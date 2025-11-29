ETV Bharat / state

শনিতে এই কাজ করবেন না, নয়তো ভাগ্যদেবী রুষ্ট হবেন

মেষ থেকে মীন, রাশিচক্রের 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যে শনিবার কী আছে ? আজই কি ভাগ্যের মোড় ঘুরছে ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 29, 2025 at 12:05 AM IST

6 Min Read
মেষ: আপনি যদি কোনও গ্যাজেট ফ্রিক হন, তাহলে আপনি আপনার জ্ঞান দ্বারা অন্য সকলকে মুগ্ধ করার সুযোগ পাবেন। যে সব ছাত্রের বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক, তারা আজ উন্নতি করে পারে। আজ আপনার আয়ের বৃদ্ধি দেখে আপনি আনান্দিত হবেন। আপনাকে আর আর্থিক বিষয়ে সংগ্রাম করতে হবে না। এটির ফলে আপনার দিনটি সার্থক হবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে অন্যকে পরামর্শ দেওয়া এবং অপরের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করার মনোভাব পোষণ করবেন।

বৃষ: আপনার আজ প্রচুর কাজের চাপ থাকবে। এই বিশাল কাজের চাপ যেন কোনওভাবেই আপনাকে বিব্রত করতে না পারে, সেদিকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে সবার আগে নজর দেওয়া দরকার, যাতে কাজের চাপের ফলে আপনার প্রতিদিনের ক্রিয়াকলাপগুলি বাধাপ্রাপ্ত না হয়। একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন বজায় রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে, যাতে এই জাতীয় দিনগুলি পরিচালনা করা যায়। যদিও সম্ভাবনা খুবই কম, তাও আজ আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে।

মিথুন: আপনি আপনার সঙ্গীর আচার-আচরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্তহীন না হলে আপনার ব্যক্তিগত জীবন মোটিমুটি ভালোই থাকবে। আপনার প্রিয়জনদের সাহায্যে আপনি পারিবারিক দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক চাপও সামলে উঠতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে বিচার-বিবেচনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আপনাকে ভবিষ্যতে ভালো ফল পেতে সুবিধা হবে। সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নিন। গ্রাহকদের সঙ্গে বৈঠক চলাকালীন বিরক্তি দূরে সরিয়ে রেখে নিজের আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে শিখুন।

কর্কট: আপনার আজ নিজের প্রিয়তম সঙ্গী/সঙ্গীনির থেকে সমাদর পাওয়ার ইচ্ছে হবে। এমনকি তাদের সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথনও আপনাকে পরিতৃপ্ত করবে।আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আবেগপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করতে আপনার খুব একটা সমস্যা হবে না যদি আপনি তার কাছ থেকে মানসিক সহায়তা পান। কর্মক্ষেত্রে, এরকম হতে পারে যে অন্য কেউ আপনার দায়িত্ব পরিচালনা করতে পারেন, কিন্তু তাতে আপনার নিজেকে নিরাপত্তাহীন মনে করার কোনও কারণ নেই। নিজেকে প্রমাণ করার জন্য আপনি খুব দ্রুত প্রাত্যহিক কর্ম সম্পাদন করবেন।

সিংহ: প্রেমের সম্পর্ক আপনাকে সুখী করবে। আপনার প্রিয়তমের সহায়তায় আপনি আপনাদের সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারেন। যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁরা পার্টনারশিপের ভালো প্রস্তাব পেতে পারেন। ব্যবসাক্ষেত্রে নতুন কোনও জোট বা চুক্তি আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উৎসাহ বা শক্তির মাত্রা কম হওয়ায় আপনি সুযোগ হারাতে পারেন। ঊর্ধ্বতনদের সাহায্য প্রত্যাশা করে করে আপনার সব উৎসাহ ফুরিয়ে যেতে পারে। কাজেই, নিজের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর কলাকৌশল আপনার শিখে নেওয়া জরুরি হতে পারে।

কন্যা: আপনার সন্দেহজনক হাবভাবে আপনার প্রিয়তম মানুষটি আঘাত পেতে পারেন, তাই অন্যের সঙ্গে সহজ হতে শিখুন এবং অন্যের পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দিন। গোছানো স্বভাবের হলেও এমন সময় আসতে পারে, যখন আপনি নিজের আর্থিক পরিকল্পনাগুলি বদলানোর ব্যাপারে অনমনীয় হতে পারেন। এই অভ্যাস থেকে দূরে থাকুন এবং নিজের সঞ্চয় ও তহবিল পরিকল্পনা বিষয়ে আবার চিন্তা-ভাবনা করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার অধ্যাবসায়ের জন্য প্রশংসিত হতে পারেন। তবে, দক্ষভাবে কাজ করার জন্য আপনি কিছু টেকনলজিক্যাল কোড লিখে রাখতে পারেন এবং তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার জন্য তুলনামূলক সহজ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন।

তুলা: প্রিয়তম মানুষটির সঙ্গে দারুণ সময় কাটতে পারে, তাই প্রেমের সম্পর্ক খুশি ও রোমাঞ্চে ভরপুর হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে সম্পর্কের মাধুর্য্য বজায় থাকতে পারে। যাঁরা নিরাপদ ও সুরক্ষিত অবসর জীবন যাপন করার জন্য আর্থিক পরিকল্পনায় বিশ্বাস রাখেন, তাঁদের জন্য আজ একটি দারুণ দিন। হাতে-কলমে কাজ করার জন্য এটি সঠিক সময় হতে পারে। বাকি থাকা কাজগুলি আপনি শেষ করে ফেলতে পারেন। সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখলে আপনার কাজ করতে সুবিধা হতে পারে। একজন পেশাদার পরামর্শদাতার সাহায্যে আর্থিক ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ের সমাধান হতে পারে।

বৃশ্চিক: আপনার ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে একটি রোম্যান্টিক সন্ধ্যা কাটিতে পারেন। সঙ্গীর বদলে যাওয়া আচার-আচরণের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের পথ তৈরি হতে পারে। অন্তর্বর্তী বিনিয়োগ লাভজনক ফল দিতে পারে। আর্থিক ঘাটতি হয়ে থাকলে ঋণ নিন কারণ বিনিয়োগ করার জন্য এটিই ভালো সময়। কর্মক্ষেত্রের পরিশ্রম আপনাকে সঠিক দিকে নিয়ে যেতে পারে, কারণ আপনি ঊর্ধ্বতনদের প্রশংসা পেতে পারেন। আপনার সহকর্মীরা আপনার নম্রতা ও ভদ্রতা দেখে অবাক হয়ে যেতে পারেন। তাই কাজের মান ধরে রাখার ব্যাপারে নিশ্চিত হোন।

ধনু: প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রিয়তম মানুষটিকে খুশি করতে আপনার মাথায় বেশ কিছু রোম্যান্টিক চিন্তা-ভাবনা আসতে পারে। এর ফলে নিজের অনুভূতিগুলি প্রকাশ করা বেশ সহজ হয়ে যেতে পারে। কিছু স্বল্প দূরত্বের ভ্রমণে ভালো ফল হতে পারে। ভাই-বোন ও সহকর্মীদের কাজে আপনি লাভবান হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে হাল না ছাড়ার মনোভাব আপনাকে আপনার লক্ষ্যের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। ভালোভাবে প্রজেক্ট শেষ করার জন্য আপনি ঊর্ধ্বতনদের দ্বারা প্রশংসিত হতে পারেন। হাসিখুশি স্বভাবের জন্য ভবিষ্যতে আপনার আরও দায়িত্ব পেতে সুবিধা হতে পারে।

মকর: আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষটির সাহায্য পেতে পারেন। সৎ ও সত্যবাদী স্বভাবের জন্য আপনি প্রেম ও ভালোবাসায় ভরে যেতে পারেন। আপনি আজ মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করতে পারেন। আর্থিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক উন্নতি আসতে পারে। টিকাপয়সার ব্যাপারটি আপনাকে ভালোভাবে সামলাতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নিজে থেকে নির্ধারণ করে রাখা সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য আপনাকে একা হাতে অনেক কাজ করতে হতে পারে। নতুন কোনও উদ্যোগ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। গুণমান ও দক্ষতার দিকে নজর দিন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলগুলি সংশোধন করার চেষ্টি করুন।

কুম্ভ: নিজের যত্ন নেওয়া বা গ্রুমিং আপনাকে নিজের সঙ্গীর ভালোবাসা জিতে নিতে সাহায্য করতে পারে। তবে, নিজের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন। আপনার ক্ষেত্রে আর্থিক পরিকল্পনার ব্যাপারে বিনিয়োগ মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে। কীভাবে আপনার সঞ্চয় বিনিয়োগ করবেন তা জানতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। কর্মক্ষেত্রে নিজেকে ভালো দেখাতে চাওয়ার পাশাপাশি যেসব কাজে যুক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রয়োজন, সেসব ক্ষেত্রেও নিজের সেরাটি দেওয়ার চেষ্টি করতে পারেন। কাজের ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগলেও আপনি একটি সুষ্ঠু কাজের গতি বজায় রাখতে সক্ষম হতে পারেন।

মীন: ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু চিন্তা-ভাবনার প্রভাব পড়তে পারে। এমনকী ব্যস্ততম সময়েও আপনাকে যোগাযোগ বজায় রেখে চলার পরামর্শ দেওয়া হতে পারে। মনে রাখবেন, মানিয়ে চলাই সুখী জীবনের চাবিকাঠি। আপনি নিজের পছন্দের কোনও জায়গায় বেড়াতে যেতে পারেন। উপার্জন বাড়ানোর সুযোগ কম থাকতে পারে। যদিও, খরচ করে আপনি মন থেকে খুশি হতে পারেন। আপনার দৃঢ়তা আপনাকে কর্মক্ষেত্রের সব রকম সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে। কার্যত, সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রশংসা পেলে আপনি নিজের কাজের সঙ্গে একাত্ম বোধ করতে পারেন।

