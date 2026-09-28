ভাগ্যের চাকা ঘুরবে কার, কাদের কপালে আজ মানসিক চাপ
28 September 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : September 28, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : কঠোর পরিশ্রমের জন্য আজ আপনি সমাদৃত হবেন । যাইহোক, কিছু মন্তব্য শোনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত এবং দৃঢ় রাখুন । ফালতু কাজে নিজের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করবেন । আপনি কর্মক্ষেত্রে কাজ করবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন । আপনাকে হয় কাজে মনোনিবেশ করতে হবে অথবা আপনি কোনও গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ ভুলে যাবেন । লাঞ্চের পর আপনার মনে হবে কিছু কাজ সহজ হয়েছে এবং আপনি কিছুটা স্বস্তি পাবেন । স্বাস্থ্যের বিষয়ে বলা যায়, দিনটি শুভ ।
বৃষ (TAURUS) : যদি গার্হস্থ্য বিষয়ে অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন, তবে সেগুলোকে আজ বাছাই করা হবে । যে কোনও কাজ আজ প্রথম শুরু করলে তার সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক । অংশীদারী কারবার লাভজনক হবে । বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানগুলোর সিদ্ধান্ত এবং সুকৌশলী জোট আপনাদের কর্পোরেট জগতের খ্যাতি বৃদ্ধি করবে এবং একটি পেশাদারী সম্পর্ককে দৃঢ়তর করে তুলবে । ছোটখাটো বিষয়ে আপনি তিতিবিরক্ত হয়ে উঠবেন আজ । একই সময়ে অনেকগুলো কাজে জড়াতে বারণ করা হচ্ছে ।
মিথুন (GEMINI) : অর্থাগম নিয়ে আপনি খুবই খুশি থাকবেন, কাজেই সন্ধ্যাবেলা হয়ত আপনি উদ্বেগে নিয়ে আপনার বন্ধুবান্ধবদের ফোন করবেন । যে কোনও পেশাগত পরিবর্তন মেনে নিতে আপনি প্রস্তুত থাকবেন । ভবিষ্যতে এই পরিবর্তনগুলি থেকে আপনি অনেক উপকার পাবেন । আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীরা হয়ত এই পরিবর্তনের গুরত্ব বুঝতে বা ধরতে পারবেন না, কিন্তু পরিবর্তনগুলি আঁকড়ে ধরার জন্য এটিই সঠিক সময় ৷ যা কিনা আপনার লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে ।
কর্কট (CANCER) : এই শুভ দিনে ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে । এই পর্যায়ে আপনি হয়ত চাকরি থেকে ব্যবসার দিকে ঘুরে যাবেন, কেননা নক্ষত্রের অবস্থান এই পর্যায়ে এই পরিবর্তন সমর্থন করে । নিষ্ফল আলোচনায় আপনার বেশিরভাগ সময় ব্যয় হবে । যাই হোক, মধ্যাহ্নভোজনের পরে কাজগুলি আপনার অনুকূলে হওয়া শুরু করবে । স্বাভাবিকভাবেই আপনি ধৈর্য ধরে থাকবেন । কাজেই, আপনার তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না । ভালো মন্দ দুই দিকই আপনার খতিয়ে দেখা উচিত । আপনার শক্তিশালী সহজাত বোধের জন্য আপনি সমাদৃত হবেন ।
সিংহ (LEO) : আর্থিক অবস্থান নিয়ে আপনি একটু চিন্তিত থাকবেন । যদিও, দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার মানসিকতার পরিবর্তন দেখা যাবে । আর্থিক বিষয় নিয়ে আপনি আগের থেকে বেশি আত্মবিশ্বাসী বোধ করা শুরু করবেন । আপনার পরিশ্রম ও নিয়মানুবর্তিতার ফল উপভোগ করবেন । সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে লক্ষণীয় সাফল্য পাবেন । আপনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইবেন । ছোট পেশাগত সফর বিশেষ উপকার করবে ।
কন্যা (VIRGO) : প্রেমজ জীবনে আপনার আজকের দিনটি সৌভাগ্য বয়ে আনবে । আপনার উপরে থাকা অতিরিক্ত দায়িত্বগুলি হ্রাস পাবে এবং আপনার নিজের জীবনসঙ্গীর ভালো থাকা নিয়ে সচেতন হওয়া উচিত । পেশাগত জীবনের ক্ষেত্রে, সাম্প্রতিকালে আপনি একটি হতাশাব্যঞ্জক সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন । যে-কোনও ক্ষেত্রেই সাফল্য আপনার জীবনে আসবেই । আপনার বাস্তববাদী মানসিকতা আপনাকে সহজেই অফিসের সমস্যা মেটাতে সাহায্য করবে । সহকর্মীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা হবে একটি বুদ্ধিমান বিষয় । অকটি অপরিকল্পিত অফিসের ট্রিপ আপনার সময়পঞ্জিকে কিছুটা বিরক্ত করতে পারে ।
তুলা (LIBRA) : আপনার পরিবারের সমস্যাগুলির বিষয়ে অধিক সচেতন হওয়ার জন্য আপনাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে । আপনি একটি একাত্মবোধের অনুভূতি অনুভব করবেন । আপনি নিজের ভালোবাসার মানুষটির জন্য দায়িত্ববান হতে পেরে খুশি হবেন । বহুদিন যাবৎ একটি অর্থনৈতিক সমস্যা আপনাকে ভোগাচ্ছে যে বিষয়টির উপর আজ আপনি বিশেষ মনোনিবেশ করবেন । আজ হয়ত আপনাকে অনেকগুলি মিটিংয়ের আয়োজন করতে হতে পারে । আপনার প্রচেষ্টা পুরস্কৃত হবে এবং শীঘ্রই আপনি লাভ করতে সক্ষম হবেন । একটি ভালো মানসিক অবস্থার মধ্যে থাকা আপনাকে সাহায্য করতে পারে কারণ আজ আপনাকে অনেকগুলি দায়িত্ব সম্পন্ন করতে হবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজ থেকে আপনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে আশা করা যায় । একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্টের সাফল্যপূর্ণ রূপায়ণের জন্য আপনি অধিবৃত্তি লাভ করবেন । আপনি উত্তরাধিকার সূত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে কোনও সম্পদ লাভ করবেন । যদি কোনও ক্ষেত্রে, এরকম মনে হয়, টাকা নিয়ে আপনি কী করবেন তা বুঝতে পারছেন না, তখন আপনার অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক লগ্নির পরিকল্পনা সবসময়ই লাভজনক । স্বাস্থ্যের দিকটি গড়পড়তা যাবে । অতিরিক্ত কর্মচাপে আপনার কাছে কষ্টকর হয়ে উঠবে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনি বেশ কিছু ক্ষেত্রে আজ সাফল্য লাভ করলেও শারীরিক সমস্যা আপনার আগের কাজের তালিকা বদলে ফেলতে বাধ্য করবে । অসুস্থতার ফলে আপনার দক্ষতা কমে যাবে । সুস্থ জীবনযাপন বজায় রাখার চেষ্টা করুন । এর ফলে অনেক বেশি কাজ করতেও পারবেন । কর্মক্ষেত্রে, দিনটি মাঝারি । আপনার মতামত পাঁচ জনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার একটা সুযোগ পেতে পারেন । নিজের প্রস্তাব পেশের সময় কৌশলী হলে লাভবান হবেন যেহেতু আপনি কাউকে মনঃক্ষুণ্ণ করতে চান না ।
মকর (CAPRICORN) : আজ পরিবারে কোনও ধর্মীয় মঙ্গলানুষ্ঠান হবে এরকম ভবিষ্যৎবাণী করা হচ্ছে । আজ কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিষয় আলোচনা করা যাবে না । দীর্ঘদিনের সময়োত্তীর্ণ প্রোজেক্টের কাজ আজ শেষ হবে । আপনি সেরা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি কার্যকরী আচরণের দ্বারা ব্যবসায়িক লেনদেন করতে প্রস্তুত । ব্যবসায় অংশীদারী কারবার আপনাকে লাভের মুখ দেখাবে । আপনাকে এই সুযোগটি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে । আজ আপনি কুশলী উপায়ে সঠিকভাবে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারবেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনার পরিবার এবং প্রেমের সম্পর্ক তাদেরকে ভালো রাখার প্রচেষ্টা দেখে সন্তুষ্ট হবে । আপনার আবেগের স্থিরতা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে বর্ধিত করবে । আপনার অসাধারণ মানসিক স্থিতি আপনার আজ কর্মকৃতিত্বকে সমৃদ্ধ করবে । দুপুরের আগে কিছু অর্থনৈতিক লাভ ঘটবে যে কারণে হয়তো দ্বি-প্রাহরিক আহার আপনার বাদ যেতে পারে । আপনি প্রবল উদ্দীপনায় আজকের দিনটি শুরু করবেন এবং শেষ পর্যন্ত তা বজায় থাকবে ।
মীন (PISCES) : রেকারিং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার কথা ভাবা খুব ভালো, কিছুটা টাকা এফডি-তে সরিয়ে রাখুন, যার সুদ আপনি প্রতি বছর উপভোগ করতে পারবেন । আপনার টাকা যথাযথ উপায়ে বাধা রাখুন । কাজের জায়গায় হয়ত মতবিরোধের সম্মুখীন হবেন । আপনি যে কাজ সাধারণত করেন না, সেরকম কাজ করতে যারা আপনাকে প্ররোচিত করে, সেইরকম লোকেদের থেকে দূরে থাকলে আপনি স্বস্তিতে থাকবেন । যদিও আপনি যদি সৃজনশীল কোনও ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে আজ আপনি অসাধারণ প্রতিভা প্রদর্শন করবেন ।