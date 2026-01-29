গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকলে পিছিয়ে দিন, আজ কিছুই ইচ্ছেমতো হবে না এই রাশির

গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকলে পিছিয়ে দিন, আজ কিছুই ইচ্ছেমতো হবে না এই রাশির
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : January 29, 2026 at 6:58 AM IST
মেষ (ARIES) : যতই দাপাদাপি করুন না কেন, আজকে কোনও কিছুই আপনার ইচ্ছা মতো হবে না । 'আমি-আমার', এই দিনগুলি এখন শেষ ৷ এছাড়াও আজকে আপনি হয়ত অযাচিত সমস্যা ডেকে আনবেন । তবে আপনার কাজ করার স্থান পাল্টালে হয়ত কিছু উপকার হতে পারে । আপনি হয়ত কোনও অনলাইন বন্ধুর সঙ্গে দূরবর্তী সম্পর্কে আছেন । আজকের দিনটি যেহেতু আপনার জন্য একটু অদ্ভুত যাবে, তাই কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকলে তা পিছিয়ে দেওয়াই ভালো ।
বৃষ (TAURUS) : আজকে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা আছে । ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে তিক্ত কথা বিনিময় হতে পারে । আপনি হয়ত আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে সময় কাটাতে চাইবেন না । কিন্তু উপেক্ষা করলে পরে সমস্যা তৈরি হতে পারে । ব্যক্তিত্ব বিকশিত করার দিকে আপনি মন দেবেন এবং হয়ত এমন জিনিসের পিছনে অর্থ ব্যয় করতে চাইবেন যাতে আপনাকে ভালো দেখায় । আপনি হয়ত সৃজনশীল জিনিস, সৌন্দর্যায়ন ও সাজগোজের পিছনে খরচ করবেন । সব মিলিয়ে আপনার মেজাজ আজকে একই রকম যাবে না ।
মিথুন (GEMINI) : বাহ্যিক চেহারা নিয়ে আপনি চিন্তিত থাকেন এবং আজকে আপনি মাসাজ করিয়ে বা স্টাইলের পরিবর্তন করে নিজেকে প্রশ্রয় দেবেন । সমাজে আপনার মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে । আপনার মাথায় অসাধারণ সব ধারণা আসে, যা কিনা আপনাকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসবে । যদিও আজকে আপনি অসাধারণ, তাও কিছু কিছু মুহূর্তে আপনার আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দিতে পারে ।
কর্কট (CANCER) : যদিও আজকের দিনে নানা চ্যালেঞ্জ আসবে, আপনি প্রত্যেকবারই সেগুলির মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন । আপনার বুদ্ধি থাকবে প্রখর ও ম্যারাথনে অংশ নেওয়া প্রতিযোগীর গতিতে মাথা দৌড়বে । আপনার শুধু চাই অল্প আত্মবিশ্বাস । মোদ্দা কথা হল, একবার যদি আপনি মনকে মুক্ত করে দেন, তাহলে আপনাকে কেউ থামাতে পারবে না । বাড়ির অন্দরসজ্জা নিয়ে আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন । আজকের নক্ষত্রের অবস্থান আপনাকে ভাগ্য পরীক্ষা করতে উৎসাহিত করবে ।
সিংহ (LEO) : প্রচুর ভুল করা একমাত্র ফিরে তাকালেই মজাদার মনে হতে পারে । যাই হোক, প্রবল বাস্তববাদিতাই দুনিয়াকে নষ্ট করছে । কাজেই আজকে বরং একটি সহজ ও আরামদায়ক দিন কাটান । আজকে যা খুশি হতে পারে, আর চুলের পরিচর্যা করা খুবই ভালো চিন্তা, অনেকদিনের মধ্যে এর ভালো চিন্তা আপনার মাথায় আসেনি । আজকের এই অসাধারণ দিনের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার সবথেকে ভালো উপায় হলো মাথা ও শরীরকে ঠিক দিকে চালিত করা ।
কন্যা (VIRGO) : আজকে আপনি সবাইকে সুরক্ষা দিতে চাইবেন ও সবার থেকে সরে সরে থাকবেন – মায়ের মতো । গভীর হৃদয়ঘটিত বিষয় খুব দ্রুত বাস্তবে পরিণত হবে । আজকে খুবই ঘটনাবহুল দিন, শেষাবধি আলসেমি পরাজিত হবে । প্রিয়তমকে পাত্তা না দিলে আপনার ভালো হবে না । আজকে মধ্যাহ্নের পরে আপনার মনোনিবেশ করার ক্ষমতা কমতে পারে । কাজেই ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন ।
তুলা (LIBRA) : আপনি যে যৌথ অ্যাকাউন্টটি খোলার কথা ভাবছিলেন, আজকে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সেরা দিন । এই শুভ দিনের সদ্ব্যবহার করুন ও আপনার পেশার ভবিষ্যত সম্বন্ধে জেনে বুঝে পরিকল্পনা করুন । আদর্শ জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সমন্বয়পূর্ণ সন্ধ্যা কাটার সম্ভাবনা আছে । দিনের দ্বিতীয় অর্ধে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন না । যদি আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার জন্য কোনও নতুন কাজ/ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবেন, তাহলে গ্রহের ভালো অবস্থানের জন্য অপেক্ষা করুন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : পেশাগত চাপ মাথাকে বিব্রত করে রাখবে বলে হয়ত আপনি ভালোবসার মানুষের সঙ্গে যথেষ্ট সময় কাটাতে পারবেন না । যদি চান যে প্রেম জীবন মসৃণ কাটুক, তাহলে আপনাকে সমঝোতা করতে হবে ও মানিয়ে নিতে হবে । আজকে আপনি খুব হিসাবী হবেন না কিন্তু কাজগুলিও হয়ত পরিকল্পনা অনুযায়ী হবে না । আপনি যে কাজ করছেন তাতে সমস্ত শক্তি ঢেলে দিতে হবে । কিছু কিছু প্রধান সিদ্ধান্ত ভুল হলেও কোনওভাবেই মনোযোগ হারিয়ে ফেলবেন না ।
ধনু (SAGITTARIUS) : পেশাগত জীবনের জন্য আজকের দিনটি খুবই ভালো । সম্পর্কটিকে সত্যি সত্যি বোঝার ফলে আপনি সঙ্গীর প্রতি আকর্ষিত হবেন । একবারে জাদু হয়ত তৈরি করতে পারবেন না, কিন্তু নতুন সম্পর্কের পিছনে খাটতে সক্ষম হবেন । আপনার ব্যবহারিক জ্ঞানের তলায় অতিরিক্ত ব্যয় করার স্বভাব চাপা পড়ে যাবে, যা আপনার জন্য ভালো । আর্থিক বিষয়ে আপনি বাস্তববাদী হবেন ও না ভেবে টাকা খরচ করবেন না ।
মকর (CAPRICORN) : আপনার প্রিয়তমের কাছ থেকে আপনি কিছু মিষ্টি তারিফ পাবেন । যে অসাধারণ উপায়ে আপনি আপনার প্রেম প্রকাশ করবেন তা অবশ্যই তাকে মুগ্ধ করবে । দিনের দ্বিতীয় ভাগে যদি কোনও আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তাহলে কারওর পরামর্শ নেওয়া বা এই বিষয়ে কারওর মতামত গ্রহণ করা ভালো । আপনার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন সম্বন্ধে নতুন জিনিস শেখার জন্য আজ সঠিক দিন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিন; লোককে মুগ্ধ করার সময় এটা ! শুধু তাই নয়, আপনাকে বুদ্ধিতেও শান দিয়ে রাখতে হবে কেননা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে । তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই, কেননা এই সিদ্ধান্তগুলির প্রভাব অনেকদিন থাকবে । মধ্যাহ্ন পর্যন্ত আপনি উদ্যম প্রাণশক্তিতে ভরপুর থাকবেন । যদিও দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনে হবে অন্য ও সৃজনশীল কিছু করলে ভালো হত । সন্ধ্যার দিকে হাঁটতে যান বা বাড়িতে হালকা কিছু ব্যায়াম করে নিজেকে চনমনে করে তুলুন ।
মীন (PISCES) : আজ আপনি শুধুই পেশার ক্ষেত্রে লক্ষ্যগুলি অর্জন করার দিকে মন দেবেন । অনেকদিন ধরে যে যৌথ উদ্যোগের আকাঙ্ক্ষা আপনি করছেন তা আজকে বাস্তব হবে । ব্যবসায়িক কারণে সফরের সম্ভাবনা আছে । সাংসারিক ক্ষেত্রে সব ভালো কাটবে । যদিও আপনার স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে, ফলহীন কাজের পিছনে শক্তি খরচ করবেন না । কর্মক্ষেত্রে কিছু গোঁয়ার লোকজন আপনার সঙ্গে সহমত হবেন না । বিব্রত হবেন না, তাদের উপেক্ষা করুন ।