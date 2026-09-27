প্রস্তাব দেওয়ার সেরা দিন আজ, নতুন কিছু শুরু করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন এই রাশিরা

প্রস্তাব দেওয়ার সেরা দিন আজ, নতুন কিছু শুরু করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন এই রাশিরা
27 September 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : September 27, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনার প্রেম জীবন সম্ভবত ঘটনাবিহীন কাটবে । প্রিয়তমের কিছু কথায় আপনি হয়ত দুঃখ পাবেন । কিন্তু এটিকে গুরুত্ব দেবেন না, কেননা আগামিকালের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে । আজ আপনার প্রত্যাশা অনেক উচ্চ থাকবে । আপনি সম্ভবত আপনার আকাঙ্খা পূরণ করতে চাইবেন ও আপনার সহকর্মী ও উপরওয়ালাদের সঙ্গে কাজ করতে চাইবেন । কিন্তু হয়ত তারা রাজি হবেন না ৷ ফলে আপনি হতাশ হয়ে পড়বেন । নতুন কিছু শুরু করার জন্য আজকের দিনটি ভালো নয় ।
বৃষ (TAURUS) : আপনার প্রেমজ জীবনে আজ আপনি প্রভুত্বসূচক ভূমিকা পালন করবেন । যাই হোক, আপনি এর জন্য কোনও সুবিধা নেবেন বলে মনে হয় না । আবেগ আজ আপনাকে চালিত করবে । আপনি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিজে থাকবেন না, কারণ সব কাজকে শর্টকাটে সেরে ফেলার চেষ্টা করবেন । আপনি নিজের প্রধান দায়িত্বগুলোর দিকে ফোকাস করার থেকে বেশি সাধারণ বিষয়ে মাথা ঘামাবেন । আপনি সময় মতো বাকি কাজ শেষ করতে সম্পূর্ণ আস্থাশীল থাকবেন ।
মিথুন (GEMINI) : আজ, আপনি সমস্ত লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন । যদি কোনও বিশেষ কাউকে কোনও প্রস্তাব দেবেন বলে মনস্থির করেন, তবে আপনি সে বিষয়ে সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদী হতে পারেন । আজকের দিনটি দুঃখের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ আনবে । আপনি আজ কাজের প্রতি মনোযোগী থাকবেন, তবে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যায় পড়তে পারেন । তবে ধীরে ধীরে আপনি কাজের ক্ষেত্রে আপনার উৎকর্ষতার জন্য প্রশংসিত হবেন । ব্যক্তিগত বিষয়গুলিকে বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করুন । শান্ত থাকুন এবং আপনার সময়সূচিটি সঠিকভাবে পরিকল্পনা করুন ।
কর্কট (CANCER) : আজ আপনার কাছে খুব বেশি ভালো সুযোগ নাও আসতে পারে । তদুপরি, আপনি বিনা দোষেই কিছু জটিল পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়তে পারেন । আপনি শান্ত থেকে আপনার দক্ষতা ও কর্ম তৎরতা দিয়ে সবকিছুকে সামলে নিতে পারবেন । এছাড়াও, আপনি অতীতেও একই ধরণের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন, তাই সেই অভিজ্ঞতা আজ আপনাকে সাহায্য করতে পারবে । আপনি কিছু সৃজনশীল কাজ করতে উৎসাহ বোধ করবেন এবং এটি আপনাকে মানসিক শান্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে ।
সিংহ (LEO) : আপনি আজ সহকর্মী এবং অধীনস্থদের কাছ থেকে ভালো সহযোগিতা পাবেন । ব্যক্তিগত জীবনেও আপনি স্ত্রী এবং আপনার বন্ধুদের সমর্থন পাবেন । অন্যান্য ব্যক্তিরা আপনার সমস্যা নিয়ে ভাববে এবং আপনার জন্য সেগুলি সমাধান করার চেষ্টা করবে । আপনার ব্যয় বাড়তে পারে, আপনি কিছু আর্থিক টানাপোড়েনের দিকে যেতে পারেন । আপনার কাজের সময়সূচি খুব বেশি ব্যস্ত থাকতে পারে এবং পরিকল্পনা করতে আপনার প্রচুর শক্তি ক্ষয় হতে পারে ।
কন্যা (VIRGO) : আজ, আপনার ব্যবসায়িক অংশীদাররা কিছু ভালো খবর আনতে পারে । আপনার অতীতের ভুলগুলির জন্য দায় গ্রহণ করুন এবং আগামী দিনগুলির জন্য সঠিক পরিকল্পনা করুন । প্রিয়জনের থেকে পরামর্শ নিতে লজ্জা পাবেন না, কারণ এটি আপনাকে বাধা দেবে না, বরং সাহায্য করবে । আপনি হয়ত বিরতি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে সময় উপভোগ করতে চাইবেন । আপনার নতুন ধারণাগুলি প্রশংসিত হবে এবং এটি আপনার মনোবলকে ভিতর থেকে বাড়িয়ে দেবে । অংশীদারী ব্যবসায়গুলির সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
তুলা (LIBRA) : আপনার আজকের দিনটি আবেগ এবং অনুভূতির মিশ্রণে তৈরি একটি দিন হতে পারে । এছাড়াও, জমে থাকা অনুভূতিগুলির বাইরে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে । আপনার আবেগ প্রদর্শনের ক্ষমতা লোকজনকে অবাক করে দিতে পারে । তবে, আপনার উপর চাপানো দায়িত্বগুলিও আপনি উপভোগ করবেন । মানসিক চাপ এড়াতে চেষ্টা করুন কারণ এটি আপনার মনকে প্রভাবিত করতে পারে । অর্থের ভারসাম্যহীনতা আজ আপনাকে পীড়া দিতে পারে । আপনি এই বিষয়ে বিরক্তও হতে পারেন । প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যারা কাজ করছেন, তাদের জন্য কোনও আকর্ষণীয় কাজ সামনে আসবে না ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আপনি আজ ক্যালাইডোস্কোপের প্রতিটি রং দেখতে পাবেন । বিভিন্ন স্বভাব এবং বিভিন্ন মনোভাবের লোকেদের প্রতিক্রিয়া, আপনাকে অবাক করে দেবে । আপনার কাজে বা সাফল্যের জন্য আপনার সহকর্মী বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন, তাতে আপনি হতবাক হয়ে যেতে পারেন । আপনি প্রেমে উৎসাহী হতে পারেন এবং একটি সামান্য অধিকারবোধ আপনার মধ্যে তৈরি হতে পারে । চেষ্টা করুন আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখার । কিছু সৃজনশীল কাজে নিযুক্ত হওয়া ভালো, কারণ এটি আপনার মনকে প্রফুল্ল করতে সহায়তা করবে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : সঙ্গীকে খুশি করতে সফল হতে পারেন, তাই প্রেম শিখরে উঠতে পারে আজ । প্রিয়তমের কাছ থেকে মানসিক সহায়তা পেতে পারেন । ভালোবাসার মানুষটিকে দামি জিনিস বা বিদেশ ভ্রমণ উপহার দিলে দিনটি সার্থক হতে পারে । আর্থিক দিক দিয়ে আপনি চমৎকার অবস্থানে থাকতে পারেন । সুতরাং, বিলাসবহুল বাড়ি বা গাড়ি কেনার সুযোগ হারাবেন না । পারিবারিক সমস্যার কারণে কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব থেকে আপনার মনোযোগ বিচ্যুত হতে পারে । এর ফলে হতাশা আসতে পারে যার ফলে আপনি মেজাজ হারাতে পারেন ।
মকর (CAPRICORN) : কৌশলী পদক্ষেপের পরিকল্পনা করুন এবং তা কার্যকর করার সবরকম চেষ্টা করুন । তবে, আপনার প্রকল্পের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিলম্ব হতে পারে এবং এটি আপনাকে হতাশ এবং আতঙ্কিত করতে পারে । যদিও, সমস্যাটি স্বল্পস্থায়ী হবে এবং বিজয়ী হওয়ার জন্য আপনার যা যা দরকার তা আপনি করবেন তার ফলে আপনার উদ্বেগের কোনও কারণ থাকবে না । বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আজ আপনি একটি আনন্দময় সন্ধ্যা কাটাবেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনাকে যুক্তিসম্মত এবং স্পষ্টতার সঙ্গে চিন্তা করতে হবে । বরাবরের মতো, আপনার অনুভূতিগুলি আজ আপনার সাফল্যের পথে বাধা হয়ে আসতে পারে । বিশেষত এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সতর্ক থাকুন, যা আপনার ভবিষ্যতের উপর প্রভাব ফেলবে । কেবলমাত্র আপনার বন্ধুরা করছে বলে, আইন নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইবেন না ! প্রিয়জনের নৈতিক সমর্থন আপনার সঙ্গে থাকবে, তার ফলে আপনি আজ প্রফুল্ল থাকবেন । আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে মানসিক স্থিতিশীলতা এবং মতের মিল বজায় থাকবে । অর্থ ও পারিবারিক বিষয়গুলি আপনাকে চিন্তিত করতে পারে, তবে এটি আপনার স্বাস্থ্য বা মনকে প্রভাবিত করবে না ।
মীন (PISCES) : আজ আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের যত্ন নেওয়া এবং তাদের যথাযথ মনোযোগ দেওয়ার দরকার । আপনাকে আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো বিষয়ে তর্ক করা বন্ধ করতে হবে । আপনি কাজের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী হওয়ার কথা ভাবতে পারেন, তবে বিভ্রান্তি আপনার সিদ্ধান্তকে ঘোলাটে করতে পারে । এই দ্বিধা খুব শীঘ্রই মিটে যেতে পারে । সুতরাং, সেরা হওয়ার জন্য এই নতুন পাওয়া পন্থাটি আপনাকে আঁকড়ে ধরতে হবে ।