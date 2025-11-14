সুতিতে 28 জন ভোটারের বাবার নাম এক !
2002 সালের ভোটার তালিকায় একট বুথের মোট ভোটার সংখ্যা 1010। কিন্তু এদের 28 জনের পিতার নাম এক ৷ কিন্তু কীভাবে ?
Published : November 14, 2025 at 2:09 PM IST
সুতি, 14 নভেম্বর: সুতিতে 28 জন ভোটারের পিতার নাম এক ! এদের সকলের ভোটার কার্ডে বাবার নামের জায়গায় রয়েছে স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের নাম। যিনি ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। এই ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সূতি 2 ব্লকে ৷ 2002 সালের ভোটার তালিকায় এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে, যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা ব্লকে ৷
এই ঘটনায় সূতি 2 ব্লকের বিডিও হুমায়ুন চৌধুরী বলেন, "বিষয়টি নজরে এসেছে, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।" 2002 সালের 51 ঔরঙ্গাবাদ বিধানসভা জগতাই-1 গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীপুর গ্রামে ভোটার তালিকায় 28 জন ভোটারের বাবার নাম দেখা গেল এক। ভারত সেবাশ্রম সংঘের ঔরঙ্গাবাদ শাখা কার্যালয়ের স্বামী হিরন্ময়ানন্দ, স্বামী উৎপলানন্দ, স্বামী মঙ্গলানন্দ, স্বামী জীবনানন্দ, স্বামী রঘুনাথ-সহ 28 জন ব্যক্তির পিতার নামের জায়গায় লেখা রয়েছে স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এনিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
ওই 28 জনের প্রকৃত নাম কী এবং এদের পিতাই বা কে ? 2002 সালের ভোটার তালিকায় এই বুথের মোট ভোটার সংখ্যা 1010। নির্বাচকদের সিংহভাগই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিরা স্বামী প্রণবানন্দের সন্তান ছাড়া সকলেরই এই এলাকাতেই বাড়ি-ঘর, পরিবার-পরিজন রয়েছে । পাশাপাশি গত 2002 ভোটার তালিকায় নাম থাকা স্বামী উৎপলানন্দের বর্তমান 2025-এর ভোটার তালিকায় নামও রয়েছে ৷ বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে সূতি 57 বিধানসভার অংশ নম্বর 107 ও ক্রমিক নম্বর 703-এ নাম রয়েছে । গত বছরে তিনি আপডেটও করেছেন বলে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে জানান হয়েছে ।
জানা গিয়েছে, সাধারণত আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানগুলির সন্ন্যাসী, স্বেচ্ছাসেবক ও দীক্ষিতরা তাঁদের বাবার নাম হিসেবে সংঘগুরু বা আচার্য সন্ন্যাসীর নাম ব্যবহার করতে পারেন । এ নিয়ে আদালতের রায়ও আছে বলে দাবি করা হচ্ছে ৷ যদিও এ বিষয়ে বিজেপির জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুবলচন্দ্র ঘোষ বলেন, "বিষয়টি সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই । এটি সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের বিষয় । সুতরাং নির্বাচন কমিশনই এ বিষয়ে বলতে পারবে ৷"
অন্যদিকে, জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন, "একজনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়লে আন্দোলনে নামবে দল ৷ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে দেশে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে ঢাল করে এসআইআর করছে ।" উল্লেখ্য, এমনই ছবি ধরা পড়েছে মায়াপুরেও ৷ অভিযোগ, সেখানে 60 জনের বাবার নামের জায়গায় রয়েছে ইসকনের এক সন্ন্যাসীর নাম ৷