শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আদর্শ দিন, চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা এই রাশিদের

শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আদর্শ দিন, চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা এই রাশিদের
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : April 2, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES) : ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেরকম কিছু ঘটবে না আজ ৷ কাজেই দিনটি বৈচিত্রহীন যাবে । কোনও বিশেষ ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা নেই । আপনি যদি প্রিয়তমকে কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তা পূরণ করতে পারবেন । পেশাদার ব্যক্তি হলে আপনার অন্য চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল, যেখানে বেতনও আগের থেকে বেশি হবে । নাহলে, বর্তমান চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে ।
বৃষ (TAURUS) : ব্যক্তিগত দিক থেকে আজকে খুব ভালো দিন । সন্ধ্যাবেলা আপনি প্রিয়তমের সঙ্গে ঘুরতে যাবেন । শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার জন্য আজ ভালো দিন । এখনও অবধি করে না থাকলে, আজ করুন । ভাগ্য আপনার সহায় থাকার ফলে আপনি আপনার অর্থ কয়েকগুণ বাড়াতে পারবেন । নতুন ধারণ আও ভাবনাচিন্তা নিয়ে কাজ করার জন্য দিনের দ্বিতীয় ভাগ ভালো হবে ।
মিথুন (GEMINI) : প্রেমে, আপনার আবেগ আরও তীব্র হয়ে উঠতে পারেন এবং আপনার সঙ্গীকে দখল করে রাখার চেষ্টা করতে পারেন । তাই, আপনার প্রিয়জনটিকে বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আর্থিক ক্ষেত্রে, খুবই ভেবেচিন্তে এবং নিতান্তই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে আপনি অর্থ ব্যয় করবেন । সামগ্রিকভাবে, আপনি তাতে আনন্দ পাবেন । কাজের জায়গায়, এখনই ইচ্ছাগুলিকে ডানা মেলতে দেওয়ার সময় । স্বপ্নগুলি সীমাবদ্ধ করবেন না, তাহলে তারা কখনওই বাস্তবে রূপান্তরিত হতে পারবেন না । সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় ধরে রাখুন ।
কর্কট (CANCER) : ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি প্রেম জীবনেও মন দেওয়া প্রয়োজন । প্রেম জীবনে হতাশ মুহূর্তগুলি হয়ত আপনার মেজাজ ঠিক রাখতে দেবে না । হঠকারী না হয়ে সাবধানতার সঙ্গে ব্যয় করুন । এক পয়সা বাঁচানো মানে এক পয়সা রোজগার করা, তাই এটি করে হয়ত সুখ শান্তি বজায় রাখতে পারবেন । কাজের জায়গায় আপনি সবাইকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করবেন, যদিও, বাকি থাকা কাজ শেষ করা খুবই জরুরি । মেজাজ ঠান্ডা রাখুন কারণ সহকর্মীদের সঙ্গে তর্কাতর্কি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
সিংহ (LEO) : আপনার যা আছে তাই নিয়েই আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন । অন্য লোকজন হয়ত আপনার আর্থিক অবস্থাকে সমৃদ্ধ করে তুলবে । আপনার পরিবারের আর্থিক অবস্থান শক্তিশালী হবে । সৌভাগ্যের জন্য আপনি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন । আজ আপনার নিজেকে জ্ঞানী মনে হবে । কিন্তু নিজের উপদেশ নিজের কাছে রাখাই ভালো, কেননা সবাই আপনার পরামর্শ শুনতে নাও চাইতে পারে । আর কেউ কেউ তা নিয়ে ভুলও বুঝতে পারে ।
কন্যা (VIRGO) : আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে একটি ভালো সমীকরণ দিনটিকে ভালো রাখবে । আপনারা একে অপরের মন সহজেই বুঝে নেবেন আজ । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজকে আপনি বাস্তববাদী, যৌক্তিক এবং বিশ্লেষণাত্মক । আপনি নিজের অর্থকে এমনভাবে সংগঠিত করার পরিকল্পনা করতে পারেন যাতে ভবিষ্যতে মসৃণভাবে চালাতে পারেন । অফিসে, সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করা কঠিন হতে পারে আজ । সুতরাং, একটি সুসংগত পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য সময় পরিচালনার বাস্তবায়ন করুন । সবকিছুকে বিচার করে মতামত প্রকাশ করবেন না ।
তুলা (LIBRA) : জীবনকে আকর্ষণীয়ভাবে চলনা করার জন্য রোজই কিছু না কিছু বিশেষ ঘটা দরকার । আজকের দিনেও তা সত্য প্রমাণিত হবে । আপনার বাকপটুত্ব প্রিয়তমের সঙ্গে আপনার সম্পর্ককে আকর্ষণীয় করে তুলবে । সুস্থতার চরম শিখরে পৌঁছনোর জন্য কী করতে হবে তা জানুন । সুস্থ ও সতেজ থাকার জন্য আপনার খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন আনতে পারেন । এছাড়াও, অপ্রয়োজনীয় কথোপকথনে সময় নষ্ট না করলেই ভালো ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজকের দিনটি আপনার তরফ থেকে কিছু জিনিস চাইবে । সঙ্গীর থেকে বাঁধাধরা কোনও প্রত্যাশা রাখবেন না । ইদানিং আপনি যত পরিশ্রম করেছেন এখন তার পুরস্কার পাবেন । বিশ্বস্ত কোনও বন্ধুর সঙ্গে আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার এটি ভালো দিন । বন্ধুদের মাধ্যমে লাভেরও ইঙ্গিত আছে । কাজকর্মে সহকর্মীরা আজ আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : রোম্যান্টিক সম্পর্কের জন্য একটি সুন্দর দিন ! প্রিয়জনের সঙ্গ উপভোগ করবেন আজ । এটি আপনাকে প্রচুর আনন্দ এবং খুশি এনে দেবে । প্রভাবশালী মানুষেরা আপনার উপার্জন বাড়াতে সাহায্য করতে পারে । বিদেশে ব্যবসা করতে দ্বিধা করবেন না কারণ এটি ফলপ্রসূ হতে পারে । অফিস জীবন বিরক্তিকর এবং একঘেয়ে হতে পারে । অতিরিক্ত কাজের চাপ না থাকা সত্ত্বেও, আপনি নিস্তেজ ও উদ্বেগ অনুভব করতে পারেন । আপনি যদি পরিবেশকে উজ্জীবিত করে তোলার জন্য অফিসে সবাইকে উৎসাহ দেন তবে দারুণ হবে ।
মকর (CAPRICORN) : ব্যক্তিগত দিক থেকে দিনটি আপনার অনুকূলে যাবে মনে হচ্ছে ৷ সারাদিন আপনার মানসিক শান্তিও বজায় থাকবে । আজকে আপনাকে মুঠো শক্ত করে রাখতে হবে এবং অকারণে পয়সা খরচ করা যাবে না । অতিরিক্ত পয়সা রোজগারের উপায় খোঁজার জন্য আপনি চোখ-কান খোলা রাখবেন । ফ্রিল্যান্স কিছু কাজ ধরার জন্য আপনি আপনার পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন । পেশাগত ও সাংসারিক – এই দুই দিকেই আপনার মনোযোগ বিভক্ত হয়ে যাবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : প্রেম এবং ভালোবাসার জন্য একটি ভালো দিন । প্রিয়জনের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করার জন্য আপনি দুর্দান্ত মেজাজে আছেন । কাজের জায়গায়, অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলি লিখে রাখার জন্য এটি ভালো সময় হতে পারে, তবে বাস্তবায়নের জন্য নয় । সংক্ষেপে, দিনটির জন্য উচ্চ প্রত্যাশা রাখবেন না । তাছাড়া, লটারি জেতা বা অন্য যে কোনও কিছু আজকে আপনি চেষ্টা করে দেখবেন । কাজের জায়গায়, আপনাকে প্রচুর প্রচেষ্টা করতে হতে পারে ।
মীন (PISCES) : ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখুন । পরিবার বা স্বামী/স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের সময় কাজের ব্যাপারে কথা বলবেন না । এটি সম্ভবত এমন একটি দিন যেখানে ব্যয় প্রচুর, সেই তুলনায় আয় কম । আপনি যদি হিসেবি না হন তবে টাকা পয়সা তেমনভাবে আসবে না । পেশাগতভাবে আপনি লক্ষ্যভেদ করবেন ৷ তৈরি হয়ে যান কারণ আজকে লক্ষ্য এবং সময়ের মেয়াদ পূরণ করতে হবে । বাকি থাকা কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য সময়সূচি বানান ।