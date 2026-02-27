ETV Bharat / state

আজ বিশেষ যোগে লক্ষ্যপূরণের সঙ্গে বিরাট অর্থলাভের সম্ভাবনা এই রাশিদের

আজ কাদের ভাগ্যে চমক, কোন রাশির জাতক-জাতিকারা পদে পদে বাধা পাবেন ? আর কারাই বা থাকবেন সতর্ক হয়ে ? শুক্রবারের রাশিফলে জেনে নিন ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (RKC)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 27, 2026 at 12:02 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ (ARIES): আজকে আপনি হয়তো সমমনোভাবাপন্ন লোকজনদের সঙ্গে আপনার ধারণা ও মতামত ভাগ করে নেবেন। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে শেষমেশ আপনার মন থেকে কথোপকথন হবে এবং আপনি আপনার গভীর অঙ্গীকারের কথা প্রকাশ করবেন। অনেকদিনের ভুলে যাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই বন্ধুত্বকে আবার জাগিয়ে তোলার জন্য আজ ভালো দিন। ব্যক্তিগত ও পেশাগত দুই ক্ষেত্রেই জটিল সমস্যার সমাধান করে আপনার ক্ষমতা ও উদ্দীপনাকে কাজে লাগান। আজকে আপনার প্রচুর কোনও আর্থিক লাভ হবে না।

বৃষ (TAURUS): আজকে আপনার কাঁধে প্রচুর আর্থিক দায়িত্বের বোঝা এসে পড়বে। খরচ নিয়ে বিব্রত হবেন না। দিনের পরের দিকে অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে আপনার কাছে টাকা আসবে। যদি পক্ষপাতহীন মতামত ধরে রাখতে পারেন তাহলে আর্থিক ক্ষেত্রে অসাধারণ ফল পাবেন। দিনের পরের দিকে আপন আর্থিক বিষয় ও পারিবারিক কাজকর্মে মগ্ন থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য খুবই ভালো, আপনি প্রায় কখনৈ ক্লান্ত হবেন না ও আপনার একঘেয়ে রুটিনও উপভোগ করবেন।

মিথুন (GEMINI): আপনি সম্ভবত আপনার আর্থিক বিষয় নিয়ে অনিশ্চিত থাকবেন। আরও উপার্জনের জন্য কী করতে হবে তা আপনি ঠিক করতে পারবেন না। অর্থ সঞ্চয়ের উপায় নিয়েও আপনি বিভ্রান্ত থাকবেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনি সবকিছু গুলিয়ে ফেলতে পারেন। যদিও কোনও গুরুতর সমস্যা হবে বলে মনে করা হচ্ছে না। আপনার হাতে যদিও অনেক কাজ থাকবে, তথ্য বিশ্লেষণ ও সংগ্রহের কাজে আপনি এগিয়ে থাকবেন। আপনি কাজের গতি শেষ পর্যন্ত বাড়াতে পারবেন ও আপনার কর্মক্ষমতা ভালো ফল এনে দেবে।

কর্কট (CANCER): পূর্বের বোকামিগুলি বোঝা আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে আপনার পুনর্মিলনে সহায়তা করবে। তারা হয়তো আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে পারে, যাতে আপনার প্রতি তাদের সত্যিকারের ভালোবাসা প্রমাণিত হয়। আর্থিক দিক থেকে, আপনি হয়তো আপনার সঙ্গীর জন্য কিছু খরচ করবেন এবং দূরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যায়। যদিও, এটি সম্পূর্ণভাবে আপনার খরচ করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। কাজের জায়গায় সহজেই কঠিন হিসেব করার ক্ষমতা আপনাকে তারকায় পরিণত করতে পারে। আপনার সপ্রতিভ, অবিচল এবং বুদ্ধিদিপ্ত মনোভাবের জন্য অনেকেই আপনাকে পছন্দ করবেন।

সিংহ (LEO) সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করার জন্য আপনি তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরোতে চাইবেন। আবেগঘন পুনর্মিলনের প্রতিশ্রুতি সর্বক্ষণই আপনার মনের গোপন কোণে ঘুরে বেড়াবে। আপনার হৃদয়ের আগুনে আপনার সঙ্গীর মনও প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে। আজ আপনার এত লাভ হবে যে তা আপনি কর গুণে শেষ করতে পারবেন না। আপনার ভালো স্বভাবের জন্য সহকর্মীরাও আপনার প্রশংসা করবে। লোকের উপর কর্তৃত্ব ফলাবেন না। নাহলে লোকজন আপনার উপর ভরসা করবে না।

কন্যা (VIRGO): চাকরির জায়গায় অনেক কিছু হওয়ার ফলে আপনাকে হয়তো প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ বাতিল করতে হবে। চিন্তা করবেন না, প্রেমে ধৈর্য একটি বড় ব্যাপার। পেশাদারী বৃত্তের লোকজনদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ও যোগাযোগ থাকলে তা আপনাকে উন্নতি করতে সাহায্য করবে। ব্যবসায়িক উদ্যোগে কাজ করা ও তার আর্থিক দিকটি প্রস্তুত করার জন্যও এটি ভালো সময়। অফিসে আপনার অসাধারণ সময় কাটবে। আপনার করা কাজ দেখেই বোঝা যাবে সেটি আপনি করেছেন।

তুলা (LIBRA) আজ আপনার সঙ্গীকে খুশি করতে যা কিছু প্রয়োজন তা করতে প্রস্তুত। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে একটি দুর্দান্ত সন্ধ্যা কাটাতে পেরে সন্তুষ্ট হবেন। আপনার আর্থিক অগ্রগতির জন্য আপনি ভাগ্য এবং অন্যদের উপর নির্ভর করতে পারেন। তবে, আপনার প্রচেষ্টাটি আজকের দিনের জন্য আপনার আর্থিক সাফল্যে খুব বেশি অবদান রাখতে নাও পারে। আনন্দ করুন কারণ আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার পারিশ্রমিক নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। এটি আপনাকে চাকরিতে সুরক্ষিত বোধ করাতে পারে এবং আপনার উৎপাদনশীলতা বহুগুণে বেড়ে যাবে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনি হয়তো আপনার প্রিয় মানুষটির থেকে দূরে থাকবেন ও তার আকাঙ্খা সঠিকভাবে বোঝার জন্য ভিডিও চ্যাট করতে চাইবেন। আপনি এতই চনমনে মেজাজে থাকবেন যে মুখে হাসি নিয়ে ভালোবাসার মানুষের মন জয় করে নিতে চাইবেন। বিনিয়োগের দিক থেকে দিনটি ভালো নয়, কাজেই নতুন কিছু শুরু করার চেষ্টা করবেন না। শান্ত থাকুন ও মনে মনে চিন্তা করুন যে কী কী উপায় ও পদ্ধতিতে আর্থিক অবস্থা ভালো করে তোলা যায়।

ধনু (SAGITTARIUS): আপনার প্রিয়জনকে খুশি এবং সন্তুষ্ট করতে আপনি তর্কাতর্কি থেকে দূরে থাকতে পারেন। একটি নতুন রান্না খোঁজা একটা রোম্যান্টিক সন্ধ্যা উপভোগ করার জন্য ভালো পরিকল্পনা হতে পারে। আরও বেশি মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা লাভজনক হতে পারে। যদিও, দিনটি মোটামুটি কারণ উপার্জন এবং ব্যয় সমান সমান হবে। কাজের জায়গায়, কিছু সমস্যাজনক পরিস্থিতি আপনার সমস্ত শক্তি শেষ করে দিতে পারে। আপনাকে কোমর বেঁধে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। তবে প্রযুক্তিগত প্রকল্পগুলিতে থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

মকর (CAPRICORN) আপনার প্রেমের জীবনে চাপ সামলানোর মূল উপায় হতে পারে উপলব্ধি করা। নিশ্চিত হোন যে আপনি আপনার প্রিয়জনকে খুশি করার জন্য স্বাস্থ্যকর বিকল্পগুলি পছন্দ করেছেন যেমন হাসি, ভালোবাসা এবং বাঁচা। ব্যয় বাড়তে পারে কারণ আপনি আজ প্রয়োজনীয় এবং অ-প্রয়োজনীয় মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম নাও হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কঠোর প্রতিযোগিতা হতে পারে। কোনও সহকর্মী ঝগড়া করার জন্য মুখিয়ে থাকতে পারে। সজাগ থাকুন এবং আপনার মেজাজকে নিয়ন্ত্রণ করুন নাহলে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যেতে পারে।

কুম্ভ (AQUARIUS): দিনটি একটি ইতিবাচক ভাবে শুরু নাও হতে পারে, তবে, আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করতে এবং একসঙ্গে শান্ত সন্ধ্যা করার পরিকল্পনা করতে পারলে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে পারে। আপনি সুন্দর মুহূর্তগুলি ভাগ করে নিতে পারেন যা আপনাকে একে অপরের নিকটবর্তী করতে পারে। আপনার সম্পত্তির মূল্য বিশ্লেষণ করার জন্য দিনটি ভালো হতে পারে। আপনি সম্ভবত ভালো কেনা-বেচা বাণিজ্য করতে পারবেন। খামখেয়ালি মেজাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে দিনটা অনেক বেশি আনন্দে কাটাতে পারবেন। আপনি কৌশলে একাধিক কাজ পরিচালনা করতে সক্ষম হতে পারেন।

মীন (PISCES): পরিবারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটাতে আপনি কাজের পরে ছুটে ছুটে বাড়ি ফিরবেন। আপনি হাসি মজায় বা একটি দুর্দান্ত খাবার রান্না করে আপনার প্রিয়জনকে খুশি করতে পারেন। বাড়ির সাজসজ্জার ব্যয়, পরিবার এবং বন্ধুদের জন্য খরচ হতে পারে। আজকের আপনার উপার্জনের সম্ভাবনা ভালো না। কাজের জায়গায় আপনি কর্মব্যস্ত দিন কাটাবেন। নিজস্ব মতামতের অভাব আপনাকে বৈঠকের সময় সহকর্মীদের মতে মত দিতে বাধ্য করবে।

TAGGED:

HOROSCOPE FRIDAY 27TH FEBRUARY
আজকের রাশিফল
ASTROLOGICAL PREDICTIONS
27TH FEBRUARY RASHIFAL
DAILY HOROSCOPE FOR 27TH FEBRUARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.