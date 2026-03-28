চোখের পলকে ভাগ্য বদল, শনিতে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতি ?
শনিবার বিশেষ একটি দিন ৷ এইদিনে গ্রহের গতিবিধি বিবেচনায় কোন রাশির কেমন কাটবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : March 28, 2026 at 12:15 AM IST
মেষ (ARIES): বাড়ির পরিবেশ উন্নত করার আপনার সঙ্গীর যে চাহিদা, তা আজকে আপনাকে মেনে নিতে হবে। আপনার স্বার্থের কারণেই এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, যে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে তা দ্রুত নিন এবং তাতেই মন দিন, কেননা এই অবহেলার দায় আপনারই। আপনি এতই প্রফুল্ল এবং উদ্যমী থাকবেন, যে শেষমেষ আপনার সঙ্গীর মুখে হাসি ফোটাতে পারবেন। আপনার প্রাণবন্ততাতে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন।
বৃষ (TAURUS): চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং দ্রুত সেগুলি নিয়ে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আজকে আপনি সম্ভবত এরকম প্রচুর পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন। এই ধরনের আকস্মিক ঘটনা সামলানোর সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দুইই আপনার আছে। সবকিছু সঠিক ভাবে বোঝা এবং যথার্থ সমাধান খুঁজে বার করতে, আপনার কোনও সমস্যা হবে না। আপনার উদ্যমকে ঠিক দিকে চালিত করুন এবং আপনার সময় বুদ্ধিমানের মতো ব্যয় করুন। কিছু সৃজনশীল কাজ করে আজকের দিনটির সদ্ব্যবহার করুন। আজকে আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করবেন।
মিথুন (GEMINI): প্রিয়তমের সঙ্গে মিষ্টি সাক্ষাৎ উষ্ণ অ্যাডভেঞ্চারে পরিণত হতে পারে, পুরোটাই নির্ভর করছে আপনার সঠিক পদক্ষেপের ওপরে! খোলাখুলি কথা বলুন যাতে প্রিয়তমের সামনে স্বচ্ছন্দ হতে পারেন। আজকে আরও অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগের মুখোমুখি হবেন। আরও ব্যবসা পাবেন, নতুন চাকরি পাবেন বা বেতন বাড়ানোর আলাপ-আলোচনা করে তা বাড়াতে পারবেন। সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য জমানো টাকা বুঝেশুনে খরচ করুন। আজকে কোনও প্রযুক্তিগত কাজ আপনাকে বিভ্রান্ত করবে।
কর্কট (CANCER): যখন পথ চলা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন যা ঘটছে তার সঙ্গে এগোনোই ভালো। যদিও আপনার মত হলো, কঠিন সময়ে সমস্যাগুলি থেকে একদম দূরে থাকাই ভালো। আজকে দিনটি একদমই আপনার অনুকূলে নেই, ফলে আপনি সম্ভবত সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কাজ করা পিছিয়ে দেবেন। আজ রাতে ভাগ্য আপনার সহায়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না, সহজভাবে নিন ও এগিয়ে যান।
সিংহ (LEO): আপনার প্রিয়তমের দেখা পেয়েই আপনি সব চিন্তা ভুলে যাবেন, কেনন আপনার অ্যাড্রিনালিন বেড়ে যাবে। প্রেম ও আবেগের জন্য প্রস্তুত থাকুন। রোমান্সের ক্ষেত্রে আপনি আপনার প্রিয়তমের অ্যাডভেঞ্চারাস দিকটি দেখতে চাইবেন। আপনার মুক্ত মন সম্ভবত আপনার প্রণয়ীর কল্পনাকে জাগিয়ে তুলবে। আজকে আপনি নিকৃষ্ট মানের কিছু কিনতে চাইবেন না, উতকর্ষতার খোঁজ আপনাকে দিয়ে শুধুই শ্রেষ্ঠ জিনিস কেনাবে।
কন্যা (VIRGO): আজকে আপনি খুবই উৎসাহী মেজাজে থাকবেন। এর ফলে আপনার প্রিয়জনের মন গলে যাবে ও সে আপনার কথায় একমত হবে। আজকে আপনি গভীর কোনও আবেগ দ্বারা চালিত হবেন এবং আপনি যে আপনার প্রিয়তমের কদর করেন তা বর্তমান সম্পর্ককে মজবুত করে তুলবে। আজএক আপনি বিচক্ষণোতার সঙ্গে আর্থিক বিষয় সামলাবেন। আপনার ভাবমূর্তি রক্ষা করার জন্য লাগে প্রয়োজন হয় এরকম জিনিসের পেছনেও আপনি না ভেবেচিন্তে টাকা খরচ করবেন না। নতুন চাকরি বা প্রকল্প শুরু করার জন্য আজ খুবই ভালো দিন!
তুলা (LIBRA): আপনি সকল কর্তব্যের থেকে বেশি গুরুত্ব দেবেন পরিবারের লোকজনদের ও তাদের সঙ্গে সময় কাটাবেন। আজকে কোনও নিকট আত্মীয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তা হতে পারে। দম্পতিরা প্রেম জীবনে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনাকে আনন্দময় একটি মাধ্যম খুঁজে বার করতে হবে। কোনও ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে মধুর কথোপকথন সম্পর্কটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে। সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে আত্মত্যাগ ও অঙ্গীকার মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই ভালো যাবে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): জীবন স্বাভাবিক গতিতে চলার ফলে আপনার প্রেম জীবনেও সংহতি বজায় থাকবে। সম্পর্কের প্রতি আপনার অঙ্গীকার দীর্ঘস্থায়ী, কাজেই সেই দিক থেকে আপনার জীবন সুখী হবে। আজকে আর্থিক ক্ষেত্রেও আপনার ভাগ্য ভালো যাবে। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্তগুলি দৃঢ় হবে এবং একবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলে আপনি সেই বিষয়ে অনড় থাকবেন। কাজ নিয়ে খুব বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়বেন না। পেশাদারী দূরত্ব বজায় রেখে বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকল্পগুলি দেখুন।
ধনু (SAGITTARIUS): মতপার্থক্য বা অসন্তুষ্টির সম্ভাবনা আছে। কাজেই হৃদয় সম্পর্কিত বিষয়গুলি আপনাকে সামলাতে হবে। সঙ্গীর সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন ও সম্পর্কের সংহতি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। ক্ষমা করতে শিখলে আপনি সঙ্গীর সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আজকে আপনার আর্থিক লাভ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আপনি আর্থিক বিষয়ে কিছু অর্থাগমের প্রত্যাশা করবেন কিন্তু আপনি সম্ভবত খুবই হতাশ হবেন।
মকর (CAPRICORN): আর্থিক বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিষয়গুলি অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আর্থিক ক্ষেত্রে নিজের সহজাত প্রবৃত্তি অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে। পেশার ক্ষেত্রে সবকিছু নির্ঝঞ্ঝাট কাটবে। আজ কোনও গুরুত্বপূর্ণ মিটিং থাকলে তা পিছিয়ে দিন। আপনার রাশির সবথেকে আকর্ষণীয় দিকটি হল ধৈর্য, কাজেই সেটিকেই আপনাকে পরিচালিত করতে দিন। অভীষ্টলাভের অনুভূতি আপনার মনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে।
কুম্ভ (AQUARIUS): সবকিছুকে হালকা ভাবে দেখার আপনার স্বভাব আপনার সঙ্গীর পছন্দ হবে না। কাজেই আপনাকে প্রিয়তমের প্রতি আরেকটু যত্নবান ও সংবেদনশীল হতে হবে। না ভেবেচিন্তে করা একটি মন্তব্যেই যে আঘাত লাগে তা সারতেই অনেকদিন লেগে যায়। আজকে হাতে অনেক দায়িত্ব থাকবে, কাজেই আপনি নিরুদ্বেগ ও শান্ত বোধ করবেন। গ্রহের অবস্থান বলছে আজকে সাধারণোত যা উপার্জন ও খরচ হয় তাই হবে। আর্থিক দিক থেকে কোনও ওঠানামার সম্ভাবনা নেই। অতীতে যদি কোনও ধার নিয়ে থাকেন, তাহলে আপনি যত শীঘ্র সম্ভব তা শেষ করা ফেলার চেষ্টা করবেন।
মীন (PISCES): আজকের নক্ষত্রের অবস্থান অনুকূলে নেই, কাজেই কোনও ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো হবে। কাজের জায়গায় আপনার ভয় থাকবে যে আপনার চাকরি যেতে পারে। দ্বিতীয় ভাগে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হতে পারে। যদিও আর্থিক দিক থেকে দিনটি আপনার জন্য ভালো যাবে। আপনি নিজের ও পরিবারের লোকেদের পেছনে পয়সা খরচ করতে পারবেন। সৌভাগ্যক্রমে আপনি কাঙ্খিত আর্থিক লাভ করতে পারবেন।