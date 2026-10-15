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পান্তা-ভাত আর কচুশাকে উমাকে বিদায় ! বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে আজও অমলীন প্রাচীন পরম্পরা

Baruipur Banerjee family Durga Puja: বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে দুর্গাপুজোর কয়েকটি দিনে দেবীকে নিবেদন করা ভোগে রয়েছে বিশেষত্ব । ইটিভি ভারতের শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷

Banerjee family durga puja
277 বছরের পুরনো বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পুজো (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 15, 2026 at 8:34 PM IST

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বারুইপুর, 15 অক্টোবর: সময়ের স্রোতে বদলে গিয়েছে জীবনযাত্রা । পরিবারের সদস্যরা ছড়িয়ে পড়েছেন দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে । তবু ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যায়নি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ঐতিহ্য । পুরনো দালানবাড়ি, মন্দিরের চেনা পরিবেশ এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা আচার-অনুষ্ঠানের আবহে আজও একই নিষ্ঠা ও ভক্তিতে দেবী দুর্গার আরাধনায় মেতে ওঠে বারুইপুরের এই বনেদি পরিবার । দেখতে দেখতে 277 বছরেরও বেশি সময় ধরে এই বাড়ির দুর্গাপুজো হয়ে উঠেছে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আবেগের এক অনন্য উত্তরাধিকার ।

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পুজোর সূচনা

দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরের আদি গঙ্গা সংলগ্ন কল্যাণপুরে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের প্রাচীন দালানবাড়ি । কথিত আছে, 1157 বঙ্গাব্দে পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল রাজবাড়ি থেকে বারুইপুরে এসেছিলেন জমিদার সহস্ররাম বন্দ্যোপাধ্যায় । নতুন ঠিকানায় এসে তিনি নির্মাণ করেন সুবিশাল দালানবাড়ি এবং প্রতিষ্ঠা করেন একটি মন্দির । সেই মন্দিরেই শুরু হয় দেবী দুর্গার আরাধনা । সময়ের সঙ্গে বদলেছে চারপাশের চেহারা, বদলেছে মানুষের জীবনযাপন; কিন্তু বদলায়নি পুজোর মূল সুর । সহস্ররাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে শুরু হওয়া সেই আরাধনা আজও বংশপরম্পরায় নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম ।

বারুইপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পুজো (ইটিভি ভারত)

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পুজোর রীতিনীতি

এই বাড়ির দুর্গাপুজোর প্রতিটি দিনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আলাদা রীতি, আচার ও আবেগ । পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয় রথযাত্রার দিন থেকেই । সেদিন কাঠামোয় প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয় । মৃৎশিল্পীর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে প্রাণ পেতে থাকে উমার মৃন্ময়ী রূপ । পুজোর দিন যত এগিয়ে আসে, ততই বাড়তে থাকে পরিবারের ব্যস্ততা । প্রতিপদে বসানো হয় ঘট । কুলপুরোহিতের সঙ্গে তন্ত্রধারক শুরু করেন চণ্ডীপাঠ । মন্ত্রোচ্চারণ, পুজোর আয়োজন এবং পুরনো বাড়ির চেনা পরিবেশ মিলিয়ে তখন থেকেই তৈরি হয় দুর্গোৎসবের পবিত্র আবহ ।

বলিদান প্রথা

তবে বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির পুজোর বৈশিষ্ট্য শুধু তার প্রাচীন ইতিহাসে সীমাবদ্ধ নয় । এখানকার খাদ্যাভ্যাস ও বলির প্রথাতেও ধরা পড়ে স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের ছাপ । অষ্টমীর সন্ধিপুজোর সময়ও রয়েছে পাঁঠাবলির রীতি । নবমীর দিন পাঁঠাবলির পাশাপাশি দেওয়া হয় শস্যবলিও । প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এই আচারগুলি আজও বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির দুর্গোৎসবের অন্যতম পরিচিত বৈশিষ্ট্য । সময় বদলালেও পরিবারের সদস্যদের কাছে এই রীতিগুলি পূর্বপুরুষদের স্মৃতি ও পারিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে ।

Banerjee family durga puja
বারুইপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিমা (ইটিভি ভারত)

পুজোর ভোগের বিশেষত্ব

দুর্গাপুজোর কয়েকটি দিনে দেবীকে নিবেদন করা ভোগেও রয়েছে বিশেষত্ব । সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত উমার ভোগে থাকে নানা পদ । মাছ, মাংস, ডাল ও খিচুড়ি-সহ বিভিন্ন খাবার নিবেদন করা হয় দেবীকে । কিন্তু দশমীর দিন ভোগের আয়োজন সম্পূর্ণ বদলে যায় । সেদিন দেবীকে খাওয়ানো হয় পান্তা ভাত ও কচুশাক । কারণ, এই দিনটি বাড়িতে অরন্ধন হিসেবে পালিত হয় । আগে থেকে রান্না করে রাখা ভাত ও কচুশাকই নিবেদন করা হয় উমাকে । প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, শ্বশুরবাড়ি কৈলাসের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে মেয়েকে এই খাবার খাইয়ে বিদায় জানানো হয় । বাঙালির ঘরের মেয়েকে বাপের বাড়ি থেকে বিদায় জানানোর আবেগ যেন মিশে রয়েছে এই প্রাচীন রীতির প্রতিটি পরতে ।

পরিবারের সদস্য কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "পুজোর চারটি দিন আমাদের দম ফেলার সময় থাকে না । ভোগ রান্না থেকে শুরু করে পুজোর নানা কাজে পরিবারের মহিলারাই সক্রিয়ভাবে হাত লাগায় । ব্যস্ততার মধ্যেও সেই কর্মযজ্ঞে মিশে থাকে আনন্দ ও উৎসাহ । পরিবারের সকলে একসঙ্গে পুজোর আয়োজন করে, অতিথি-আত্মীয়দের আপ্যায়ন করে । দশমীর দিন প্রাচীন নিয়ম মেনে উমাকে পান্তা ভাত ও কচুশাক খাইয়ে বিদায় জানাই আমরা ৷ এরপর শুরু হয় সিঁদুরখেলা । বিষাদের আবহের মধ্যেও তখন রঙিন হয়ে ওঠে বাড়ির অন্দরমহল ।"

Banerjee family durga puja
বারুইপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার (ইটিভি ভারত)

পুজোকে ঘিরে মিলনক্ষেত্র

সময়ের সঙ্গে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যদের কর্মক্ষেত্রও ছড়িয়ে পড়েছে বহু দূরে । কেউ থাকেন মুম্বইয়ে, কেউ বেঙ্গালুরুতে, আবার কেউ পাড়ি দিয়েছেন আমেরিকায় । কাজের ব্যস্ততা, সংসারের দায়িত্ব কিংবা হাজারো দূরত্ব-সবকিছুকে পিছনে ফেলে দুর্গাপুজোর কটা দিন তাঁরা ফিরে আসেন নিজেদের শিকড়ের টানে । সারা বছর যে বাড়ি তাঁদের স্মৃতিতে বেঁচে থাকে, পুজোর সময় সেই বাড়িই হয়ে ওঠে পরিবারের মিলনকেন্দ্র । পুরনো দিনের গল্প, হাসি-আড্ডা, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া এবং পুজোর কাজে অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন করে দৃঢ় হয় পারিবারিক বন্ধন ।

পরিবারের আরেক সদস্য ধ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পুজোর দিনগুলির জন্য তাঁরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন । কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে কিংবা বিদেশে থাকা আত্মীয়স্বজনও এই সময় বাড়িতে ফিরে আসেন । তিনি বলেন, "বাড়ির পুজো ছেড়ে অন্য কোথাও ঠাকুর দেখতে যাওয়ার ইচ্ছাই হয় না । কারণ, এই চারটি দিন শুধু দেবী আরাধনার সময় নয়, পরিবারের সকলের একসঙ্গে থাকারও এক বিশেষ উপলক্ষ । আগের থেকে এখন আরও বেশি আনন্দ হয় আমাদের পুজো ৷"

Banerjee family durga puja
বারুইপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পুজো (ইটিভি ভারত)

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পুজো এখন সকলের

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের এই দুর্গোৎসব এখন আর শুধু একটি পরিবারের উৎসব নয় । এলাকার মানুষের কাছেও এই পুজো হয়ে উঠেছে আবেগ ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ । পুজোর দিনগুলিতে পরিবারের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও মেতে ওঠেন উৎসবে । পুরনো বাড়ির মন্দিরে দেবীর আরাধনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় এক আন্তরিক, আপন পরিবেশ । জমিদারি প্রথা আজ ইতিহাসের পাতায় । বদলে গিয়েছে সময়, বদলেছে সমাজের চেহারা । কিন্তু কিছু ঐতিহ্য সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যায় না; বরং প্রজন্মের হাত ধরে আরও গভীরভাবে শিকড় ছড়ায় ।

বারুইপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির দুর্গাপুজো যেন তারই জীবন্ত উদাহরণ । 277 বছরের ইতিহাস, প্রাচীন আচার, ভোগের বিশেষত্ব এবং পরিবারের সদস্যদের মিলন-সব মিলিয়ে আজও এই বাড়িতে উমা আসেন একই আবেগে, একই শ্রদ্ধায় । আর দেবীর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় আরও একটি বছরের অপেক্ষা । কারণ, বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কাছে দুর্গাপুজো কেবল চারদিনের উৎসব নয়; এটি পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকার, পরিবারের বন্ধন এবং বাঙালির চিরন্তন ঘরে ফেরার এক অনুপম গল্প ।

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BANERJEE FAMILY DURGA PUJA
UNIQUE TRADITION IN DASHAMI
বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পুজো
বনেদি পরিবারের পুজো
BARUIPUR BANERJEE FAMILY PUJA

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