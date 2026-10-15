পান্তা-ভাত আর কচুশাকে উমাকে বিদায় ! বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে আজও অমলীন প্রাচীন পরম্পরা

পান্তা-ভাত আর কচুশাকে উমাকে বিদায় ! বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে আজও অমলীন প্রাচীন পরম্পরা
Baruipur Banerjee family Durga Puja: বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে দুর্গাপুজোর কয়েকটি দিনে দেবীকে নিবেদন করা ভোগে রয়েছে বিশেষত্ব । ইটিভি ভারতের শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : October 15, 2026 at 8:34 PM IST
বারুইপুর, 15 অক্টোবর: সময়ের স্রোতে বদলে গিয়েছে জীবনযাত্রা । পরিবারের সদস্যরা ছড়িয়ে পড়েছেন দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে । তবু ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায়নি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ঐতিহ্য । পুরনো দালানবাড়ি, মন্দিরের চেনা পরিবেশ এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা আচার-অনুষ্ঠানের আবহে আজও একই নিষ্ঠা ও ভক্তিতে দেবী দুর্গার আরাধনায় মেতে ওঠে বারুইপুরের এই বনেদি পরিবার । দেখতে দেখতে 277 বছরেরও বেশি সময় ধরে এই বাড়ির দুর্গাপুজো হয়ে উঠেছে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আবেগের এক অনন্য উত্তরাধিকার ।
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পুজোর সূচনা
দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের আদি গঙ্গা সংলগ্ন কল্যাণপুরে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের প্রাচীন দালানবাড়ি । কথিত আছে, 1157 বঙ্গাব্দে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল রাজবাড়ি থেকে বারুইপুরে এসেছিলেন জমিদার সহস্ররাম বন্দ্যোপাধ্যায় । নতুন ঠিকানায় এসে তিনি নির্মাণ করেন সুবিশাল দালানবাড়ি এবং প্রতিষ্ঠা করেন একটি মন্দির । সেই মন্দিরেই শুরু হয় দেবী দুর্গার আরাধনা । সময়ের সঙ্গে বদলেছে চারপাশের চেহারা, বদলেছে মানুষের জীবনযাপন; কিন্তু বদলায়নি পুজোর মূল সুর । সহস্ররাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে শুরু হওয়া সেই আরাধনা আজও বংশপরম্পরায় নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম ।
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পুজোর রীতিনীতি
এই বাড়ির দুর্গাপুজোর প্রতিটি দিনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আলাদা রীতি, আচার ও আবেগ । পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয় রথযাত্রার দিন থেকেই । সেদিন কাঠামোয় প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয় । মৃৎশিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে প্রাণ পেতে থাকে উমার মৃন্ময়ী রূপ । পুজোর দিন যত এগিয়ে আসে, ততই বাড়তে থাকে পরিবারের ব্যস্ততা । প্রতিপদে বসানো হয় ঘট । কুলপুরোহিতের সঙ্গে তন্ত্রধারক শুরু করেন চণ্ডীপাঠ । মন্ত্রোচ্চারণ, পুজোর আয়োজন এবং পুরনো বাড়ির চেনা পরিবেশ মিলিয়ে তখন থেকেই তৈরি হয় দুর্গোৎসবের পবিত্র আবহ ।
বলিদান প্রথা
তবে বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির পুজোর বৈশিষ্ট্য শুধু তার প্রাচীন ইতিহাসে সীমাবদ্ধ নয় । এখানকার খাদ্যাভ্যাস ও বলির প্রথাতেও ধরা পড়ে স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের ছাপ । অষ্টমীর সন্ধিপুজোর সময়ও রয়েছে পাঁঠাবলির রীতি । নবমীর দিন পাঁঠাবলির পাশাপাশি দেওয়া হয় শস্যবলিও । প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এই আচারগুলি আজও বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির দুর্গোৎসবের অন্যতম পরিচিত বৈশিষ্ট্য । সময় বদলালেও পরিবারের সদস্যদের কাছে এই রীতিগুলি পূর্বপুরুষদের স্মৃতি ও পারিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে ।
পুজোর ভোগের বিশেষত্ব
দুর্গাপুজোর কয়েকটি দিনে দেবীকে নিবেদন করা ভোগেও রয়েছে বিশেষত্ব । সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত উমার ভোগে থাকে নানা পদ । মাছ, মাংস, ডাল ও খিচুড়ি-সহ বিভিন্ন খাবার নিবেদন করা হয় দেবীকে । কিন্তু দশমীর দিন ভোগের আয়োজন সম্পূর্ণ বদলে যায় । সেদিন দেবীকে খাওয়ানো হয় পান্তা ভাত ও কচুশাক । কারণ, এই দিনটি বাড়িতে অরন্ধন হিসেবে পালিত হয় । আগে থেকে রান্না করে রাখা ভাত ও কচুশাকই নিবেদন করা হয় উমাকে । প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, শ্বশুরবাড়ি কৈলাসের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে মেয়েকে এই খাবার খাইয়ে বিদায় জানানো হয় । বাঙালির ঘরের মেয়েকে বাপের বাড়ি থেকে বিদায় জানানোর আবেগ যেন মিশে রয়েছে এই প্রাচীন রীতির প্রতিটি পরতে ।
পরিবারের সদস্য কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "পুজোর চারটি দিন আমাদের দম ফেলার সময় থাকে না । ভোগ রান্না থেকে শুরু করে পুজোর নানা কাজে পরিবারের মহিলারাই সক্রিয়ভাবে হাত লাগায় । ব্যস্ততার মধ্যেও সেই কর্মযজ্ঞে মিশে থাকে আনন্দ ও উৎসাহ । পরিবারের সকলে একসঙ্গে পুজোর আয়োজন করে, অতিথি-আত্মীয়দের আপ্যায়ন করে । দশমীর দিন প্রাচীন নিয়ম মেনে উমাকে পান্তা ভাত ও কচুশাক খাইয়ে বিদায় জানাই আমরা ৷ এরপর শুরু হয় সিঁদুরখেলা । বিষাদের আবহের মধ্যেও তখন রঙিন হয়ে ওঠে বাড়ির অন্দরমহল ।"
পুজোকে ঘিরে মিলনক্ষেত্র
সময়ের সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যদের কর্মক্ষেত্রও ছড়িয়ে পড়েছে বহু দূরে । কেউ থাকেন মুম্বইয়ে, কেউ বেঙ্গালুরুতে, আবার কেউ পাড়ি দিয়েছেন আমেরিকায় । কাজের ব্যস্ততা, সংসারের দায়িত্ব কিংবা হাজারো দূরত্ব-সবকিছুকে পিছনে ফেলে দুর্গাপুজোর কটা দিন তাঁরা ফিরে আসেন নিজেদের শিকড়ের টানে । সারা বছর যে বাড়ি তাঁদের স্মৃতিতে বেঁচে থাকে, পুজোর সময় সেই বাড়িই হয়ে ওঠে পরিবারের মিলনকেন্দ্র । পুরনো দিনের গল্প, হাসি-আড্ডা, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া এবং পুজোর কাজে অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন করে দৃঢ় হয় পারিবারিক বন্ধন ।
পরিবারের আরেক সদস্য ধ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পুজোর দিনগুলির জন্য তাঁরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন । কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে কিংবা বিদেশে থাকা আত্মীয়স্বজনও এই সময় বাড়িতে ফিরে আসেন । তিনি বলেন, "বাড়ির পুজো ছেড়ে অন্য কোথাও ঠাকুর দেখতে যাওয়ার ইচ্ছাই হয় না । কারণ, এই চারটি দিন শুধু দেবী আরাধনার সময় নয়, পরিবারের সকলের একসঙ্গে থাকারও এক বিশেষ উপলক্ষ । আগের থেকে এখন আরও বেশি আনন্দ হয় আমাদের পুজো ৷"
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পুজো এখন সকলের
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের এই দুর্গোৎসব এখন আর শুধু একটি পরিবারের উৎসব নয় । এলাকার মানুষের কাছেও এই পুজো হয়ে উঠেছে আবেগ ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ । পুজোর দিনগুলিতে পরিবারের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও মেতে ওঠেন উৎসবে । পুরনো বাড়ির মন্দিরে দেবীর আরাধনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় এক আন্তরিক, আপন পরিবেশ । জমিদারি প্রথা আজ ইতিহাসের পাতায় । বদলে গিয়েছে সময়, বদলেছে সমাজের চেহারা । কিন্তু কিছু ঐতিহ্য সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যায় না; বরং প্রজন্মের হাত ধরে আরও গভীরভাবে শিকড় ছড়ায় ।
বারুইপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির দুর্গাপুজো যেন তারই জীবন্ত উদাহরণ । 277 বছরের ইতিহাস, প্রাচীন আচার, ভোগের বিশেষত্ব এবং পরিবারের সদস্যদের মিলন-সব মিলিয়ে আজও এই বাড়িতে উমা আসেন একই আবেগে, একই শ্রদ্ধায় । আর দেবীর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় আরও একটি বছরের অপেক্ষা । কারণ, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কাছে দুর্গাপুজো কেবল চারদিনের উৎসব নয়; এটি পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার, পরিবারের বন্ধন এবং বাঙালির চিরন্তন ঘরে ফেরার এক অনুপম গল্প ।