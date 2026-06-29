স্নানযাত্রা তিথিতে সাফল্যের শিখরে পৌঁছবে এই রাশিরা, সতর্ক থাকতে হবে কাদের
জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পুণ্যলগ্নে আপনার ভাগ্যে কী আছে ? প্রভুর আশীর্বাদ বর্ষিত হবে কোন রাশির জাতক-জাতিকাদের উপর, জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : June 29, 2026 at 7:00 AM IST
মেষ (ARIES) : আজকে আপনি স্বাধীনতার স্বাদ পাবেন এবং মন-মেজাজ এরকম থাকার ফলে আপনি সেইসব কাজ করতে চাইবেন, যা আপনি ছোটবেলা করতে ভালোবাসেন । রোমান্টিক যোগাযোগের জন্য আপনি প্রস্তুত থাকবেন । আপনি যদি ইতিমধ্যে কোনও এরকম সম্পর্কে থেকে থাকেন, তাহলে প্রত্যাশা করতে পারেন যে, সেটি বিকশিত হবে । আপনার প্রকল্পে সহায়তা ও অর্থ সাহায্য করতে পারে, এরকম সঠিক সংস্থান আপনি খুঁজে বের করতে পারবেন । আজকে আপনি, সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তিদের দেখা পাবেন এবং সঠিক সুযোগ পাবেন ।
বৃষ (TAURUS) : স্বাস্থ্যের দিক থেকে, সম্ভবত আজকের দিনটি আপনার জন্য খারাপ হবে । আপনি হয়ত বিশেষভাবে যত্ন নিতে চাইবেন এবং এরকম কিছু করতে চাইবেন না, যাতে অসুস্থতা বা অস্বস্তি হয় । আপনি অন্ততপক্ষে যা করতে পারেন, তা হল, অতিরিক্ত পরিশ্রম না করা এবং এরকম পরিস্থিতিতে না পরা, যাতে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ বাড়ে । সম্পর্কগুলোকে, আজকের দিনে সতর্কতার সঙ্গে সামলাতে হবে । আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই চাপ যুক্ত হবে । সমস্যা সমাধান করতে আপনার বেশি সময় লাগতে পারে ।
মিথুন (GEMINI) : আপনার বন্ধুদের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তা আজকে জোরালো হবে । প্রেমে পড়ারও সম্ভাবনা আছে । আপনি যদি ইতিমধ্যেই কোনও সম্পর্কে থেকে থাকেন, তাহলে আপনি বাগদান বা বিবাহের মাধ্যমে সেই সম্পর্ককে বৈধতা দিতে চাইবেন । আজকে নিজের ভাবমূর্তি, ব্যবসা এবং জাঁকজমকের পিছনে অর্থ বিনিয়োগ করবেন । অর্থ খরচ করে আপনি লোকজনকে মুগ্ধ করতে চাইবেন । আজকে, বস্তুগত জিনিসপত্র আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করবে ।
কর্কট (CANCER) : নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার জন্য আজকে ভালো দিন । আপনার, শীঘ্রই কোনও নতুন বাড়িতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে । যোগাসন ও ধ্যানের মাধ্যমে আপনি মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারবেন । এর ফলে, আপনার মধ্যে নতুন শক্তি উৎসাহ এবং আশাবাদ দেখা দেবে । ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, আপনাকে আরও বেশি মানিয়ে চলতে হবে ও ক্ষমা করা শিখতে হবে । অন্য কথায় বলতে গেলে, শান্তি বজায় রাখার জন্য ব্যক্তিগত জীবনে আপনাকে আরও একটু বেশি সমঝোতা করে চলতে হবে ।
সিংহ (LEO) : আজকে আপনি অবসর এবং ঘুরে বেড়ানোর জন্য কিছুটা সময় বের করবেন । আপনার মনে হবে, পেশাগত জীবনের মতো, সম্পর্কেও সমন্বয় বজায় রাখার জন্য, আপনাকে লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ ধরে রাখার দক্ষতা তৈরি করতে হবে । সঙ্গীর আবেগের যেদিকগুলো আপনি জানেন না, তা বুঝতে চেষ্টা করার জন্য প্রস্তুত থাকলে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে । আজকে আপনার উদ্যম প্রবল থাকবে । আপনি খুব ভালো মেজাজে থাকবেন । স্বাস্থ্যের দিক থেকে কোনও সমস্যা হবে না ।
কন্যা (VIRGO) : অতীতে যা অর্জন করেছেন তার ওপরে ভরসা করলে চলবে না, আপনাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যেতে হবে । আপনাকে মনোযোগ স্থির রাখতে হবে এবং সম্প্রতি যে সাফল্য পেয়েছেন, সেই মাত্রায় সাফল্য পেতে গেলে আপনাকে অনেক বেশি শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে হবে । আপনাকে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, সম্পর্কগুলোকে উপেক্ষা করবেন না, কেননা আপনার সাফল্য ও শান্তির তারাই ভিত্তিপ্রস্তর । এছাড়াও, আজকে আপনাকে পেশাগত জীবনের মনোযোগ দিতে হবে ।
তুলা (LIBRA) : আপনার ব্যক্তিগত জীবন অবিচলিত থাকবে আজ । সঙ্গীর যদি দিনটি ভালো না কেটে থাকে, তাহলে তাঁর মেজাজের দিকে খেয়াল রাখবেন ৷ তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্যে জড়াবেন না ৷ আপনি শুধুমাত্র আপনার সঙ্গীকে শান্ত হতে সাহায্য করতে পারেন । আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি মোটামুটি কাটবে ৷ আর্থিক উৎসগুলি ভালো-মন্দ মিশিয়ে থাকবে, তাই আজ আপনি খুব বেশি লাভ কিংবা লোকসান নিয়ে ভাবনা চিন্তা করবেন না ৷ যদিও কর্মক্ষেত্রে মিটিংএর জন্য আজকের দিনটি শুভ ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজকের দিনে, আপনাকে ব্যক্তিগত ও পেশাগত দুই ক্ষেত্রেই, কিছু কিছু বিষয় সাবধানে সামলাতে হবে । ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যৌথ আর্থিক পরিকল্পনার কথা ভাববেন এবং সম্ভবত তা আপনার প্রিয়তমর সঙ্গে আলোচনা করবেন । আজকে হয়তো আপনি, অন্যদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য বা তাদেরকে কিছুতে রাজি করানোর পিছনে আপনার শক্তি বিনিয়োগ বা অপচয় করবেন । আপনি যা বলছেন, তা যদি অন্যরা বিশ্বাস না করে, তাহলে তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবেন না । ভালো দিক হল এই যে, আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনি খুবই আনন্দিত থাকবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজ আপনাকে, ভালোবাসার মানুষের জরুরি চাহিদার দিকে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হবে । নতুন কোনও জিনিস বা বিষয়ের ব্যাপারে আপনি আপনার সঙ্গীর দ্বারা খুব বেশিরকম প্রভাবিত হবেন । যদিও আপনার সম্পর্ক মসৃণ থাকবে । আজকের দিনে অনেকরকম কাজ করতে হবে । আপনার স্বাস্থ্য ও উদ্যম খুব ভালো থাকায় আপনি অসাধারণভাবে সবকিছু সামলাবেন । আপনার খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের কারণে আজ আপনি অনেকের মন জয় করে নেবেন ।
মকর (CAPRICORN) : আপনি, নিজের প্রয়োজনগুলিকে অগ্রাধিকার অনুযায়ী সাজাবেন এবং দেখবেন যে ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের জন্য টাকা পয়সা সামলানোই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়াও, আপনি ব্যক্তি হিসেবে কীরকম, তা আপনি সঙ্গী হিসেবে কাদের বেছে নিয়েছেন তা দেখে বোঝা যায় । কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন, তা নিয়ে সতর্ক থাকুন । আজকে হয়ত আপনার খুব বেশি চাপ না নেওয়ার মানসিকতা থাকবে । এর ফলে, আপনি আপনার আবেগপ্রবণতাকে সামলে রাখতে পারবেন আধ্যাত্মিক কোনও ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করার জন্য, এটি আদর্শ সময় ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনি কি নতুন গাড়ি বা সম্পত্তি পেতে চান ? তাহলে আজকেই তার জন্য টাকা জমা দিন, কেননা এই রকম কেনাকাটার জন্য আজকের দিনটি ভালো । আপনি আপনার প্রয়োজনগুলিকে প্রাধান্য অনুযায়ী সাজাবেন এবং আপনার কাছে কতটা অর্থ আছে তা বিবেচনা করবেন, যাতে আপনি আপনার স্বপ্নের গাড়ি বা বাড়ি পেতে পারেন । সম্পর্ক নিয়ে আপনাকে, গুরুত্ব সহকারে ভাবনাচিন্তা করতে হবে । সব মিলিয়ে, স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি ভালো । লক্ষ্য অর্জন করার দিকেই, আজকে আপনার সবথেকে বেশি মনোযোগ থাকবে ।
মীন (PISCES) : যারা রোমান্টিক সম্পর্ক খুঁজছেন, তাদের জন্য আজকের দিনটি ভালো । একাকীত্ব একঘেয়েমির অনুভূতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, আপনি আপনার প্রিয়জনের সান্নিধ্য চাইবেন । অবিবাহিত ব্যক্তিরা সোনা খুঁজে পাবেন, কেননা আপনি প্রেমাস্পদের মন জয় করার জন্য যে প্রচেষ্টা করছেন, তাতে ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হয়েছেন । দেখবেন, আপনার কর্মব্যস্ত জীবন যেন, প্রেম জীবনকে পিছনে ঠেলে না দেয় । মোটের ওপর, আজকে আপনি লক্ষ্যগুলির দিকে বেশি মনোযোগ দেবেন ।