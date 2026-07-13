276 বছরে কলকাতার প্রামাণিক বাড়ির রথযাত্রা, জগন্নাথের বদলে রথে অধিষ্ঠিত হন শ্রীধর জিউ
নিরেট পিতলের তৈরি প্রামাণিক বাড়ির রথের ওজন 2 টনের বেশি ৷ যে রথে রয়েছে গ্রিক সভ্যতার ছোঁয়া, রয়েছে ভারতীয় স্থাপত্য ৷
Published : July 13, 2026 at 9:37 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: কলকাতার খ্যাতনামা কাঁসা-পিতল ব্যবসায়ী ছিলেন গুরুচরণ প্রামাণিক ৷ তারও দুই প্রজন্ম আগে থেকেই শুরু হয়েছিল প্রামাণিক বাড়ির রথযাত্রা ৷ তাঁর আমলেই মুড়াগাছার কারখানা থেকে তৈরি করা হয়েছিল পিতলের 12 ফুট উচ্চতা সম্পন্ন সুন্দর নকশা খচিত রথ ৷ যা কলকাতায় এই মুহূর্তে এক এবং অদ্বিতীয় ৷ সেই রথযাত্রা এবার 276 বছরে পা দিল ৷ বিশেষত্ব হল, প্রামাণিকদের রথে জগন্নাথ দেব, বলরাম এবং সুভদ্রা নন, সওয়ার হন তাঁদের গৃহদেবতা শ্রীধর জিউ ৷
আড়াই শতকের বেশি সময় ধরে এই রথযাত্রা চললেও, আজও এই রথকে সাজাতে তিন প্রজন্মের মেলবন্ধন ঘটে ৷ তবে, জগন্নাথ দেবের বদলে কেন শ্রীধর জিউ অধিষ্ঠান করেন পিতলের এই রথে ? পুরনো দিনের সেই ইতিহাস ও বর্তমান প্রজন্মের কর্মকাণ্ডের কথা ইটিভি ভারতের সামনে তুলে ধরলেন প্রামাণিক বাড়ির সদস্য সুব্রত প্রামাণিক ৷ কলকাতায় আসা থেকে ধরলে সুব্রত হলেন পরিবারের সপ্তম প্রজন্ম ৷
তিনি জানাচ্ছেন, 12 ফুট উচ্চতার পিতলের রথে রয়েছে গ্রিক থেকে শুরু করে রোমান স্থাপত্যের ছোঁয়া ৷ সঙ্গে আছে ভারতীয় আদলে তৈরি কারুকার্য ৷ সুব্রতর কথায়, "তারক প্রামাণিকের বাবা গুরুচরণ প্রামাণিক 250 বছরের বেশি সময় আগে আদি সপ্তগ্রাম থেকে কলকাতার সিমলা অঞ্চলে এসে এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন ৷ কোঁশবণিকদের পারিবারিক কাশা পিতলের ব্যবসা ৷ মুড়াগাছায় ছিল সেই সময় বিরাট কারখানা ৷ আর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন গৃহদেবতা শ্রীধর জিউ ৷ তারজন্যই গুরুচরণ প্রামাণিক নিজের কারখানায় এই অতি সুন্দর পিতলের রথ তৈরি করিয়েছিলেন ৷ সেখান থেকেই রথ টেনে আনা হয় কলকাতার বাড়িতে ৷ রথটি আনার পথে এক সাহেব কিনতে চেয়েছিলেন এটি ৷ দাম দিতে চান লক্ষাধিক টাকা ৷ কিন্তু, গৃহদেবতার জন্য তৈরি রথ তিনি কোনও মূল্যে বিক্রি করতে চাননি ৷" সেই শুরুর দিন থেকেই জগন্নাথ দেব, বলরাম এবং সুভদ্রা নন, রথে সওয়ার হন তাঁদের গৃহদেবতা শ্রীধর জিউ ৷
সুব্রত জানাচ্ছেন, অতীতে রথের দিন প্রতি বছর বড়বাজারে প্রামাণিকদের কাঁসা-পিতলের দোকানে নিয়ে যাওয়া হতো রথটি ৷ সেখানেই থাকত রথ ৷ আর উল্টো রথের দিন ফিরত প্রামাণিকদের বাড়িতে ৷ এই রথযাত্রায় আমন্ত্রিত থাকতেন গোটা সিমলার মানুষজন ৷ দোকান বিক্রি করে দেওয়ার পর থেকে রথ আর রাস্তায় টানা হয় না বলে জানান তিনি ৷
রথের দিন পুজো
প্রামাণিক বাড়ির দোতলায় নারায়ণ বা শ্রীধর জিউ থাকেন ৷ নিচে নামানো হয় রথের দিন ৷ সকালে রথের সামনে পুজো আরতি হয় ৷ নারায়ণ নিয়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয় রথ ৷ তারপর নারায়ণকে চাপানো হয় ৷ সেই রথ বাড়ির উঠানে টানা হয় ৷ সকালে রথ টানার পর শ্রীধর জিউকে উপরে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ বিকেলে ফের তিনি নিচে নামেন ৷ তাঁকে পুজো করে রথে তোলা হয় ৷ তখন ফের রথের রশিতে টান পড়ে ৷ বিকেলের পর আবার নিজের কক্ষে ফিরে যান শ্রীধর জিউ ৷ উল্টোরথে আবার বিকালে শ্রীধর জিউ দোতলার ঘর থেকে নিচে নামেন ৷ আবার টান পড়ে রথের রশিতে ৷ রথের দিন চাল কলার ভুজ্জির সঙ্গে বাতাসা ও সন্দেশ দেওয়া হয় প্রসাদে ৷ তবে, এক সময় বাতাসা আর রসকরা দেওয়া হতো ৷ গোটা পাড়া নিমন্ত্রিত থাকত প্রামাণিকদের রথযাত্রায় ৷
রথের বৈশিষ্ট্য
12 ফুট উচ্চতার পিতলের তৈরি এই রথের ওজন 2 টনের বেশি ৷ কোনও অংশই ফাঁপা নয়, রথ তৈরি নিরেট পিতল দিয়ে ৷ চাকা থেকে শুরু করে মাথার ধ্বজা, তার উপরে থাকা গ্রিক স্থাপত্যের আদলে তৈরি মূর্তি-সহ রথের প্রতিটি অংশই খোল যায় ৷ প্রতি বছর বাড়ির ছোট থেকে বড় সকল সম্মিলিতভাবে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সেই এক একটি অংশ জুড়ে রথকে পূর্ণ রূপ দেন ৷ এই ঐতিহ্য আজও অটুট রয়েছে ৷ আগামী প্রজন্ম সেই ঐতিহ্য ধরে রাখুক, এটাই চান সুব্রত প্রামাণিক ৷
রথটি এক চূড়া বিশিষ্ট ৷ নিচতলায় নিরেট পিতলের চালক ও বহনকারী ঘোরা আছে ৷ দ্বিতীয় তলায় চার দিকে গ্রিক স্থাপত্যের আদলে তৈরি ডানাযুক্ত পুরুষের মূর্তি ৷ তার উপরের তলায় চার কোণায় রয়েছে মহিলার মূর্তি ৷ আর একদম উপরের তলায় অধিষ্ঠিত হন প্রামাণিক বাড়ির গৃহদেবতা শ্রীধর জিউ ৷ নিরেট পিতলের প্রতিটি অংশ দুই দিন ধরে পরিষ্কার করা হয় ৷ তেঁতুল, নারকেল ছোবড়া ও গঙ্গা মাটি দিয়ে এই রথ পরিষ্কার করা হয় ৷