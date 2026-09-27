নতুন সপ্তাহ, নতুন আশা ! কেমন কাটবে আগামী সাতদিন
27 September to 3 October Weekly Horoscope: জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী চলতি সপ্তাহটা আপনার কেমন যাবে ? রইল ইটিভি ভারতের সাপ্তাহিক রাশিফল ৷
Published : September 27, 2026 at 9:03 AM IST
মেষ (ARIES) : মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো কাটবে । স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে খাবার-দাবারের দিকে বিশেষ নজর দিন । মানসিক শান্তির জন্য কোনও ধর্মীয় স্থানে ভ্রমণ করতে পারেন । আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি বেশ ব্যয়বহুল হতে পারে । পড়াশোনা বা কেরিয়ার গড়ার জন্যও অর্থ ব্যয় হতে পারে । ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এগিয়ে নিতে অনেক পরিশ্রম করতে হবে, তবে নতুন যোগাযোগ তৈরি হতে পারে এবং সেখান থেকে লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । চাকরিজীবীদের কর্মক্ষেত্রে কিছু ক্ষতির মুখোমুখি হতে হতে পারে । প্রেমের সম্পর্কের জন্য সপ্তাহটি খুব ভালো, সঙ্গীর সহযোগিতা পাবেন । তবে, দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝির কারণে দূরত্ব তৈরি হতে পারে । শিক্ষার্থীরা পুরনো অসম্পূর্ণ কোনও বিষয় আবার শুরু করতে পারেন ।
বৃষ (TAURUS) : বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহে কিছুটা সতর্ক থাকা দরকার । পেটের কোনও সমস্যা হলে তা অবহেলা করবেন না । আর্থিক দিক থেকে সময় কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, তাই জমি, বাড়ি বা সম্পত্তিতে এখন বড় বিনিয়োগ না করাই ভালো । ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বাড়াতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে । চাকরিজীবীরা কোনও বিভ্রান্তির কারণে চাকরি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত না নিলেই ভালো । দাম্পত্য সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি থেকে মানসিক চাপ তৈরি হতে পারে । প্রেমের সম্পর্কেও সঙ্গীর সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে বিবাদ হতে পারে । শিক্ষার ক্ষেত্রে সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো, কেরিয়ারে সাফল্যের জন্য পরিশ্রম বাড়াতে হবে ।
মিথুন (GEMINI) : মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে । রক্ত সংক্রান্ত কোনও সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন । এই সপ্তাহে পরিবার ও সন্তানদের জন্য বেশি অর্থ ব্যয় হতে পারে । ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনও কাজ আবার শুরু হতে পারে । চাকরিজীবীরা আগের কোনও চাকরিতে আবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন । প্রেমের সম্পর্কে কোনও বিষয় নিয়ে দূরত্ব তৈরি হতে পারে । দাম্পত্য জীবনে পুরনো কোনও মনোমালিন্য থাকলে তা কথাবার্তার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন ।
কর্কট (CANCER) : কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি স্বাভাবিক থাকবে । বাইরে কোথাও ঘুরতে গেলে স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন । আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি ভালো যাবে । বাড়ির সংস্কার বা নতুন গাড়ি কেনার জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারেন । ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন, নইলে ক্ষতি হতে পারে । চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে ভালো সুযোগ পেতে পারেন এবং ঊর্ধ্বতনদের কাছে সম্মান বাড়তে পারে । প্রেমের সম্পর্কে অহংকার দূরে রেখে সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলা ভালো । দাম্পত্য জীবনে পুরনো বিষয় নিয়ে আবার কিছুটা চাপ তৈরি হতে পারে ।
সিংহ (LEO) : সিংহ রাশির জাতকদের এই সপ্তাহে সতর্ক থাকতে হবে । পেট সংক্রান্ত কোনও সমস্যা বেশি বিরক্ত করতে পারে । আর্থিকভাবে অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়তে পারে এবং একই জিনিস দু'বার কিনতে হতে পারে । ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এগিয়ে নিতে নতুন কোনও কোর্স বা প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে । প্রেমের ক্ষেত্রে সপ্তাহটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং এবং সম্পর্কেও টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে । তাই সঙ্গীর সঙ্গে ধৈর্য ধরে চলুন । দাম্পত্য সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং দু'জনের মধ্যে ভালোবাসা বজায় থাকবে । শিক্ষার্থীরা বিষয়ের গভীরে গিয়ে পড়াশোনা করলে ভালো ফল পেতে পারেন ।
কন্যা (VIRGO) : কন্যা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে । নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর দিন এবং কোনও সংক্রমণকে হালকাভাবে নেবেন না । জমি, বাড়ি বা সম্পত্তি কিনতে চাইলে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করতে পারেন । ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য একাধিক ভ্রমণ করতে হতে পারে । চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে চাকরি পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে আলোচনা বা চিন্তাভাবনা করতে পারেন । শিক্ষার্থীদের মন পড়াশোনা থেকে সরে যেতে পারে, যার কারণে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে । তাই মনোযোগ ধরে রাখা জরুরি ।
তুলা (LIBRA) : তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলদায়ক হবে । উচ্চ জ্বর, সর্দি বা কাশির মতো সমস্যা হতে পারে, তাই স্বাস্থ্যের যত্ন নিন । আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে, তবে অপ্রয়োজনীয় খরচও অনেক হতে পারে । প্রেমের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন এবং পুরনো অভিযোগ ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করার চেষ্টা করুন । দাম্পত্য জীবনেও ভুল বোঝাবুঝির কারণে সমস্যা তৈরি হতে পারে । ব্যবসায়ীদের ব্যবসা এগিয়ে নিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে । চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে ভালো পারফরম্যান্স করলে পদোন্নতির সুযোগ পেতে পারেন । শিক্ষার্থীরা কেরিয়ারের জন্য পরিশ্রম করলে অবশ্যই সাফল্য পেতে পারেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে । পেট বা রক্তচাপ-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে । আর্থিক দিক থেকে সপ্তাহটি ব্যয়বহুল হবে । আপনি সঞ্চয়ের চেষ্টা করলেও প্রত্যাশার তুলনায় কম অর্থ জমাতে পারেন । প্রেমের সম্পর্ক মোটামুটি ভালো থাকবে, তবে সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে । দাম্পত্য জীবনে সঙ্গীর বিরক্ত বা খিটখিটে মেজাজের কারণে সমস্যা বাড়তে পারে । ব্যবসায়ীরা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বিনিয়োগ করতে পারেন । চাকরিজীবীদের জন্য সময় কিছুটা কঠিন হতে পারে । শিক্ষার্থীরা পরিশ্রম করলে ভালো সাফল্য পেতে পারেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে । স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং নিজেকে সতেজ ও ফিট অনুভব করবেন । আর্থিক দিক থেকেও সময় অনুকূল, তবে খরচের পরিমাণ বেশি হতে পারে । একই সঙ্গে কিছু অর্থ সঞ্চয়ও করতে পারবেন । প্রেমের সম্পর্কে তৃতীয় কোনও ব্যক্তির কারণে সমস্যা তৈরি হতে পারে । দাম্পত্য জীবনে মধুরতা বজায় থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে । ব্যবসায়ীরা পুরনো কোনও কাজ আবার শুরু করতে চাইলে সেখানে বড় অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করতে হতে পারে । চাকরিজীবীরা পুরনো কোনও চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন । শিক্ষার্থীদের জন্য সময় ভালো, তবে কলেজ বা স্কুলে কারও সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন ।
মকর (CAPRICORN) : মকর রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মোটামুটি ভালো থাকবে । মাইগ্রেনের সমস্যা থাকলে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন । বাইরের কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নতুন যোগাযোগ তৈরি হলে আয়ের উৎস বাড়তে পারে । প্রেমের সম্পর্কে কিছুটা চাপ থাকতে পারে । বিবাহিতরা জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মনের কথা ভাগ করে নিলে সম্পর্ক আরও মধুর হবে । ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসা নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করতে পারেন । চাকরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রের রাজনীতি থেকে সাবধানে থাকুন । শিক্ষার্থীদের মন পড়াশোনা থেকে সরে যেতে পারে, তাই শিক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া জরুরি ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি মিশ্র থাকবে । মাথা বা ত্বক-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা হলে অবহেলা করবেন না । আর্থিক ক্ষেত্রে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের সময় বিশেষ সতর্ক থাকুন, কারণ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকতে পারে । অর্থের প্রয়োজন হলে পরিবারের সদস্যদের সাহায্য পেতে পারেন । ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বাড়াতে অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । চাকরিজীবীদের ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং পদোন্নতিও হতে পারে । শিক্ষার্থীদের জন্য সপ্তাহটি বেশ ভালো এবং নতুন কোনও গবেষণামূলক কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আসতে পারে ।
মীন (PISCES) : মীন রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি ভালো থাকবে । ত্বক বা অন্য কোনও শারীরিক সমস্যায় ভুগতে পারেন এবং অবহেলা করলে তা বাড়তে পারে । আর্থিকভাবে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন । ব্যবসায়ীদের বাইরের লোকজনের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ তৈরি হতে পারে, যা ব্যবসায় লাভ এনে দেবে । যারা চাকরি পরিবর্তন করতে চান, তাদের জন্য সময় অনুকূল হতে পারে । প্রেমের সম্পর্কে পুরনো অভিযোগ ও মনোমালিন্য দূর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । দাম্পত্য জীবনে দীর্ঘদিনের চাপ থাকলে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কোথাও ঘুরতে যাওয়া সম্পর্ক ভালো করতে সাহায্য করতে পারে । শিক্ষার্থীরা বড় কোনও প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেতে পারেন, তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এড়িয়ে চলুন ।