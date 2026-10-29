বৃহস্পতিতে ভাগ্যোন্নতি কোন রাশির, লক্ষ্মীদেবীর আশীর্বাদ ধন্য হবেন কারা
29 October 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 29, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : আজ আপনি যে কাজই করবেন, তাতেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাইবেন । যে কাজ আপনি করতে চান, তাতে বেশি মনোযোগ দিন এবং দেখবেন ধৈর্য্য আপনাকে সবকিছু সহজে সামলাতে সাহায্য করবে । আপনার আনন্দের মাত্রা বেশি ও স্বাস্থ্য ভালো থাকবে । এই পর্যায়ে, আপনি আর্থিক পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা নিয়ে আরও বেশি গুরুত্ব সহকারে চিন্তাভাবনা করবেন । আজ আপনি ব্যয়ের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়ার ফলে, স্থিতিশীল আর্থিক গ্রাফ পাওয়ার ইচ্ছা বাড়বে ।
বৃষ (TAURUS) : আজ আপনি প্রত্যয়ী ও নিশ্চিত মনোভাব নিয়ে ঘুম থেকে উঠবেন । সতর্ক থাকুন, কেননা আপনার অনমনীয় মনোভাবের কারণে আপনাকে একগুঁয়ে মনে হতে পারে । কোনও বিবাদের ক্ষেত্রে আপনি হয়ত মাঝরাস্তায় আসতে অরাজি থাকবেন ও আপনার মতামত জোরের সঙ্গে প্রকাশ করা আপনার স্বভাব হয়ে দাঁড়াবে । কর্মক্ষেত্রের চাপের পিছনেই আজকের বেশির ভাগ সময় ব্যয় হবে । স্বাস্থ্য ও সুস্থতা আজকের দিনে সবথেকে প্রাধান্য পাবে । খুবই স্বাভাবিক যে, আপনি ফিটনেস সংক্রান্ত পরিকল্পনা করবেন ও অবিলম্বে শরীরচর্চা শুরু করবেন ।
মিথুন (GEMINI) : আজকের দিনটি আপনার জন্য খুব একটা অর্থবহ এবং ফলপ্রসূ নাও হতে পারে, যদিও আপনি দিনের শেষে নিজের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন ৷ তবে সেটি আপনার পছন্দ অনুযায়ী নাও হতে পারে । বিকেলের দিকে আপনার নিজেকে অতিরিক্ত সংবেদনশীল মনে হতে পারে । অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যে টাকা খরচ করতে পারেন । কাজের জায়গায় আজ আপনার দিনটি কঠিন হতে পারে । ঠান্ডা মাথায় সেই কঠিন পরিস্থিতি সামলানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে ।
কর্কট (CANCER) : আপনার প্রিয়জনকে খুশি করতে আপনি অতি দামী জিনিস কিনে নিজের আবেগের ঘনত্ব বোঝাবেন । আপনি যদি ব্যক্তিকে খুশি করার জন্য অর্থ ব্যয় করেন তবে প্রচেষ্টাতে সাফল্য আসতে পারে । উপহার বিনিময় করার জন্য এটি অত্যন্ত অনুকূল দিন । আপনি ব্যয় করে কারও মন জয় করতে পারেন ! কাজের জায়গায়, আপনার অনুসন্ধানের প্রবণতা আপনাকে প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধানের জন্য একটি গোপন মিশনে নিয়ে যেতে পারে । সিনিয়রদের সামনে আপনার মতামত রাখতে সফল হতে পারেন ।
সিংহ (LEO) : প্রিয়তমার থেকে হৃদয়ের সমর্থন পেতে পারেন । প্রিয়জনের থেকে পাওয়া একটি আকর্ষণীয় বার্তা আপনার মন ভালো করে তুলতে পারে । সম্পর্কের প্রতি নিষ্ঠা এবং প্রতিশ্রুতি থাকবে । ভালো কাজ পেয়ে আপনার উপার্জন বৃদ্ধি ঘটতে পারে । স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগগুলি সুবিধা দিতে আরও বেশি সময় নিতে পারে, তাই ধৈর্য ধরতে শিখুন । শেয়ার মার্কেটে লগ্নি করা থেকে বিরত থাকুন । পেশাগতভাবে আপনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে এবং সিনিয়রদের থেকে প্রশংসা অর্জনের জন্য বেশ বদ্ধপরিকর হতে পারেন । আপনার কাজের প্রোফাইলে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে ।
কন্যা (VIRGO) : সঙ্গীকে আজ আপনার স্বভাবের প্রেমপূর্ণ দিকটি দেখাতে পারেন । কোনও ঘরোয়া সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য এটি সঠিক সময় নয় ৷ তবে কেবল আপনার আজ মন খুলে দিনটি উপভোগ করুন । ভবিষ্যতের সঞ্চয় সম্পর্কে স্পষ্টতা পেতে আপনার আয় এবং ব্যয় পর্যালোচনা করুন । কাজের জায়গায় সবকিছু সুচারুভাবে চলতে পারে কারণ আপনি বসকে আপনার প্রফুল্ল মেজাজ দিয়ে মুগ্ধ করতে পারেন । আজকের দিনটি হিসেব করার জন্য উপযুক্ত হতে পারে যেহেতু আপনি হাতের কাজগুলি সম্পর্কে আরও সতর্ক, বাস্তববাদী এবং নিশ্চিত ।
তুলা (LIBRA) : কাজের ক্ষেত্রে আজ আপনি নানা মিটিং বা আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকবেন, যা কিনা আপনার জন্য ভালোই হবে । এর ফলে আপনার চিন্তা কমবে ও মানসিকভাবে নিজেকে মুক্ত মনে হবে । আজকে আপনি বেশি সক্রিয় ও প্রাণবন্তও থাকবেন ৷ ফলে অনেক বেশি কাজ করতে পারবেন । আজকে আপনার মেজাজ খুবই ভালো থাকবে । আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার অনুকূলে যাবে না । খুব আক্রমণাত্মক হয়ে আপনার অর্থ কোথাও বিনিয়োগ করবেন না ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : নিজের ব্যবসা ও যৌথ উদ্যোগের ব্যাপারে আপনাকে হয়ত একটু বেশি অপেক্ষা করতে হবে । যদিও নিরাশ হয়ে পড়বেন না, কেননা সবুরে মেওয়া ফলে । কোনওরকম বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন না । সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলুন ৷ তাঁর উপদেশ শুনুন ও যে কোনও সমস্যা অবিলম্বে মিটিয়ে ফেলুন । ব্যক্তি ও পেশাগত জীবনের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য নিয়ে আসুন । কর্মক্ষেত্রে জরুরি কোনও মিটিং ভালোই যাবে । সময়সূচির পরিকল্পনা করুন ও তা ভালোভাবে পরিমার্জনা করুন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনার সহনশীলতা বাড়ান, কেননা হয়ত কাছের মানুষদের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হবে । যদিও আশেপাশের সবাইকে খুশি করা সম্ভব না । আপনার প্রিয় মানুষদের সহজ সাহায্য করেই আপনি খুশি থাকতে পারেন । আজ আপনি অলস হয়ে বসে থাকবেন না । এছাড়াও আপনি আজকের দিনটি ও কাজগুলি পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে নেবেন । আপনি যদি আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করতে চান, তাহলে আবেগহীনভাবে আপনার জমা খরচের হিসাব করুন, এর ফলে আপনি নিজের অবস্থান বুঝতে পারবেন ।
মকর (CAPRICORN) : ভাগ্য সহায় থাকলে খুব ভীতিজনক উদ্যোগও সফল হতে পারে । আজ আপনি ভাগ্যবান । স্টক ও শেয়ারের লেনদেন করা ব্যক্তিদের জন্য আজকের দিনটি লাভজনক, কিন্তু জীবনসঙ্গীকে কৃতিত্ব দিতে ভুলবেন না; কেননা তাদের ভাগ্যের কারণেই আপনার সময় এত ভালো যাবে । আপনার ভালোবাসার মানুষের প্রতি আপনার বিশ্বাস বাড়বে । আপনার সীমাবদ্ধতা আপনি ভালোই বোঝেন, ফলে সবকিছু নিয়ে আপনি বাস্তববাদী এবং নিজের সাধ্যের বাইরে যাবেন না ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনাকে রুটিনে সহজ একটি পরিবর্তন আনতে বলা হচ্ছে এবং তাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে । অতীতের কৃতিত্বের জন্য আপনি পরিচিতি ও পুরস্কার পাবেন । যদিও সেই কারণে আত্মতুষ্ট হয়ে পড়বেন না । চলতে থাকুন, কেননা পরিশ্রমই মোক্ষলাভের নিশ্চিত পথ ! মহাজাগতিক স্রোত বলছে যে সাংসারিক জীবনে সমস্যায় জড়িয়ে থাকবেন । প্রিয়তমের সঙ্গে হওয়া সমস্যাগুলির সমাধান করলে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য হবে । আজকের দিনে জীবনে সঠিক ভারসাম্য নিয়ে আসতে হবে ।
মীন (PISCES) : প্রশান্তি আপনার সহজাত এবং আপনার থেকে যেন জ্ঞানের জ্যোতি ঠিকরে বেরোয় । আপনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে খুবই আবেগপ্রবণ এবং আপনি দায়িত্ব নিয়ে তা রক্ষা করেন । আপনি হয়ত আপনার প্রিয়তমকে যথেষ্ট সময়ে দেবেন না । অনমনীয় হবেন না, কাছের প্রিয় লোকজনরা দুঃখ পেতে পারেন । প্রিয়তমের কথা শুনুন, তাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হতে পারে । আজকে আপনি শুধু হৃদয়ের কথাই শুনবেন না, মাথা ও যুক্তিও ব্যবহার করবেন ।