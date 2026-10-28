বুধে কোন রাশির ভাগ্য চমকাবে, সতর্ক থাকবেন কারা
28 October 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 28, 2026 at 5:30 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনি আজ আপনার নিজের জিনিস সম্পর্কে সচেতন থাকবেন এবং সেটিকে অন্যদের সঙ্গে ভাগ করার বিষয়ে কম উৎসাহী হবেন । আপনার এই আগলে রাখার কারণ কোনও বিশেষ মানুষও হতে পারে । ভালোবাসার ক্ষেত্রে আপনার সময় ভালো কাটবে, আপনার বিবাহিত জীবনও বিকশিত হবে । ভালোবাসার মানুষটির যত্ন নিন । আজকের দিনটি আপনাকে বাস্তব ও কল্পনাতীত পুরস্কারে পুরস্কৃত করতে পারে । আজ আপনার মনে অস্থিরতা কম থাকবে এবং প্রচুর আনন্দ আর পরিপূর্ণতায় ভরা থাকবে ।
বৃষ (TAURUS) : মধু যেমন মৌমাছিদের আকর্ষণ করে, তেমনি টাকা পয়সা আপনাকে নিজের দিকে টানবে, ফলে আপনার দৃষ্টি আজ অনেকটাই অর্থের দিকে থাকবে । আজ আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কাজেই অর্থের শক্তি উপভোগ করুন । আপনি আজ একটি দুল বা একটি নেকলেস কিনতে পারেন, এবং আপনার দরদাম করার দক্ষতা আপনাকে প্রতারিত হওয়ার থেকে বাঁচাতে পারে । আপনি আজ কল্পনাপ্রবণ হবেন আর প্রথাগত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে আপনার ভালোবাসার মানুষটিকে খুশি করার চেষ্টা করবেন । আজ আপনি ভালো স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন আর সেই মত কাজ করার চেষ্টা করবেন ।
মিথুন (GEMINI) : আপনার প্রিয়তমের সান্নিধ্যে সময় কাটানোর ফলে আপনার মন তরতাজা হবে ও পুনর্জীবন পাবে । তাদের জন্য যে রোমান্টিক কবিতা লিখেছেন তা পড়ে শোনান । আজকে আপনি অনাবশ্যক জিনিসের পিছনে আপনার অর্থ খরচ করবেন । আরও ভালো করার আপনার প্রচেষ্টা হয়ত ভুল দিকে চালিত হবে । কাজেই নিশ্চিত করুন যে আপনার পরিশ্রম বৃথা যাচ্ছে না । আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকুন ।
কর্কট (CANCER) : আপনার কর্মব্যস্ত স্বভাবের কারণে আপনি যা সামলাতে পারবেন তার থেকে অনেক বেশি কাজ হাতে নিয়ে ফেলবেন । এত কাজের চাপ থাকবে যে তাদের বলিষ্ঠ কাঁধও ঝুঁকে যাবে । আপনাকে উপদেশ এই যে চাপ কম নিন ও না বলতে শিখুন । তাছাড়াও এটি একটি সাময়িক পর্যায়, এবং আপনি মাথা ঠাণ্ডা রাখলে কেউ আপনাকে হারাতে পারবে না । আজ আপনি চাপ-মুক্ত থাকবেন ও মানসিক শান্তি উপভোগ করবেন । ফলে আপনার মুখ হাসিতে ভরে যাবে ।
সিংহ (LEO) : নিজের ক্ষমতাতেই কখনও বিস্মিত হয়েছেন ? আজকে হবেন । প্রতিকূল কার্যকলাপের অভাব ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের সঠিক মিশ্রণ, সব পরিস্থিতিতেই আপনাকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলবে । এই দিনটি আপনার নমনীয় স্বভাব, নরমপন্থী মতামত ও পরিপূর্ণ বক্তব্যকে সামনে নিয়ে আসবে, যা কিনা একসঙ্গে অদম্য । মাঝরাত্রি অবধি সৃজনশীলতা আপনার হৃদয় দখল করে রাখবে । প্রিয়তমকে আপনি খুব বেশি সময় দিতে পারবেন না ।
কন্যা (VIRGO) : বাচ্চারা শ্রেণিকক্ষে ও তার বাইরেও হাততালি ও প্রশংসা কুড়োবে ! যুক্তি ও ন্যায়বিচারের ক্ষমতাও উন্নত হবে । আজকের দিনে যাই ঘটুক না কেন, আপনাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে এই আনন্দের সময় উপভোগ করুন । আজ আপনার স্বাস্থ্য ও মেজাজ ভালো থাকবে । আপনার পরিকল্পনাও সঠিকভাবে কাজে পরিণত হবে । ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে । যে কাজ করতে ভালোবাসেন তা করে নিজেকে উদ্দীপ্ত করার এটিই সেরা সময় ।
তুলা (LIBRA) : আজ আপনার সামাজিক পদমর্যাদা এবং ভাবমূর্তির উন্নতি হওয়ার প্রচুর সম্ভবনা আছে । যদিও সেটি আপনার ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করে, তাই আপনাকে সেটিকে সবরকম ভাবে সুরক্ষিত রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে । যারা আপনার মর্যাদাহানি করার চেষ্টা করবে তাদের হতাশ হতে হবে । ব্যস্ত দিনের শেষে, সন্ধ্যাটি আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সংগোপনে কাটাতে বেশি পছন্দ করবেন । বিরতি নিন, আরাম করুন ও আপনার যা আছে তাই উপভোগ করুন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজ এমন পরিস্থিতি আসতে পারে, যেখানে আপনার ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হতে পারে । বুদ্ধিমানের কাজ হবে, শান্ত হয়ে আপনার সহকর্মী, পরিবারের লোকজন বা আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সব বিবাদ মিটিয়ে নেওয়া । প্রেমে বিশ্বস্ত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলে তা আপনার সঙ্গীকে কাছে নিয়ে আসবে । সমালোচনা আপনাকে বিষণ্ণ করতে পারে । কিন্তু অন্যদের সমালোচনা করলে, তও আপনার উদ্যমের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য এমনভাবে রক্ষা করুন যাতে কোনওটিই উপেক্ষিত না হয় । আপনি হয়ত প্রিয়তমের সঙ্গে পর্যাপ্ত সময় কাটাতে পারবেন না । আপনি বিচ্ছিন্ন বোধ করতে পারেন, কাজেই আপনাকে সাহস ধরে রাখতে হবে । ভালোবাসার মানুষটির অনুগ্রহ লাভ করার চেষ্টা করতে ও তাকে পরিতুষ্ট করার জন্য প্রস্তুত থাকুন । কীভাবে অর্থ সঞ্চয় করতে হয়, আজ আপনি তা শিখবেন । কোনও জিনিস কেনার আগে আপনি দু'বার ভাববেন এবং আবশ্যক না হলে তা থেকে আপনি বিরত থাকবেন । প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থ ধার করার এটি ভালো সময় ।
মকর (CAPRICORN) : আজকে আপনি মানসিকভাবে খুবই সক্রিয় থাকবেন ও নতুন জিনিস শিখতে খুবই আগ্রহী থাকবেন । বিনিয়োগ ও ফাটকা নিয়ে আপনার আরও শেখা দরকার । নতুবা, আপনি কোনও সৃজনশীল বৃত্তির পিছনে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন । আজ আপনার পেশাগত জীবনে সুযোগের বন্যা বইবে । আপনার পরামর্শ বা সিদ্ধান্তের থেকে লাভজনক ফল পাওয়া যাবে । আপনি যদি কঠোর পরিশ্রম করেন, তাহলে প্রচুর মুনাফা করার সুযোগ, ইনসেন্টিভ ও সুবিধা পাবেন । ব্যবহারিক জ্ঞান বাড়ান ও শরীরের খেয়াল রাখুন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর জন্য আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবেন । একসঙ্গে সুস্বাদু খাবার রান্না করা বা জীবনচর্যার বিষয় আলোচনা করা নিয়েই আপনার মাথা ভরে থাকবে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বা বাজারে নতুন আসা জিনিস কেনার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন । এই ধরনের বিনিয়োগ আপনাকে শুধু ক্ষণস্থায়ী আনন্দই দেবে, ফলে লোভ সামলে রাখুন । আজকে কাজ-সংক্রান্ত কোনও বিষয় নিয়ে আপনি চিন্তায় থাকবেন । যাই হোক, পেশাগত ঘাটতিগুলি শনাক্ত করার সময় এসে গিয়েছে ।
মীন (PISCES) : প্রিয়তমের সঙ্গে আজ এরকম আচরণ করবেন, যেন আপনি সপ্তম স্বর্গে আছেন । আপনার আচরণ ও কাজে আপনার সঙ্গী মুগ্ধ হয়ে যাবেন । আপনার প্রেয়সীর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে । আজকে আপনি হাওয়া খাওয়ার জন্য অনেকটা সময় ধরে গাড়িতে ঘুরতে পারেন । মাথায় রাখবেন যে সব বিনিয়োগ থেকেই কিছু না কিছু ফেরত আসে, আপনি তা বুঝতে পারুন বা না পারুন । কাজ করার ধরনের পরিবর্তন আপনার জন্য উপকারী হবে ।