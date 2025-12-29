ETV Bharat / state

বছরের শেষ সোমবারে মহেশ্বরের অশেষ কৃপা, এই রাশির আজ ঘটবে অনেককিছু

সোমবার মানেই বাবা মহেশ্বরের বার ৷ শিবের দৃষ্টিতে প্রেম, অর্থ, সুখময় হবে কাদের? আজকের দিনটি কোন রাশির কেমন কাটবে, জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 29, 2025 at 12:02 AM IST

5 Min Read
মেষ: দিনের প্রথম ভাগটি টাকাপয়সার ব্যাপারে বিভ্রান্তি, চিন্তা ও খরচ নিয়ে কাটবে, আর দ্বিতীয় ভাগটি জীবন ও আর্থিক বিষয় সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসবে। ব্যবসায়ীদের জন্য আজকে একটি লাভজনক দিন। মধ্যাহ্নভোজের পরে আপনাকে কোনও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সামলাতে হতে পারে। দিনের দুই ভাগে আপনার দুইরকম অভিজ্ঞতা হবে। মধ্যাহ্নভোজের পরে কাজের গতি বেড়ে যাবে, ফলে আপনার মেজাজও ভালো হয়ে যাবে।

বৃষ: দিনের বেলা আপনি ভালো অর্থ উপার্জন করবেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে আপনি রোজগার করবেন। আপনি যদি কোনও ব্যবসা চালান, তাহলে এই সময়টি আপনার জন্য বিশেষভাবে ভালো যাবে। দৃঢ় পেশাদারী মনোভাব বজায় রাখলে আপনি লাভ করবেন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিলে তা নিয়ে আফসোস করতে হতে পারে। কাজেই, আপনার আর্থিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় খুবই সতর্ক থাকুন। আপনাকে এক সময়ে একটাই কাজ করতে ও বাস্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সিদ্ধনাত নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

মিথুন: আজ আপনার প্রেম জীবনে আকর্ষণ বৃদ্ধির চেষ্টায় আপনি থাকবেন। দিনের প্রথম ভাগে সময়টা কিছুটা কৌশলীভাবে চলতে হবে। এমনকী কাজের জায়গায় আপনাকে কিছুটা অনভিপ্রেত পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হতে পারে। ক্লায়েন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ আজকে আপনার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ, অপরিচিত ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় খুব সচেতন থাকুন। এর ফলে কূটনৈতিক প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে খুব সাহায্য করবে। নেতিবাচক ভাইভসগুলো থেকে অতিক্রম করে বেড়িয়ে আসুন, আপনার মনটাকে একটু সরিয়ে ফেলুন এসব থেকে। জীবনটাকে রঙিন করে তোলার জন্য নতুনত্ব কিছু করুন।

কর্কট: আজ আপনার জীবমসঙ্গীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ ঘটতে পারে।যাইহোক, সম্পর্কে কোনও রকমের ঝুঁকি এড়াতে জীবমসঙ্গীর সঙ্গে আপনার নিয়মিত যোগাযোগ রাখা উচিত। আজ হয়ত আপনার কিছু গবেষণা করার ইচ্ছা হতে পারে। আপনার সক্রিয় মন আপনাকে কাজ ব্যতীত অন্য কিছু আর ভাবতেই দেবে না। এটি হল যথার্থ সময় মনের মধ্যে আসা ভাবনাগুলিকে লিখে ফেলার কারণ কিছু দিন পরে হয়ত আপনাকে এই ভাবনাগুলিকেই বাস্তবায়িত করতে হতে পারে।

সিংহ: আপনার প্রেমজ জীবন আজ সংঘাত এবং নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে যাবে। যে-কোনও মুহূর্তেই সমস্যা এবং বিস্ময়কর কিছু আপনার সঙ্গে ঘটতে থাকবে। অতঃপর, আপনার সম্মুখে যা কিছু আসতে চলেছে তার জন্য প্রস্তুত থাকুন। কাজের মধ্যে আজ আপনি খুবই ব্যস্ত থাকবেন কারণ নতুন নতুন কাজ আপনার হাতে আসবে। আপনাকে সময়ের মধ্যে কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। তাছাড়াও, আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে গুণমানের সঙ্গে যেন কোনও প্রকারের আপোষ না করা হয়। নিজের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন এবং মন খারাপ করবেন না।

কন্যা: আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি মিশ্র যাবে। প্রথমার্ধ ঘটনাবিহীন যেতে পারে। যদিও, দ্বিতীয়ার্ধে আপনার কিছু খরচ হতে পারে। সব মিলিয়ে দিনটি খুব খারাপ নয়। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার জোরালো মতামত খোলাখুলি জানাবেন। আপনার আশেপাশের সবাইকে আপনি পরামর্শ দেবেন। শুধু মনে রাখবেন আপনার পরামর্শ যদি লোকে মেনে না নেয়, তাহলে দুঃখ পাবেন না। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি মাঝারি কাটবে।

তুলা: আপনি নানা জিনিসের পিছনে অর্থ খরচ করতে চাইবেন। আপনার চাকরি বা ব্যসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছুর পিছনের আপনি অর্থ ব্যয় করতে পারেন। অদূর ভবিষ্যতে আপনার অবস্থার উন্নতি হবে। কাজে বেরোনোর আগে যতটা সম্ভব আরাম করে নিন, কেননা দিনটি কর্মব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিয়মিত কাজের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথনের দায়িত্বও আপনাকে নিতে হবে। সন্ধ্যার সময় আপনি সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।

বৃশ্চিক: আপনার জীবনসঙ্গীর মনে হতে পারে যে আপনি তার কাছে খুব বেশি দাবি জানাচ্ছেন ও তাকে নিয়ে সন্দিগ্ধ। আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা ভালো, কিন্তু খেয়াল রাখুন যে বেশি বাড়াবাড়ি করছেন না। মনে করা হচ্ছে, ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটি ভালো যাবে। আপনার প্রায় সবকটি ব্যবসায়িক লেনদেনেই আপনি সম্ভবত ভালরকম মুনাফা করবেন, কাজেই আর্থিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনার প্রচুর উদ্যম থাকবে। আপনি একদিনেই সবকিছু অর্জন করতে চাইবেন। খুব স্বাভাবিকভাবে, তাড়াহুড়ো করলে ক্ষতি হবে।

ধনু: আপনার মানসিক স্থিরতা আপনাকে সত্যিই রোমান্টিক করে তুলবে। আপনার প্রিয়তমকে খুশি করার জন্য আপনি হয়ত কোনও সুন্দর গানও গাইবেন। দিনের শুরুর দিকে আপনি পাওনার পরিবারের সদস্যদের ওপরে আপনার উদ্দারচিত্তে খরচ করবেন এবং বাসস্থানের অন্দরটি নতুন করে সাজাবেন, যা কিনা অনেকদিন ধরে বাকি ছিল। সব মিলিয়ে আজ একটি সাধারণ দিন। প্রচুর ওঠানামার সম্মুখীন হতে হবে না। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে ভারসাম্য আনতে আপনি সফল হবেন।

মকর: আজকে প্রথম অর্ধ আর্থিক দিক থেকে নিস্তেজ থাকবে, কিন্তু বাড়ির প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের পিছনে ও সম্ভবত নতুন গাড়ি কেনায় খরচ করার ফলে দ্বিতীয় ভাগটি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠবে। আজকে কাজ ও সাংসারিক দায়িত্ব দুইদিকেই মন দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। দিনের শুরুতে এটি আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। সব ঝামেলারই সমাধান হলো ব্যবহারিক জ্ঞান। সব মিলিয়ে ভালো দিন, কেননা আপনাই প্রয়োজনীয় মানসিক শান্তি পাবেন।

কুম্ভ: আপনার সঙ্গী আপনাকে প্রয়োজনীয় নৈতিক সমর্থন যোগাবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে আজকে আপনি নিয়তি আপনাকে যা দেবে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। না আপনি অতীতের কোনও খরচ নিয়ে আফসোস করবেন, না আপনি কোনও অসাধ্য ও অবাস্তব কোনও উচ্চাকাঙ্খা রাখবেন। আজকে আপনার জন্য একটি ব্যতিক্রমী দিন অপেক্ষা করছে। গণনা বলছে আজ আপনি যা করবেন, সবেতেই উন্নতি হবে। কাজগুলিকে আপনি সহজ ও সাধনযোগ্য করে তুলবেন। আপনি আপনার সম্মান ও সংহতি বজায় রাখতে পারবেন।

মীন: আপনার কেরিয়ারে আজ আপনার সমস্ত চিন্থাভাবনা কেন্দ্রীভূত থাকার কারণে প্রেমের ক্ষেত্রটি অবহেলিত হতে পারে। সেইসঙ্গে আপনি উদ্বিগ্নও থাকতে পারেন। যাইহোক, আপনার প্রণয়ীর সঙ্গে কথা বলে আপনার কিছুটা আশা জাগতে পারে।কৌশলী পরিস্থিতিতে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। কিছু ঘটনা আপনাকে বিপর্যস্ত করবে। তাই নিজেকে শান্ত করুন।গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানে, স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি অতিশয় শুভ।

