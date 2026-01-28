নতুন কাজ শুরু করার আজ শুভদিন তুলার, বাকিদের ভাগ্যে কী
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : January 28, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES): মিষ্টি কথা আপনার সম্পর্ককে আরও মধুর করতে পারে আজ । সুন্দর জায়গায় সময় কাটানো আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীকে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে । টাকা পয়সার দিক থেকে, আপনার আর্থিক পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন । যদিও ক্রমবর্ধমান ব্যয় আপনাকে একই দিকে কাজ করতে উৎসাহিত করতে পারে । একটি আনন্দময় প্রকল্প আপনার পথে আসতে পারে । এটি গ্রহণ করুন কারণ এটি কাজ করার সময় আপনি কোনও ঝামেলার মুখোমুখি হতে পারেন না । অধিকন্তু, বর্ধিত শক্তির স্তর-সহ আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এটি সম্পন্ন করতে পারেন ।
বৃষ (TAURUS): একটি দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে কারণ প্রেমের জীবনে আপনি অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন । আপনারা একে অপরের সঙ্গে ভালো সময় কাটিয়ে শান্তি এবং আরাম পেতে পারেন । নিজের ইমেজ ঠিক করা আপনার অ্যাজেন্ডা হতে পারে । তবে আপনি কিছুটা সংশয়ী হতে পারেন । শেষ পর্যন্ত, আপনি সেরা ডিলগুলি পেতে অনেক দর কষাকষি করতে পারেন এবং এইভাবে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সাশ্রয় করতে পারেন । আর্থিক বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হবে কারণ আপনি আসন্ন প্রকল্পগুলি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ।
মিথুন (GEMINI): কিছুদিন আগে যে আধ্যাত্মিকতার খোঁজ আপনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, আজ আপনি আবার তা শুরু করবেন । তার মানে এই নয় যে আপনি সন্ন্যাসী হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন । আপনি শুধু নিজের আত্মার কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছেন । যদিও নিজের ওপরে খরচ করার সময়ে আপনি সংযত থাকেন, আপনার প্রিয়তমকে আপনি যেরকম বিলাস ও আরামে রাখেন তা সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে । আপনার প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে আপনি উদ্যমী ও আত্মবিশ্বাসী । সম্পর্কটিকে তৈরি করা জন্য আপনি যে ত্যাগ করেছেন তা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট বোধ করবেন ।
কর্কট (CANCER): আপনি নতুন উদ্যোগে সফল হবেন এবং প্রাণশক্তি ও উদ্যমে ভরপুর থাকবেন । জমায়েত করার এবং বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য এটি ভালো সময় । আপনার মানসিক সন্তুষ্টি, আপনাকে সব রকম চিন্তা থেকে দূরে রাখবে । আপনি সাংসারিক সমস্ত কাজের জন্য দায়ী থাকবেন ঠিকই, কিন্তু আপনি রোমান্সকেই প্রাধান্য দেবেন । সঙ্গীর সান্নিধ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার রসবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ।
সিংহ (LEO): প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে সীমাহীন আনন্দ এনে দিতে পারে । টেক্সট বা কলগুলি আপনাকে সঙ্গীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে । উপার্জন বাড়ানোর জন্য আপনার শক্তিগুলিকে সঠিক দিকে চালিত করুন । দ্রুত অর্থ উপার্জনের জন্য ইন্টারনেট ব্রাউজ করা এড়িয়ে চলুন । কর্মমুখী দিনটি আপনার মনকে পেশাদার মেজাজে পূর্ণ রাখবে কর্মজীবনে বৃদ্ধি আপনাকে কর্পোরেট সিঁড়িতে আরোহণ করতে সহায়তা করতে পারে । আপনি নতুন কৌশল, প্রকল্প বা উদ্দেশ্য সম্পর্কিত নতুন ধারণা সম্পর্কে শিখতে পারেন ।
কন্যা (VIRGO): আপনার সন্তানেরা আজকে নানা প্রশংসার কারণ হবে, ক্লাসরুমে এবং তার বাইরে । আপনার যৌক্তিক দক্ষতা আরও শক্তিশালী হবে । আপনাকে শান্তিপূর্ণ থাকতে, স্রোতের সঙ্গে চলতে এবং নিজের জীবন উপভোগ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, তা সে সারাদিনে যাই ঘটুক না কেন । আপনার মেজাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন এবং বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করুন । এর ফলে আপনার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং কঠিন সময় অবলীলায় পার করতে সাহায্য হবে । আপনার উদ্যমকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বিরতি নিন ।
তুলা (LIBRA): নতুন কাজ শুরু করার জন্য আজ শুভ দিন । অফিসে আপনাকে নতুন পদ দেওয়া হবে এবং তাতেও আপনি কৃতিত্ব অর্জন করবেন । আপনি যে কাজে হাত দেবেন, তাতে সফল হওয়া নিশ্চিত করবেন । আজকে আপনার জন্য সৌভাগ্যশালী দিন । সম্প্রতি আপনি যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তার পরে একটি বিরতি আপনার প্রাপ্য । কাজেই, আজকের দিনটি, আপনার নিঃশেষিত শক্তি পুনরুজ্জীবিত করতে কাজে লাগান । আরাম করুন এবং বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান ।
বৃশ্চিক (SCORPIO): পারিবারিক বিষয়গুলি অনেকদিন ধরেই আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে । বিচ্ছিন্ন জীবনসঙ্গী হয়তো, সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দেওয়ার শেষ আঘাত আজকেই আনবেন । যাই হোক, শান্ত থাকুন এবং মুখে লাগাম দিন । পরিবারের শান্তি সুরক্ষিত করাকেই আপনাকে প্রাধান্য দিতে হবে । নেতিবাচক চিন্তায় মাথাকে বিব্রত হতে দেবেন না । অন্যদের খামতি ধরিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলুন এবং এরকম মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন, যা লোকজনদের দুঃখ দিতে পারে । নিজের ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং অন্যদের খুশি রাখার জন্য, সবকিছুর ইতিবাচক দিকটিই দেখুন ।
ধনু (SAGITTARIUS): সঙ্গীর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সত্ত্বেও, আপনি একসাথে থাকার জন্য পর্যাপ্ত সময় নাও পেতে পারেন । তবে আপনার নিজের প্রিয়জনের উপর আস্থা রাখতে হবে এবং যতটা সম্ভব সময় ব্যয় করতে হবে । আর্থিক বিষয়গুলিকে আরও বাস্তবসম্মত উপায়ে পরিচালনা করা আপনাকে আবেগপ্রবণ কেনাকাটা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করতে পারে । অফিসে একটি প্রশংসাসূচক দিন হিসাবে আপনি সিনিয়রদের কাছ থেকে প্রশংসা এবং উৎসাহ অর্জন করতে পারেন । এটি আপনাকে আপনার সমস্ত অতিরিক্ত সময় সর্বোত্তম সম্ভাব্য উপায়ে ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে ।
মকর (CAPRICORN): ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন, যারা নিজেদের সাহায্য করে ৷ তেমনই, আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টার আজ ভালো ফল পাবেন । আপনি যদি শেয়ার এবং স্টক নিয়ে কাজ করেন, তাহলে আজ আপনার দিনটি ভালো যাবে । আপনার সাফল্যের জন্য আপনার জীবনসঙ্গীর ভাগ্য দায়ী, সুতরাং তাকে তার কৃতিত্ব দিন । আজকের দিনটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের কথা ভাবার জন্য ভালো, যদিও জমিজমায় বিনিয়োগ না করাই ভালো । অবসরের কার্যকলাপের পিছনে অর্থ ব্যয় হতে পারে ।
কুম্ভ (AQUARIUS): আপনার মাথায় নানা নতুন ধারণা আসে, আপনি চাইবেন সেগুলি দিয়ে পৃথিবীকে আরও ভালো করে তুলতে । দলে কাজ করার সময়ে আপনি নিজেকে নিংড়ে দেবেন ৷ সঙ্গে অসাধারণ পরিকল্পনা এবং সমাধান নিয়ে আসবেন । বেশ কিছু সময় ধরে, বিভিন্ন কাজের কারণে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম করেছেন, তাই এখন নিজেকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দেওয়ার সময় এসেছে । প্রযুক্তিগত কাজ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন । আজকের দিনটি সিস্টেম এবং সফটওয়্যার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সংশোধন বা সমাধানের জন্য ভালো ।
মীন (PISCES): আপনার বাড়ি এবং পরিবার আপনার কাছে খুবই মূল্যবান; যেখানে কিনা এমন সমস্যা ধিকিধিকি জ্বলছে, যার মুখোমুখি আজ আপনাকে হতে হবে । আপনি সমস্যা থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন না ; বুদ্ধিমানের কাজ হবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে খাপ খায়, এমন কোনও একটি অবস্থানে স্থির থাকা, ও তুচ্ছ সমস্যার সমাধান সন্ধান করা । সামান্য ঘটনাকে খুব বিশাল ঘটনায় পরিণত করবেন না । টাকা পয়সা সংক্রান্ত বা যুক্তি দিয়ে ভাবতে হয় এমন বিষয় সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার এটিই আদর্শ সময় ।