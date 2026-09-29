মঙ্গলের মহাযোগে এই রাশির জীবনে খুশির হাওয়া

মঙ্গলের মহাযোগে এই রাশির জীবনে খুশির হাওয়া
29 September 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : September 29, 2026 at 12:08 AM IST
মেষ (ARIES) : প্রিয়তমের সঙ্গে অকারণ তর্কে না জড়িয়ে পড়াই আপনার জন্য সঠিক হবে । অধৈর্য হয়ে পড়লে মনের শান্তি নষ্ট হবে । আপনাকে নিজের কথাবার্তা সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে । আপনার স্বতস্ফুর্ত স্বভাবে আপনি যদি লাগাম না দেন, তাহলে আপনি অনাবশ্যক জিনিসের পিছনে বেশি খরচ করে ফেলবেন । আপনাকে প্রাথমিক প্রয়োজনের দিকেই মনোযোগ রাখতে হবে । নতুন উদ্যোগ শুরু করার জন্য আজ খুবই ভালো দিন ।
বৃষ (TAURUS) : সারাদিনের পরিশ্রমের পরে সঙ্গীর কাছে ফিরে যাওয়া আপনার সব চিন্তাকে ধুয়ে দেবে । আজ আপনি আর্থিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন । যদিও অপ্রত্যাশিত খরচের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তা পুরোপুরি আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকবে । কাউকে টাকা ধার না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । কর্মক্ষেত্রে দুঃসাধ্য কোনও কাজে আপনার নৈপুণ্য পরীক্ষা হবে । আপনার পেশার কারণে আপনাকে কিছু কিছু পরিবর্তন বরণ করে নিতে হবে ।
মিথুন (GEMINI) : আপনার প্রেমাস্পদের সঙ্গে আজকের দিনটা আপনি চাইবেন রসায়নের উত্তাপের মতো প্রেমের উত্তাপ ভাগ করে নিতে । কিন্তু আপনি নিজের ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কোনওরকম পেশাভিত্তিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন না । আপনার পছন্দের বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আপনি পরিতৃপ্ত বোধ করবেন । কাজের ক্ষেত্রে, আজ আপনার নিজেকে কর্মোদ্যমী মনে হবে । কাজের জন্য আপনি মনোযোগ এবং কর্মশক্তি প্রদান করবেন এবং তার জন্য প্রশংসা লাভ করবেন । ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হতে পারে । আপনি আপনার টিমের অন্যান্য সদস্যদের এবং কর্মক্ষেত্রের অন্যান্য সহকর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন ।
কর্কট (CANCER) : কর্মব্যস্ত দিন ও তার সঙ্গে সংসারের চাপ আপনাকে অবসন্ন করে দেবে । মাথায় ও মনের ওপরে আপনি বিশাল চাপ অনুভব করবেন । বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন না । খেয়াল রাখুন, যাতে সাংসারিক চাপ আপনার পেশা বা ব্যবসায় প্রভাব ফেলতে না পারে, কেননা তার ফলে আপনার ক্ষমতা ও কার্যকারিতা ব্যাহত হবে । আপনি যদিও একসঙ্গে নানা কাজে হাত দেবেন, তাও আপনার শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে না । কেননা আপনার ভাবনা ও কাজ এক লাইনে থাকবে ।
সিংহ (LEO) : আপনি আজকের সন্ধ্যেটা কোনও শান্ত, নিরিবিলি স্থানে কাটাতে চাইবেন । প্রেমিকার সঙ্গে নিরিবিলি স্থানে সময় কাটিয়ে নিজেকে সৌভগ্যবান মনে করবেন । একটি সুরেলা সন্ধ্যে আপনাদের দু'জনকে আরও কাছাকাছি এনে দেবে । অফিসে কাজ করার সময় আপনার কাজের চমকপ্রদ অভিনবত্ব আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সমাদৃত হবে । যখন কাজ সামলানোর সময় আসবে তখন আপনি খুব চটপটে এবং দ্বিধাহীনভাবে দায়িত্বগ্রহণ করবেন । যাইহোক, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনাকে নিজের স্বপক্ষে এবং সুবিধা-অসুবিধা বিচার করে বিবেচনা করতে হবে ।
কন্যা (VIRGO) : একটা খটমট দিনের পরে, আপনাকে একাকিত্ব ঘিরে ধরবে । যাইহোক, নিজের প্রেমাস্পদের সঙ্গে কিছুটা রোম্যান্টিক সময় কাটালে আপনার ভালো লাগবে । ফেলে রাখা কাজ সময়মতো শেষ হতে পারে এবং আপনার কম্পিউটারে হয়ত প্রচুর কাজের ভার আসতে পারে । আরও জটিল এবং সঙ্কটপূর্ণ কাজের চাপ আসতে চলেছে আপনার উপর । আপনি আরও বেশি বিশ্লেষণধর্মী হয়ে উঠবেন । ধৈর্য আপনার প্রধান সহায়ক । যাইহোক, আপনি নিখুঁত কাজের দিকে আরও বেশি ফোকাস করবেন । আপনার অতি ব্যস্ত কর্মপ্রক্রিয়ার চাপ যেন আপনার শরীরের উপর কোনও চাপ না ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন ।
তুলা (LIBRA) : আপনি অন্যদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে অন্যরা তার সুযোগ নিতে পারে । আপনার আশেপাশের কমবয়সীরা আজ আপনার সহানুভূতিশীল প্রকৃতির অত্যধিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে । আপনাকে আজ অনেক সামাজিক মেলামেশা করতে হবে এবং অনেক নতুন লোকের সঙ্গে আপনার দেখাও হবে । যা আপনার শক্তি ক্ষয় করতে পারে । যার কারণে আপনি আরও চিন্তিত ও পীড়িত হয়ে পড়তে পারেন । চাপ কমানোর জন্য আপনার পছন্দের কাজগুলি করুন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : প্রিয়জনকে কিছু সুন্দর উপহার দিতে পারেন । একসঙ্গে দুর্দান্ত সময় কাটাতে পারেন । টাকা পয়সার ব্যাপারে, আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ এবং বাজে খরচ এড়ানো উচিৎ । ঋণ নেওয়া থেকে দূরে থাকুন কারণ পড়ে পরিশোধে অসুবিধা হতে পারে । কর্মক্ষেত্রে আপনি অলস বোধ করে দায়িত্ব পালনের হাত থেকে পালাতে পারেন । এটি আপনার খ্যাতি ব্যাহত করবে । বাকি থাকা কাজগুলি সমাপ্ত করার অভ্যাস গড়ে তুলুন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজ ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার সহায় । হঠাৎ করে, আপনি এক সময়ে বিভিন্ন কাজ করতে এবং সকল ধরনের কাজ করতে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারেন । যার ফলে হয়ত আপনি সারাদিন ব্যাস্ত থাকবেন । আপনি চাইলে, আপনার সহকর্মীরা আপনার দিকে সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দিতে পারে । আপনি হারানো ভালোবাসা ফেরত পেতে পারেন । আজ এই উজ্জ্বল দিনে আপনি অনেক দিক থেকে উৎকৃষ্ট বোধ করবেন । পূর্ণ উদ্যমের সঙ্গে আপনি আপনার হাতের কাজগুলিকে খুব সহজেই শেষ করতে পারবেন ।
মকর (CAPRICORN) : আপনার প্রেমের জীবন আজকে মধ্যম রকমের কাটবে । যদিও কোথাও আজ ঘুরতে যাওয়ার নেই তবে বাড়িতে বেশ আরামপ্রদ একটা দিন কাটবে । যাইহোক, গৃহস্থালির কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করবেন । আজ অফিসে গিয়ে নিজের অস্বস্তিকর লাগবে । নিজের মুড ঠিক করতে অনেক সময় লাগবে । আপনার কাজ শুরু করতে দেরি হয়ে যাবে তবে সময়ের মধ্যে অর্পিত কাজ শেষ হয়ে যাবে । মনে রাখবেন, দেহ সক্রিয় থাকলে মনও ভালো থাকে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনি সবসময়ে কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পছন্দ করেন । আপনি কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে নিজের লক্ষ্যের কাছে পৌঁছেছেন । আপনি এমন কেউ নন, যিনি খুচরো অবসর এবং চূড়ান্ত গন্তব্যের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হবেন । সাফল্য আপনাকে আরও বড় এবং দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্যের জন্য পরিকল্পনা করতে অনুপ্রাণিত করবে । আপনাকে চিন্তাভাবনা করে কথা বলতে হবে, কারণ আপনার কথা আপনার অলক্ষ্যে ভালোবাসার মানুষটিকে প্রভাবিত করতে পারে । জ্ঞান সম্বন্ধীয় কাজে সময় দেওয়ার জন্য আজকের দিনটি আদর্শ । এছাড়াও সব দিক থেকে নিজেকে উপযুক্ত করার চেষ্টা করুন এবং ইতিবাচকভাবে চিন্তা করুন ।
মীন (PISCES) : আপনি এতটাই উদার হবেন যে অর্থ দান করবেন বা দান খয়রাত করবেন । আপনার কাছের কেউ যদি টাকার জন্য আপনার কাছে আসে, তাকে আপনি হতাশ করবেন না । আপনার আর্থিক পরিকল্পনা ভালো না হলেও, আপনার খরচের হাত বেশ ভালো । আজকে আপনার লক্ষ্য হবে উৎকর্ষতা অর্জন করা । সম্প্রতি সম্পন্ন করা কাজগুলিতে ঠিক কী বাদ পড়েছিল তা আজকে আপনি বুঝতে পারবেন । সহকর্মীদের সম্পূর্ণ সমর্থনও আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারবে না ।