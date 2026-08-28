ETV Bharat / state

রাখিবন্ধনে বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ, আজ এই কাজ করলেই ভাগ্য বদলাবে 6 রাশির

রাশিফল ​​অনুসারে, আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। রাখি পূর্ণিমায় গ্রহ-নক্ষত্রের কিছু বিশেষ যোগ থাকছে। আজ রয়েছে চন্দ্রগ্রহণও ৷ পূর্ণিমা তিথি থেকেই জীবন বদলাবে কাদের ?

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 28, 2026 at 12:02 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ (ARIES): আপনার মিশুকে স্বভাব প্রেম জীবনকে উজ্জ্বল করে তুলবে। আপনার দুঃসাহসিক স্বভাব আপনার সঙ্গীকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। এর ফলে আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে একটি অসাধারণ সম্পর্ক বিকশিত হতে পারে। আর্থিক বিষয়গুলি আপনি বুদ্ধিদীপ্ত ভাবে সামলাবেন। যদিও বিনিয়োগ বা আর্থিক পরিকল্পনার ব্যাপারে কোনও বন্ধুর পরামর্শ নেওয়া ভালো। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি আপনার প্রচেষ্টার পুরষ্কার পেতে পারেন। আপনি সফলভাবে নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে এবং প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার কোড ব্যবহার করতে পারবেন। ঊর্ধ্বতনদের প্রশংসা আপনার দিনটিকে বিশেষ করে তুলবে।

Today's Horoscope in Bangla
মেষ (ইটিভি ভারত)

বৃষ (TAURUS): কাজের প্রচুর ব্যস্ততা থাকায় আপনি আপনার জীবনসঙ্গীকে যথেষ্ট সময় দিতে পারবেন না। ফলে সঙ্গীকে খুশি করার জন্য আপনাকে বেশি পরিশ্রম করতে হবে। সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক পাওয়ার জন্য সমস্যাগুলির জটিলতা কাটান। আপনার কোনও মক্কেলের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করার ফল ইতিবাচক হতে পারে এবং তার থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে সাহায্য হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে, উন্নয়নমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি প্রশংসা পাবে। কাজের জায়গায়, যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার আগে তার ভালো মন্দ দুই দিকই খতিয়ে দেখুন।

Today's Horoscope in Bangla
বৃষ (ইটিভি ভারত)

মিথুন (GEMINI): আজকের দিনটা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এবং প্রিয় মানুষের সঙ্গে চমৎকার কাটবে। কোনও প্রাকৃতিক সুরম্যস্থানে আপনার প্রেমাস্পদকে নিয়ে বেড়াতে গেলে তা খুবই সুখকর হবে। আজ আপনি নতুন উদ্ভাবনী চিন্তায় কানায় কানায় পূর্ণ থাকবেন কিন্তু তার বাস্তব প্রয়োগ করবেন অন্য কাজে। আপনি জীবনকে হার্দিকভাবে উপভোগ করতে চান, যেমন হয়তো কোনও অনলাইন শপিংয়ের খুশি আপনার সারাদিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে। আপনি যুক্তিপূর্ণভাবে সমস্ত বিষয় সমাধান করবেন।

Today's Horoscope in Bangla
মিথুন (ইটিভি ভারত)

কর্কট (CANCER): আপনার সঙ্গী আজ হয়তো আপনাকে উপেক্ষা করবে, কাজেই নিজের আবেগের ওঠানামা সামলানোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন। সমঝোতা ভালো ও মসৃণ সম্পর্ক তৈরি করার একমাত্র রাস্তা। আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনার কাছের লোকজন, বিশেষত আপনার ব্যবসায়িক অংশীদার বা জীবনসঙ্গী আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। পেশাগত দিকে প্রয়োজনীয় কাজকর্মে বিলম্ব হতে পারে, কাজেই আজকের দিনে কোনও কাজের পরিকল্পনা করবেন না। আপনার ক্ষমতা ও সীমা অনুযায়ী কাজ হাতে নিন ও কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দুবার ভাবুন।

Today's Horoscope in Bangla
কর্কট (ইটিভি ভারত)

সিংহ (LEO): নিজের মাথা খুব ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন যখন নিজের প্রেমাস্পদর সঙ্গে সময় কাটাবেন।আপনার প্রেমের সম্পর্ককে আপনি যতটা সম্ভব মসৃণ রাখার চেষ্টা করবেন। আপনি যদি আপনার প্রেমাস্পদকে বুঝতে পারেন এবং সেই অনুসারে কাজ করেন তাহলে সবকিছু শান্তিপূর্ণ থাকবে।কাজ-অনুসারে, পেশাগত জগতের কাজে আপনাকে গভীর বিশ্লেষণদর্মী হতে হবে। এই দিনটিতে আপনাকে অন্যদের সমস্যা এবং চাহিদা বুঝতে হবে। আপনার সহকর্মীদের নিকট থেকে কোনওপ্রকার সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে আপনার বিরক্ত লাগবে।

Today's Horoscope in Bangla
সিংহ (ইটিভি ভারত)

কন্যা (VIRGO): আপনার প্রেমজ জীবনে, আপনি মন খুলে কথা বলতে চাইলেও সঠিক শব্দচয়ন করবেন, তাহলেই আপনার প্রেমাস্পদকে আপনি প্রভাবিত করতে পারবেন।আপনার যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা প্রাথমিকভাবে তাদের সন্তুষ্ট করতে না পারলেও, অবশেষে তাদের বোঝাতে সক্ষম হবেন। এখন আপনার কাজ নতুন করে নির্ধারণ করতে হবে এবং নতুন পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে হবে, নয়তো আপনি অত্যন্ত পিছিয়ে পড়বেন। আপনার কাজ সঠিক পথে এগোনোর জন্য আপনি আরও যুক্তিপূর্ণ এবং সুবিন্যস্ত থাকবেন।

Today's Horoscope in Bangla
কন্যা (ইটিভি ভারত)

তুলা (LIBRA): আজ আপনি নিজের উদ্ভাবনী দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী থাকবেন।আপনি একটি নতুন রোম্যান্টিক সময়কে কাছে পেতে চলেছেন। প্রাত্যহিক কাজগুলি আজকে পড়ে থাকতে পারে কারণ হাতে কোনওচরম গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব এসে পড়তে পারে। নিজের কেরিয়ার সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার জট পরিস্কার করা দরকার এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থির করা প্রয়োজন।এই সময়ে নিজের দক্ষতাকে ঘষেমেজে ক্ষুরধার করে তুলুন এবং নিজের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করে নতুন করে কর্মারম্ভ করুন।

Today's Horoscope in Bangla
তুলা (ইটিভি ভারত)

বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনাকে সারাদিন খুব শান্ত থাকতে হবে। আপনি আজকের সন্ধ্যেটা বাড়ির প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দ করে কাটাতে চাইবেন।এই সময় আপনার সঙ্গীকে প্রেম নিবেদনের জন্য একদম সঠিক।আপনার একগুঁয়ে স্বভাব আপনাকে সমস্যায় ফেলবে তাই আপনাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে নিজেকে সন্দিগ্ধ রাখতে।আপনার নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে বলা হচ্ছে কারণ আপনার সহকর্মীরা অহেতুক আপনার বিরোধিতা করবে।

Today's Horoscope in Bangla
বৃশ্চিক (ইটিভি ভারত)

ধনু (SAGITTARIUS): আপনার সমঝোতামূলক প্রস্তাব আপনার প্রেম জীবনকে ঝঞ্ঝাটমুক্ত করবে। আপনার ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে আপনি অনেক কিছু শিখতে চাইবেন। কাজের ক্ষেত্রে, বাকি থাকা কাজগুলি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আপনি সবচেয়ে গুরুত্ব দেবেন।আজ আপনার মনে নিত্যনতুন চিন্তাভাবনার উদ্ভব ঘটবে। সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য আপনাকে কিছু আকর্ষণীয় পন্থা অবলম্বন করতে হবে।কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য আজকের দিনটি প্রশস্ত। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। এক কথায়, দিনটি মনোরম উপভোগ্য হবে।

Today's Horoscope in Bangla
ধনু (ইটিভি ভারত)

মকর (CAPRICORN): আপনার জীবনসঙ্গীকে ভালো রাখার জন্য আপনার অতিরিক্ত যত্ন নিতে হবে। যদি আপনি টেকনিক্যাল কাজে যুক্ত থাকেন, আপনাকে ভবিষ্যতের কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করতে বর্তমানে আরও সচেষ্ট হতে হবে। আপনি মিটিংয়ের পর একটা দারুণ লাঞ্চের পরিকল্পনা করতে পারেন এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। দিনটিকে আপনার খুব কর্মচাপযুক্ত মনে হবে। শারীরিকভাবে আপনি ফিট থাকবেন। নতুন নতুন প্রজেক্ট হাতে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি উৎসাহী হতে পারেন। যদি আপনি ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন হন তাহলে দিনটি খুব চাপযুক্ত হবে না।

Today's Horoscope in Bangla
মকর (ইটিভি ভারত)

কুম্ভ (AQUARIUS): একটা রোম্যান্টিক সন্ধ্যে দুই প্রেমিক হৃদয়কে কাছাকাছি এনে দেবে। আপনার কর্মসূচিতে বাড়িতে একটা আনন্দ-মধুময় পরিবেশ সৃষ্টি করা আপনার আজ মূল লক্ষ্য হবে। আপনার মনোমুগ্ধকর স্বভাব আপনার সঙ্গীকে আকৃষ্ট করবেই। উচ্চ কর্মশক্তির স্ফূরণ একটা আনন্দপূর্ণ কাজের পরিবেশ সুনিশ্চিত করবে। আপনার মনোজগতের পরিবর্তন আরও ভালোর দিকে অগ্রসর হবে। আপনার ইতিবাচক ব্যক্তিত্বের কারণে মিটিংয়ে অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে একটা সৃজনশীল চিন্তাধারার স্ফূরণ ঘটবে। আপনার চারপাশে থাকা মানুষজনের উপর আপনি যথেষ্ট রেখাপাত করবেন।

Today's Horoscope in Bangla
কুম্ভ (ইটিভি ভারত)

মীন (PISCES): আপনার স্বজ্ঞাত কর্মশক্তি আপনার সঙ্গীকে সম্মোহিত করবে আপনার কাছে টেনে আনতে এবং তার অনুভূতিগুলি আপনার সঙ্গে ভাগ করে নিতে।আপনার সহজাত প্রবৃত্তি সব বিষয়গুলিকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আপনার পেশাগত জীবনে আপনি আজ সৌভাগ্যশালী হতে পারবেন না। আপনাকে কিছু গভীর প্রচেষ্টা চালাতে হতে পারে। তবুও, টার্গেটগুলি হয়তো পূরণ হবে না।আপনার আবেগ সংযত করতে হবে যাতে সম্পর্কটা সহজ হয়ে উঠতে পারে।

Today's Horoscope in Bangla
মীন (ইটিভি ভারত)

TAGGED:

HOROSCOPE FRIDAY 28TH AUGUST
আজকের রাশিফল
ASTROLOGICAL PREDICTIONS
28TH AUGUST RASHIFAL
DAILY HOROSCOPE FOR 28TH AUGUST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.