বছরের শেষ রবিবারে কী ঘটবে ? কীসের ইঙ্গিত মিলছে রাশিফলে ?

মেষ থেকে মীন, রাশিচক্রের 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যে রবিবার কী আছে ? আজই কি ভাগ্যের মোড় ঘুরছে ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 28, 2025 at 12:02 AM IST

6 Min Read
মেষ: আপনি অবশেষে যোগীদের দ্বারা মুগ্ধ হবেন। আপনার সংগীত বা নৃত্যের পাঠ শুরু করার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন, বা এমন কিছু শিখবেন, যার প্রতি আপনার দীর্ঘদিনের কৌতুহল। আজকের দিনটি একটি ভালো, শুভ দিন, এবং মিষ্টি সাফল্যের গন্ধে পরিপূর্ণ। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কিছু বক্তব্য বা মন্তব্যের কারণে আহত হতে পারেন। আপনার খারাপ লাগলেও আপনি তা কাটিয়ে উঠবেন, কারণ আপনার মানসিক স্থিতিশীলতা বেশি থাকবে এবং আপনি পরে রাতে মিটমাট করে নেবেন।

বৃষ: আপনার প্রেমজ জীবনে আজ আপনি প্রভুত্বসূচক ভূমিকা পালন করবেন। যাইহোক, আপনি এর জন্য কোনও সুবিধা নেবেন বলে মনে হয় না। আবেগ আজ আপনাকে চালিত করবে।আপনি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিজে থাকবেন না, কারণ সব কাজকে সর্টকাটে সেরে ফেলার চেষ্টা করবেন।আপনি নিজের প্রধান দায়িত্বগুলোর দিকে ফোকাস করার থেকে বেশি সাধারণ বিষয়ে মাথা ঘামাবেন।আপনি সময় মতো বাকি কাজ শেষ করতে সম্পূর্ণ আস্থাশীল থাকবেন।

মিথুন: আপনি আপনার বিশেষ মানুষের সঙ্গে সন্ধ্যেটা নিজের আবেগগুলো ভাগ করে নেবেন বলে বেপরোয়াভাবে অপেক্ষা করছেন।সন্ধ্যেটা আপনার কাছে আশীর্বাদের মতো হবেএবং প্রতিটা মূহূর্ত প্রাণ খুলে উপভোগ করবেন। কর্মক্ষেত্রে, আপনার সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনি লেনদেন করতে পারেন। তারা আপনার সহকর্মী, কর্মচারী বা শুভানুধ্যায়ী হতে পারেন।কর্মক্ষেত্রের কাজে আপনি সন্তুষ্টি লাভ করবেন। আপনার মূল লক্ষ্যগুলো স্থির করুন এবং লক্ষ্যভেদ করার জন্য সঠিক পথে কাজ করুন।

কর্কট: আপনার সহানুভূতিশীল স্বভাব আপনার প্রিয়তমকে আকৃষ্ট করতে পারে, কারণ আপনারা কিছু সুন্দর মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন যাতে আপনাদের সম্পর্ক আরও মজবুত হতে পারে। আপনারা একে অপরের কাছে নিরাপদ বোধ করতে পারেন। কিছু চটজলদি লাভ অর্জন করার সম্ভাবনায় আর্থিক ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার সহায় হতে পারে। আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটি একটি শুভ সময়। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনায় ভরে উঠতে পারেন, তাই যাতে দ্বিধাগ্রস্ত না হন সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন। কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিন এবং ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখুন।

সিংহ: আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য খুব ভালো যাবে না। সম্ভব হলে আজকে কোনওরকম অর্থ বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন, কেননা সেগুলি থেকে অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা খুব কম। সহকর্মীদের সঙ্গে আনন্দের সময় কাটানোর পরেও আপনি হয়তো সবার অগোচরে থাকতে চাইবেন। নতুন কৌশল ও দূরদৃষ্টি শেখার আপনি হয়তো অনেক সুযোগ পাবেন। আপনি ওয়ার্কশপ বা আলোচনাসভাতেও যোগদান করতে পারেন। পেশার ক্ষেত্রে আপনি আপনার দুর্বলতাগুলি নিয়ে কাজ করবেন।

কন্যা: সঙ্গীকে খোশামোদ করার জন্য আপনি বেশ রোম্যান্টিক মেজাজে থাকতে পারেন। মধুচন্দ্রিমা যাপন করার স্থান নিয়ে আলোচনা হতে পারে। একে অপরের সাহচর্যে অবসর সময় কাটিলে সম্পর্কে প্রেম ও উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। আর্থিক অবস্থা বৃদ্ধি পেতে পারে, কারণ ব্যবসায়ীরা আরও ভালো ফল পেতে নিজেদের সীমা বিস্তার করতে পারেন। চাকরিজীবিরা আরও ভালো কিছুর আশায় নতুন চাকরি খুঁজতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে, যেসব ব্যাপার বেশ সহজ বলে মনে হয় কাজ করতে গিয়ে সেগুলি কঠিন লাগতে পারে। সহকর্মীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা বেশ বুদ্ধিমান কাজ বলে প্রমাণিত হতে পারে।

তুলা: রোম্যান্টিক প্রকৃতির জন্য আপনি ও আপনার সঙ্গী একে অপরের আরও কাছে আসতে পারেন। আপনারা কিছু মিষ্টি-মধুর মুহূর্ত কাটিতে পারেন, তাই এটি একটি দারুণ সময় হতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে, কিছু অসামঞ্জস্য আপনাকে চিন্তায় ফেলতে পারে। সুতরাং, গুরুত্ব অনুসারে পরিকল্পনা করছেন কিনা খেয়াল রাখুন এবং সেই অনুযায়ি খরচ করুন। কর্মক্ষেত্রে, আপনার সামনে অসাধারণ কিছু সুযোগ আসতে পারে যা আপনার নতুন নতুন দক্ষতা তুলে ধরতে সাহায্য করতে পারে। নিজের যথার্থ যোগ্যতা কাজে লাগাতে আপনি উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেন।

বৃশ্চিক: এই সময়ে আপনার প্রেমাস্পদকে আপনাকে বুঝতে হবে এবং আরও মজবুতভাবে সম্পর্ককে রক্ষা করতে হবে।আপনাকে বুঝতে হবে যে, যে কোন সম্পর্কের মূল ভিত্তি হল বিশ্বাস এবং আনুগত্য। কর্মক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা আপনি বাস্তবায়িত করতে চাইবেন। এটাই দারুণ সুযোগ নতুন প্রজেক্ট শুরু করার কারণ আজ আপনি যা নতুন শুরু করবেন তাই দ্রুতগতিতে এগোবে। টাকা-পয়সা হাতে আসার যোগ প্রবল। যদি কোনও প্রযুক্তিগত কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে তা সম্প্রসারণের এটিই যথার্থ সময়।

ধনু: আপনার সৃজনশীল শক্তি এবং কল্পনাশক্তি আপনার প্রেমিককে আপনার নিকটতর করে আনবে এবং একটি দীর্ঘ-মেয়াদী সম্পর্কবজায় রাখতে সাহায্য করবে। কাজের ক্ষেত্রে, আপনার সাফল্য অর্জনের ইচ্ছে জায়গা করে নেবে সেরা ফলাফল হাতে নিয়ে আসার জন্য।আপনি কাজে ডুবে থাকার সময় কোনওভাবে ব্যাঘাত ঘটলে আপনি তা তীব্র অপছন্দ করেন। যাইহোক, আজ, অফিসে, আপনার মনের মধ্যে গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালনের চিন্তা ঘুরবে যেগুলোকে আপনাকে পূর্ণ করতে হবে।সান্ত হোন আর দিনটাকে চলে যেতে দিন।স্বাস্থ্যের বিচারে, আজ নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখুন।

মকর: আপনার প্রেমাস্পদর সঙ্গে আজ আপনি বসে আলোচনা করতে চাইবেন আপনাদের সম্পর্কের বিষয়ে। পরস্পরের প্রতি যদি আপনারা বিশ্বাস ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন তাহলে সুসময় আসবে দ্রুত। কাজের জায়গায়, আপনার সম্পূর্ণ করে রাখা প্রোজেক্টের উপর শেষবারের জন্য চোখ বুলিয়ে নিলে কোনও ক্ষতি হবে না। উপরন্তু, আপনি খুব ছোটখাটো কিছু ভুল দেখতে পাবেন এবং সেগুলো শুধরে নিন। এগুলো আপনার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা স্থির করতে সাহায্য করবে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজটিতে আপনাকে আরও বেশি করে ডুবতে হবে।

কুম্ভ: প্রেমের জীবনে সমন্বয়সাধন হল সুখী প্রেম জীবনের মূল চাবিকাঠি। আবেগপূর্ণ বিষয়গুলি সামলানো সহজ হবে ঠিক যখন আপনার প্রিয় মানুষের থেকে আপনি সমর্থন পাবেন। আপনি চাইবেন সব কাজ আপনার পরিকল্পনা অনুসারে এগোক।যাইহোক, আজ, কিছু বিষয় নিয়ে আপনাকে আপোষ করতে হবে এবং বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে আপনাকে নির্দিষ্ট কাজটি করতে হবে। এই কাজের চাপটি আপনি পছন্দ করতে নাও পারেন, কিন্তু এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিন এবং সফলভাবে কাজটি শেষ করুন।

মীন: আপনার সাহায্যকারী স্বভাব আপনার পরিবার এবং প্রিয়তমকে খুশি করবে। আপনার স্ত্রী নিজের সমস্ত ভালোবাসা আপনাকে উজাড় করে দেবে। সবথেকে কঠিন পরিস্থিতি সামলানো এখন সহজ হবে নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা এবং সমর্থন লাভ করে। আপনার ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার আবেগপূর্ণ বন্ধন এবং যে সংস্থায় আপনি কাজ করেন সেখানকার সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে।আপনি প্রত্যেকের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

