাহে উদ্ধার সাড়ে 3 লক্ষ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু এত অল্প সময়ে এই বিপুল সাফল্য এল কীভাবে ? দফতরের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, ‘‘ঐতিহ্যবাহী সংরক্ষণাগারগুলির বাইরে গিয়ে মঠ, মন্দির, রাজকীয় সংগ্রহশালা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দিকেও সমীক্ষা সম্প্রসারণ করার যে কৌশল রাজ্য নিয়েছে, তা গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলি উদ্ধারে সাহায্য করেছে । এর মধ্যে দুর্লভ তিব্বতি, নেওয়ারি এবং সংস্কৃত সামগ্রীও রয়েছে ।’’ অর্থাৎ, শুধু পরিচিত লাইব্রেরি বা মিউজিয়াম নয়, রাজ্যের আনাচে কানাচে থাকা মঠ বা মন্দিরগুলিতেও জোরদার তল্লাশি চালিয়েছেন আধিকারিকরা । আর তাতেই মিলেছে এই দুর্লভ রত্নভাণ্ডার ।

প্রাচীন পাণ্ডুলিপির খোঁজে ইতিমধ্যে 19টি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে । জেলাশাসক এবং জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছেন কর্মীরা । বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং যেখানেই এই ধরনের পাণ্ডুলিপি থাকার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানেই পৌঁছে যাচ্ছেন তাঁরা। উদ্ধার হওয়া এই বিপুল সম্পদ রাজ্যের সমৃদ্ধ ইতিহাসেরই সাক্ষ্য বহন করছে ।

Gyan Bharatam Mission
প্রাচীন পাণ্ডুলিপি (নিজস্ব ছবি)

তবে এখানেই থেমে থাকতে নারাজ রাজ্য । আগামিদিনে এই উদ্ধার হওয়া পাণ্ডুলিপিগুলির তালিকা তৈরি, সংরক্ষণ, ডিজিটাইজেশন এবং গবেষণার কাজে আরও জোর দেওয়া হচ্ছে । সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নিয়ে প্রচারও চালানো হবে । তবে এত বড় কর্মযজ্ঞ সফল করতে কেন্দ্রের সাহায্যও প্রয়োজন । ওই শীর্ষ আধিকারিক আরও বলেন, ‘‘মিশনের সময়সীমার মধ্যে এই উদ্দেশ্যগুলি সফল করার জন্য তহবিল, বিশেষজ্ঞ কর্মী, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি, পরিকাঠামো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহায়তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হবে ।’’ রাজ্যের এই উদ্যোগে কেন্দ্র কতটা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়, এখন সেটাই দেখার ।

রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন উন্নয়নও করতে হবে আবার ঐতিহ্যকেও রক্ষা করতে হবে । সেই মতো আমরা ঐতিহ্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর । আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বারবার বলছেন, উন্নয়নের পাশাপাশি ঐতিহ্য রক্ষা করবে আমাদের সরকার । এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি । আগামিদিনে একই ভাবে রাজ্যের সমস্ত ঐতিহ্য যেগুলি হারাতে বসেছে, তার জন্য কাজ করব আমরা ।’’

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TAGGED:

ANCIENT MANUSCRIPTS
প্রাচীন পাণ্ডুলিপি
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