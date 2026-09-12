প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের হয়ে লড়েছিলেন 28 বাঙালি, ​বিস্মৃতির আঁধারে চন্দননগরের ইতিহাস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের হয়ে লড়েছিলেন 28 বাঙালি, বিস্মৃতির আঁধারে চন্দননগরের ইতিহাস
Bengali Soldiers in World War I: ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরে দুই দেশের ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ৷ ব্রাত্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাঙালি সৈনিকদের ৷ পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : September 12, 2026 at 7:43 PM IST
চন্দননগর, 11 সেপ্টেম্বর: একদা ফরাসি উপনিবেশ হুগলি জেলার চন্দননগর ৷ ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতার প্রায় 2 বছর পর অর্থাৎ, 1950 সালের 2 মে চন্দননগর স্বাধীন ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ৷ সেই সময় ফরাসি অর্থাৎ, ফ্রান্সের সঙ্গে একটি মৌ স্বাক্ষর করেছিল ভারত সরকার ৷ যেখানে উল্লেখ ছিল, চন্দননগরে ভারত এবং ফ্রান্সের ঐতিহ্যের মেলবন্ধন বজায় থাকবে ৷ চন্দননগরের ফরাসি স্থাপত্যের ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখবে ভারত সরকার ৷ সেই চুক্তি অনুযায়ী, আজও দুই দেশের সম্পর্ক অটুট রয়েছে ৷ আজও ফ্রান্স থেকে পর্যটকরা তাঁদের প্রাক্তন উপনিবেশ চন্দননগরের সেই ইতিহাসকে চাক্ষুস করতে আসেন ৷
1950 সালের সেই মৌ চুক্তি অনুযায়ী, দুই দেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের প্রতীক 'ফরাসি রেজিস্ট্রি বিল্ডিং'-এর সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে ৷ গত শুক্রবার ভারতে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথাও এসেছিলেন চন্দননগরে ৷ তাঁর উপস্থিতিতে এবং পর্যটনমন্ত্রীর হাত ধরে 'ফরাসি রেজিস্ট্রি বিল্ডিং' সংস্কারের কাজের সূচনা হয় ৷ সেই উপলক্ষে আলোয় সেজে উঠেছে গোটা চন্দননগর শহর ৷ চন্দননগর স্ট্যান্ডকে চোখ ধাঁধানো আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছে ৷ উৎসবের মেজাজ চন্দননগরে ৷
বাংলায় জনপ্রিয় প্রবাদ 'প্রদীপের নিচে অন্ধকার' ৷ চন্দননগর শহরে এই আলোর রোশনাই ও উৎসবের মেজাজের মধ্যেই রয়েছে 'অন্ধকার' ৷ এই অন্ধকার স্বীকৃতি না-পাওয়ার ৷ কথা হচ্ছে 1914 সালে শুরু হওয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ের ৷ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স ছিল মিত্রশক্তি সদস্য ৷ তাই 1916 সালে ফরাসি সাম্রাজ্য চন্দননগর থেকে বেশ কয়েকজন বাঙালি যুবককে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তির হয়ে যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল ৷ চন্দননগরের মোট 28 জন বীর বাঙালি স্বেচ্ছাসবক হিসাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন ৷
1918 সালে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে মিত্রশক্তি যুদ্ধে জয়ী হয় ৷ তারপর সেই বাঙালি যোদ্ধা নিজেদের দেশে ফিরেও আসেন ৷ সেই সময় ফ্রান্স সেনার তরফে তাঁদের সম্মান জানিয়ে পদক দেওয়া হলেও, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সেই বীর যোদ্ধাদের ভুলে গিয়েছে চন্দননগর তথা বাংলা তথা গোটা দেশ ৷ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের হয়ে যুদ্ধে করা সেই 28 জন বাঙালির খোঁজ রাখেনি ইতিহাস ৷ এমনটাই আক্ষেপ ও অভিযোগ একাংশ যোদ্ধার পরিবারের ৷
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে 108 বছর হতে চললো ৷ কিন্তু, এই দীর্ঘ সময়ে তাঁদের বীরত্বের কোনও স্বীকৃতি ওই 28 জন বাঙালি পাননি বলে অভিযোগ ৷ চন্দননগরে তাঁদের স্মরণ না-তৈরি হয়েছে কোনও স্মৃতিসৌধ, না তাঁদের সম্মানে রয়েছে কোনও স্থাপত্য ৷ কিন্তু, চন্দননগরের ফরাসি ইতিহাসের একটা বড় অংশ ছিলেন তাঁরা ৷
যে 28 জন বাঙালি সেই সময় চন্দননগর থেকে ফ্রান্সের হয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন তাঁরা হলেন, ফণীন্দ্রনাথ বসু, তারাপদ গুপ্ত, রমাপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সরকার, বিপিনবিহারী ঘোষ (মিলিটারি পদক প্রাপ্ত), হারাধন বক্সী, সিদ্ধেশ্বর মল্লিক (ঘোষাল) (ওয়ার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত), করুণাময় মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ, অমিতাভ ঘােষ, বলাইচন্দ্র নাথ (ওয়ার এস প্রাপ্ত), মনোরঞ্জন দাস, রাধাকিশোর সিংহ, সন্তোষচন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ রায়, অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ দাস, পাঁচকড়ি দাস, ব্রহ্মমোহন দত্ত, হাবুলচন্দ্র দাস, যতীন্দ্রনাথ দে, সতীশচন্দ্র শেঠ, অজয়প্রসাদ বসু, কানাইলাল ভট্টাচার্য, অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহন দে, পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং গোবর্ধনচন্দ্র দাস ৷
এছাড়াও পেশায় ইঞ্জিনিয়ার যোগেন্দ্রনাথ সেন ব্রিটিশদের হয়ে চন্দননগর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গিয়েছিলেন ৷ তবে, তিনি যুদ্ধে প্রাণ হারান ৷ অভিযোগ, তিনিও তাঁর বীরত্বের স্বীকৃতি পাননি ৷ তবে, ফ্রান্সের হয়ে যুদ্ধে যোগ দেওয়া 28 জন বাঙালি পরবর্তী সময়ে চন্দনগরে ফিরে এসেছিলেন ৷ কিন্তু, ইতিহাসে সেভাবে তাঁদের যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ৷
ফ্রান্সের হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়া তেমন দু’জন বাঙালি স্বেচ্ছাসেবী সৈনিকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিল ইটিভি ভারত ৷ তাঁরা হলেন, বিপিনবিহারী ঘোষ এবং সিদ্ধেশ্বর মল্লিক ৷
বিপিনবিহারী ঘোষ
বিপিনবিহারী ঘোষের বাড়ি ছিল চন্দননগরের নারুয়াতে ৷ 1916 ফ্রান্সের হয়ে যুদ্ধে গেছিলেন বিপিনবিহারী ঘোষ ৷ তাঁর নাতনী অনিতা বড়াল বলেন, "ছোটবেলায় দাদুকে দেখেছি ৷ শুনেছি তিনি ফ্রান্সের হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন ৷ সেখানেই তাঁর পায়ে গুলি লাগে ৷ তাঁর কাছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পোশাক ও মেডেল ছিল ৷ একটা বাক্সের মধ্যে তলয়ার-সহ যুদ্ধের বিভিন্ন জিনিসপত্র ছিল ৷ দাদু মারা যাওয়ার পর সেগুলি হারিয়ে যায় ৷ ফরাসিদের হয়ে তাঁর যুদ্ধে যাওয়ার কোনও স্বীকৃতি চন্দননগরে নেই ৷ ভারত ও ফ্রান্সের সংস্কৃতির মেলবন্ধনের এই উৎসবে স্থান পাননি আমার দাদু বিপিনবিহারী ঘোষ ৷
তাঁর নাতি স্নেহাশিসকুমার ছোট বেলার স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বলেন, "দাদুর ঘরে একটা তরোয়াল ও যুদ্ধের পোশাক দেখেছি ৷ একটা কাঠের বাক্স, ওয়াইনের বোতল ও ছোট স্মারক আমার সংগ্রহে ছিল ৷ কয়েক বছর আগে সেই জিনিসপত্র চন্দননগর হেরিটেজে আমরা দান করি ৷ ফরাসি আমলে আমার দাদু-সহ অনেক স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক গিয়েছিলেন ৷ তাঁরা কেউ এখনও উপযুক্ত সম্মান পাননি ৷ তাঁদের ইতিহাস এই অবদান বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই জানে না ৷ দাদু-সহ 26 থেকে 30 জনের মতো যাঁরা চন্দননগর থেকে ফ্রান্সে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন ৷ আমরা চাই তাঁদের স্মারক বা মূর্তি চন্দননগরে কোনও মিউজিয়ামে বসানো হোক ৷ তিনদিন ব্যাপী যে অনুষ্ঠান চন্দননগরে হচ্ছে, ফরাসি আমলের স্থাপত্য সংস্কার হচ্ছে, তার সঙ্গে ওঁদেরও সম্মান জানানো হোক ৷ তাঁদের সেই অবদানে চন্দননগরও যাতে গর্বিত হয়, তার জন্যই আমাদের আবেদন ৷"
সিদ্ধেশ্বর মল্লিক
চন্দননগরের আর এক স্বেচ্ছাসেবক সৈনিক ছিলেন সিদ্ধেশ্বর মল্লিক ৷ তাঁর নাতি তথা চন্দনগর হেরিটেজের কর্ণধার কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, "আজকে ফ্রান্স ও ভারতের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন হচ্ছে ৷ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির হয়ে ব্রিটিশদের পক্ষে যোগেন্দ্রনাথ সেন এবং ফরাসিদের পক্ষে আঠাশ জন স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক অংশ নিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, দুঃখের বিষয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে বাঙালিরা রক্ত দিয়েছিলেন, তাঁদের কথা কেউ বলছে না ৷ তাঁদের স্মৃতিতর্পণ করা খুবই প্রয়োজন ৷"
দাদু সিদ্ধেশ্বর মল্লিক সম্পর্কে তিনি কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, "দাদুকে দেখছি মাঝে মধ্যেই যুদ্ধের পোশাক পড়ে ঘুরতেন ৷ তাঁর পোশাকে লাগানো থাকতো মেডেল ৷ যুদ্ধ থেকে ফিরে উনি গোন্দলপাড়ায় শ্রমিক স্কুলও তৈরি করেছিলেন ৷"
চন্দননগর হেরিটেজের কর্ণধার হিসাবে তিনি বলেন, "এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে দুই দেশের যে সম্পর্ক আরও মজবুত করা হচ্ছে, তা পর্যটনের দিশা দিতে পারে ৷ চন্দননগর হেরিটেজের পক্ষ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে স্মৃতি সংগ্ৰহ করা হয়েছে, সেখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবী বাঙালি সৈনিকদের 28 জনের নাম আমরা পেয়েছি ৷ তাঁদের মধ্যে আমরা তিন জনকে শনাক্ত করতে পেরেছি ৷ তাঁদের মধ্যে একজন আমার দাদু সিদ্ধেশ্বর মল্লিক ৷ বাকিরা হারিয়ে গেছেন ইতিহাসের পাতায় ৷ তাঁদের বংশধরের খোঁজ করছি আমরা ৷"
আক্ষেপের সঙ্গে তিনি বলেন, "ভারত ও ফ্রাস কোনও সরকারের কাছ থেকেই তাঁরা মর্যাদা পাননি ৷ চন্দননগরের স্বাধীনতার এতো বছর পরেও, দুঃখের বিষয় তাঁদের প্রতি সম্মান জানায়নি চন্দননগরবাসী ৷ এই উৎসবে মধ্যে তাঁদের জন্য কোন স্মারক থাকবে না-এই শহরে ! তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানবে কীভাবে যে, মিত্রশক্তির হয়ে বাঙালিরা ফ্রান্সে গিয়েছিল যুদ্ধ করতে ৷"
চন্দননগরের প্রাক্তন অধ্যাপক সুহাস বড়াল বলেন, "চন্দননগরের ইতিহাসের বিভিন্ন বই দেখে আমরা জানতে পারি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসি আমলে চন্দননগর থেকে 28 থেকে 30 জন তিন দফায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন ৷ চন্দননগরের মতিলাল রায়, তিনকরি বসু, হরিহর শেঠ তাঁদের উদ্যোগেই স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য দল তৈরি হয়েছিল ৷ চন্দননগর থেকে ফ্রান্সে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন তাঁরা ৷ চন্দননগরের মতোই পুদুচেরি থেকে একাধিক সৈনিক গিয়েছিলেন ফ্রান্সের হয়ে যুদ্ধ করতে ৷ পুদুচেরিতে তাঁদের নামের স্মারক থাকলেও, চন্দননগরে এই 28 জনের কোনও স্মারক নেই ৷ চন্দননগরে ফরাসি রাষ্ট্রদূত এসেছেন ৷ এই সময় তৎকালীন বাঙালি সৈনিকদের সম্মান জানাক সরকার ৷ তাঁদের নিয়ে সেভাবে কোনও অনুসন্ধান বা গবেষণা কোনও কাজ হয়নি ৷ তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কিছুই করা হয়নি চন্দননগরে ৷"