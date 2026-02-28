শনিতে প্যাঁচে পড়তে পারেন এই রাশিরা, প্রতিকার পেতে করুন কাজগুলি
শনিবার বিশেষ একটি দিন ৷ এইদিনে গ্রহের গতিবিধি বিবেচনায় কোন রাশির কেমন কাটবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : February 28, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES): আজ হয়তো আপনি স্মৃতিকাতর ও আকুল হয়ে পড়বেন। সম্পর্কগুলিকে উন্নত করার জন্য আপনি হয়তো সাধ্যাতীত চেষ্টা করবেন। অঙ্গীকার আপনার কাছে ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ স্বরূপ। যার ফল হল জীবনভর ভালোবাসার সম্পর্ক। আজকে প্রাত্যহিক নিয়মমাফিক কাজ করতে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। দ্বিধা করবেন না ৷ প্রয়োজন হলে সাহায্য চান। পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্যের পিছনে খরচ হতে পারে। যদিও খুব বেশি পরিমাণে খরচ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।
বৃষ (TAURUS): প্রেম জীবনে আগ্রহ ও সমবেদনা অনুভব করার সম্ভাবনা প্রবল। খারাপ দিক হল, আপনার নেতিবাচকতার কারণে ফলাফল সেরকম ভালো নাও হতে পারে। অন্যদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আপনি খুবই লড়াকু, কিন্তু নিজের বাড়িতেই জলের জন্য কুয়ো খুঁড়তে ভুলে যেতে পারে। সকল ক্ষেত্রের অসম্পূর্ণ কাজগুলি করার এটি ভালো সময়। আপনার উদ্যম যেহেতু ক্রমবর্ধমান, আপনি সহজেই দিন ফুরোনোর মধ্যে সব কাজ শেষ করে ফেলতে পারবেন।
মিথুন (GEMINI): আপনার রসিক স্বভাব এবং আবেগ প্রকাশ করার ক্ষমতা হয়তো আপনাকে আপনার প্রিয়জনের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে, যা আপনার প্রেমের জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করার আপনার ইচ্ছাকে পূরণ করবে। আপনি নিজের আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য দিনটি কাটাতে পারেন। আর্থিক সঙ্গতি বাড়াতে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও আপনি নিজের আয় বাড়ানোর উপায়গুলি খুঁজে পাবেন না। কাজের জায়গায়, ইনসেন্টিভ পাওয়ার জন্য ইতিবাচক মানসিকতায় রয়েছেন। দুর্দান্ত যোগাযোগের দক্ষতা এবং মৃদু শিষ্টাচার সহকর্মী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ককেমসৃণ করতে পারে।
কর্কট (CANCER): আপনি আপনার প্রিয়তমাকে একটি চমৎকার ডিনার দিয়ে সন্তুষ্ট করার মেজাজে রয়েছে। এটি একটি স্মরণীয় সন্ধ্যায় পরিণত হতে পারে! কোনও পুরনো বন্ধু বা প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার সময় আপনার উদার প্রকৃতি উন্মুক্ত হতে পারে। তবে আপনাকে আবেগ কাটিয়ে বুদ্ধি করে অর্থ খরচ করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সৃজনশীল, বৌদ্ধিক এবং স্বজ্ঞাত দক্ষতা দেখা যাবে। আপনি সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতার সঙ্গে নতুন প্রকল্প শুরু করতে পারেন এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি কাঁধে তুলে নিতে পারেন।
সিংহ (LEO): শারীরিক আকর্ষণ রোম্যান্টিক সন্ধ্যায় পর্যবসিত হতে পারে। মজার সারপ্রাইজগুলি আপনাকে আপনার প্রিয়জনের কাছে নিয়ে আসতে পারে, আপনারা কিছু বিশেষ মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন। আর্থিক ব্যাপারে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি সুবিধাজনক হবেনা। অতএব, ভালো সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করার জন্য আপনার বাজারের প্রবণতাগুলি নিয়ে গবেষণা করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে, অনাকাঙ্খিত কাজগুলি আপনার অগ্রগতির পথে বাধা হতে পারে। আপনি চিন্তাভাবনার মেজাজে নাও থাকতে পারেন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলিতে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন হতে পারে। যোগব্যায়াম কার্যকর কাজের জন্য চাপ ধ্বংসকারী হিসাবে সাহায্য করতে পারে।
কন্যা (VIRGO): আপনার ব্যক্তিগত জীবন আপয়ান্র সবথেকে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করবে। সেই সম্বন্ধে চিন্তা আপনার মনকে মেঘাচ্ছন্ন করে রাখবে। ব্যবসায়ীদের খুবই সতর্ক থাকতে হবে। সন্ধ্যাবেলা হয়তো কিছু চাপমুক্ত সময় কাটবে। আপনি পূজার জায়গায় যেতে পারেন।
তুলা (LIBRA): আজকে হয়তো আপনার প্রবল কাজের চাপ থাকবে। কিন্তু প্রিয় মানুষটির প্রতি অন্যায় করবেন না। সঙ্গীর প্রতি চরম আন্তরিকতা ভবিষ্যতে কাজে দেবে। সম্পর্কটিকে অটল রাখলে আপনি কিছু মধুর প্রশংসা কুড়োবেন। আপনার বৃত্তির দিকে মন দেওয়া আজ খুবই জরুরি, যেটি কিনা আপনাকে আরো অর্থ রোজগার করতে সাহায্য করবে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত করার নতুন উপায় ও পদ্ধতি শেখার জন্য আজ খুবই শুভ দিন।
বৃশ্চিক (SCORPIO): দীর্ঘ কর্মব্যস্ততার পরে বিরতি নেওয়ার সময়। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে বিদেশের কোনও স্থানে একটি স্বল্প ছুটি কাটানো আপনার জন্য ভালো হতে পারে। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণগুলি আপনার প্রচেষ্টায় সাফল্য বয়ে আনতে পারে। কাজের জায়গায়, আপনার সহকর্মীরা আপনার চিত্তাকর্ষক মতামত, ধারণা এবং পরামর্শের স্বীকৃতি দেবেন। যদিও অযৌক্তিক হবেন না, তবে দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন।
ধনু (SAGITTARIUS): আজকে বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। যদিও, প্রবাদটা মনে রাখবেন, সময় যখন কঠিন হয়, কঠিন মানুষই এগিয়ে যেতে পারে। তাই চাপের মুখে কুঁকড়ে যাবেন না, বরং এই সুযোগে উঠে দাঁড়ান আর সবাইকে দেখিয়ে দিন আপনি কি জিনিস।
মকর (CAPRICORN): আপনার অনুভূতি আজকে আপনার থেকে ভালো কাজ করবে, আপনাকে সম্মান আর স্বীকৃতি এনে দেবে। যদিও, আপনি রোজ রোজ এতো ভাগ্যশালী হন না, তাই আজকে সময়টার সম্পূর্ণ সুযোগ দিন, কারণ কে বলতে পারে, অনুভূতি হয়তো মেজাজের মতোই বদলায়।
কুম্ভ (AQUARIUS): কাজের প্রতি নিষ্ঠা আপনার এবং আপনার প্রিয়জনের সম্পর্কে ফাটল তৈরি করতে পারে। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখুন। বাচ্চাদের এবং বিনোদনের জন্য ব্যয় হতে পারে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন। যদি বিশাল অঙ্কের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চান তবে আজ থেকে সঞ্চয় করতে শিখুন। আপনার কাজের সময়, আত্মবিশ্বাস এবং নিষ্ঠা আপনাকে দ্রুত ফলাফল পেতে সাহায্য করবে। আপনাকে হয়তো অফিসে অতিরিক্ত সময় থেকে কাজ করতে হবে। তবে নিশ্চিত থাকুন ভালো লাভ পাবেন।
মীন (PISCES): একা মানুষেরা হয়তো এক ঝলমলে চরিত্রের মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হত পারেন। যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সম্পর্কে আছেন তাদের একটি অসাধারণ রোম্যান্টিক জীবন থাকতে পারে। বস্তুবাদী আনন্দের জন্য বেপরোয়াভাবে খরচ করা আপনার রোজগারের একটি বড় অংশ ধ্বংস করবে। যদিও আপনি টাকাপয়সা সম্পর্কে চিন্তা করার চেয়ে আনন্দ করার দিকে বেশি ভালোভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন। কাজের জায়গায়, আপনি সবাইকে আপনার তরতাজা মেজাজ দিয়ে অবাক করে দিতে পারেন। আপনার উৎপাদনশীলতায় একটি বৃদ্ধি দেখা যেতে পারে কারণ আপনি সহকর্মীদের সঙ্গে সুস্থ আলাপ আলোচনায় গিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও ভালো করে তুলবেন।