ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড-বিহার থেকে আসছেন 294 জন সিনিয়র মাইক্রো অবজারভার

ওড়িশা-ঝাড়খণ্ড-বিহার থেকে আসছেন 294 জন সিনিয়র মাইক্রো অবজারভার
রাজ্যের 294টি বিধানসভায় এসআইআর-এর স্ক্রিুটিনি ও নির্ভুল তালিকা তৈরির কাজ করবেন সিনিয়র মাইক্রো অবজার্ভার ৷
Published : January 24, 2026 at 3:28 PM IST
কলকাতা, 24 জানুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর বাকি থাকা 1 কোটি 32 লক্ষ লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সি তালিকার ভোটারদের শুনানি শুরু হবে আর কয়েকদিনের মধ্যে ৷ তার আগে রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়ায় গতি আনতে এবার 294 জন সিনিয়র মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করা হচ্ছে বলে সিইও দফতর সূত্রে খবর ৷ আর এই সিনিয়র মাইক্রো অবজার্ভারদের আনা হচ্ছে প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং বিহার থেকে ৷
উল্লেখ্য, স্ক্রুটিনি এবং নিখুঁত ভোটার তালিকা তৈরির জন্য ইতিমধ্যে রাজ্যে অতিরিক্ত দুই হাজার মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছে ৷ যাঁরা শুনানি কেন্দ্রে জমা দেওয়া নথি যাচাইয়ের কাজ করছেন ৷ এবার ভিনরাজ্য থেকে আনা হচ্ছে সিনিয়র মাইক্রো অবজারভার ৷ কমিশন সূত্রে খবর, তাঁদের রাজ্যে 294টি বিধানসভা কেন্দ্রে নিয়োগ করা হবে ৷
এই বিষয় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ওড়িশা, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের চিঠি দিয়ে 294 জন আধিকারিককে সিনিয়র মাইক্রো অবজারভার হিসেবে এই রাজ্যে পাঠানোর আবেদন জানিয়েছেন ৷
জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী সোমবার অর্থাৎ, 26 জানুয়ারি বাংলায় এসে পৌঁছবেন এই সিনিয়র মাইক্রো অবজারভাররা ৷ তারপর তাঁরা ইআরও-দের সঙ্গে 294টি বিধানসভা কেন্দ্রে কাজ শুরু করবেন ৷ মূলত SIR-এর স্ক্রুটিনির পাশাপাশি, নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করার কাজ করবেন তাঁরা ৷
উল্লেখ্য, সিইও দফতর থেকে রাজ্য সরকারের কাছে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর চেয়ে বারে-বারে চিঠি পাঠানো হয়েছিল ৷ কিন্তু, রাজ্য সরকার পর্যাপ্ত সংখ্যক ডেটা এন্ট্রি অপারেটর দিতে পারেনি বলে অনেক সময়ই কাজের গতি কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে এবং সমস্যা হয়েছে ৷
অথচ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, বাংলায় SIR-এর কাজের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে লোকবল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে রাজ্য সরকারকে ৷ তাই এবার রাজ্যের উপর আর ফেলে না-রেখে, ভিনরাজ্য থেকেই সিনিয়র মাইক্রো অবজারভার আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন ৷ কারণ, হাতে সময় আর মাত্র ক’দিন ৷ আর পাহাড় প্রমাণ কাজ এখনও বাকি রয়েছে ৷
অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্ট শনিবার লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির তালিকা প্রকাশ করতে যে নির্দেশ দিয়েছে, সেখানেও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷ কারণ, এখনও পর্যন্ত সব তালিকা প্রস্তুত নেই জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছেও ৷ তাই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই তালিকা শনিবারের মধ্যে প্রকাশ পায় কি না, সেটাও দেখার ৷
অন্যদিকে, শুক্রবার মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় অশান্তি ঘটনা ঘটেছিল ও তার জেরে শুনানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ৷ সেই বিষয়ে জাতীয় নির্বাচন মুর্শিদাবাদের জেলাশাসককে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ পাশাপাশি, ঘটনার যে রিপোর্ট তলব করা হয়েছিল, তা বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে জমা দেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু, সেই রিপোর্ট সঠিক সময় মতো জমা পড়েনি ।