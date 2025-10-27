ভুল সিদ্ধান্ত বিপদ ডেকে আনতে পারে আজ
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 27, 2025 at 12:01 AM IST
মেষ : প্রেম জীবন উত্তেজনায় ভরা থাকবে আজ ৷ কাছের মানুষদের সঙ্গে আপনি একটি আনন্দে ভরা সন্ধ্যা কাটাবেন । আনন্দে ভরপুর কোনও ব্যক্তি আপনার প্রিয়তমের মনোযোগ আকর্ষণ করে তার মুখে হাসি ফোটাতে পারে আজ । আর্থিক ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে, কেননা আপনি আজ অনেক টাকা রোজগার করবেন । বড় প্রকল্প শুরু করার এটি আদর্শ সময় । কর্মক্ষেত্রে আপনি হয়ত নতুন কাজ করবেন । মিটিংয়ে আপনি সম্ভবত নিজের মতামত জানাবেন ৷ আপনার পরামর্শ বন্ধু-সহকর্মীদের কাছে সমাদৃত হবে ।
বৃষ : আপনি সম্ভবত সবার থেকে দূরে দূরে থাকবেন, কাজেই আপনার ব্যক্তিগত জীবন ঘটনাবিহীন কাটবে আজ । প্রাত্যহিক সাংসারিক কাজে আপনি বিরক্ত হবেন । অবিবাহিতরা একা সময় কাটাবেন আর যারা কোনও সম্পর্কে জড়িত আছেন তারা দিনটিকে রোমাঞ্চে ভরিয়ে তোলার পরিকল্পনা করবেন । আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি সম্ভবত সমস্যার মুখোমুখি হবেন, অন্যদের সমর্থন না পেলে আপনি দেউলিয়া হয়ে যেতে পারেন । পেশাদার জগতে নতুন সম্ভাবনা বিবেচনা না করলে কাজ একঘেয়ে লাগতে পারে । আপনার কাজে সমতা দেখা যাবে । নতুন কাজ সামলাতে আপনি ইতস্তত বোধ করবেন ।
মিথুন : ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ভালোভাবে ভাবনা-চিন্তা করা দরকার । লোকজনের সঙ্গে হওয়া সমস্যার সমাধান করার জন্য, আপনাকে নিজের যোগাযোগের দক্ষতা ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে । যদিও, বেশি কথা বলবেন না, কেননা তা আপনাকে দ্রুত ক্লান্ত করে তুলবে । আজকে আপনাকে নানা ধরনের মানুষদের সঙ্গে লেনদেন করতে হতে পারে । অন্যদের সঙ্গে কাজ করার সময়, আপনার রসবোধের ব্যবহার করুন । নতুন রাস্তা অনুসন্ধান করার পিছনে, আপনি সব শক্তি দিয়ে দেবেন । গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে ।
কর্কট : আজকে আপনাকে জাগলারের ভূমিকায় নামতে হবে । একসঙ্গে অনেক কাজ করার দরকার ! যদিও চিন্তার কারণ নেই, আপনি খুবই উদ্যমী ও কুশলী থাকবেন । জমে থাকা কাজ সহজেই শেষ হয়ে যাবে । চোখের পলকে অসম্ভব সব কাজ সম্পন্ন হবে । কাজের জায়গায় যেহেতু আপনাকে অনেক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আপনি হয়ত কাছের প্রিয় লোকদের সময় দিতে পারবেন না ।
সিংহ : আজ আপনি খুব ভালো মেজাজে থাকবেন । জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব অর্জনেরর জন্য, আপনি অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন । আপনি যে প্রবল চ্যালেঞ্জিং কাজটিতে হাত দেওয়ার কথা ভাবছিলেন, এতদিন তার কোনও সঠিক সুযোগ পাননি । আজকে আপনি সেইরকম প্রকল্প শুরু করবেন । সম্পর্কের ক্ষেত্রে জীবন উজ্জ্বল থাকবে । সুতরাং, কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য আজকে শুভ দিন ।
কন্যা : ব্যক্তিগত দিক থেকে আজকের দিনটি স্বাচ্ছন্দ্যে কাটবে । কাজেই সব চিন্তা দূরে সরিয়ে রাখুন । আজকে প্রিয়তমের সঙ্গে বাইরে যান ও ভালো সময় কাটান । এই সফরটি আপনার প্রেমের সম্পর্ককে মজবুত করবে । আজকে আপনি আপনার বাড়িটিকে নতুন করে সাজানোর কথা ভাববেন । অন্যদিকে, আপনি হয়ত নতুন বাড়ি বা গাড়ি কিনতে চাইবেন ।
তুলা : ব্যবসায় আপনার সাফল্য ও বৃদ্ধি অনেকের হিংসার কারণ হবে । ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বীরা আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করার বহু চেষ্টা করবে । সামনাসামনি তাদের মোকাবিলা করার থেকে বুদ্ধি সঙ্গে বিষয়টি সামলান ।
বৃশ্চিক : আজ আপনার দিনটি ঝুটঝামেলাহীনভাবে কাটবে ৷ ব্যক্তিগত জীবন যাতে তিক্ত না হয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । সঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত কাটান ও সংযত হয়ে কথা বলার চেষ্টা করুন ৷ আজকে আর্থিক দিক থেকে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবেন । আর্থিকক্ষেত্রে লক্ষ্যস্থির রাখুন, ধৈর্য ধরলে তা অর্জন করতে পারবেন । পেশাদার ব্যক্তিরা পরিশ্রমের মাধ্যমে ভালো অর্থ উপার্জন করবেন । কর্মক্ষেত্রে কূটনীতির সাহায্য নিতে হতে পারে ।
ধনু : টিমমেট ও সহকর্মীদের সঙ্গে আপনার ব্যবহার কঠোর ও নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে । তবে, আপনার নিখুঁত কাজের অভ্যাস তাদের হতবাক করবে । আপনার কড়া আচরণ ব্যক্তিগত জীবনে কোনও প্রভাব ফেলবে না আজ । সাফল্যকে মাথায় চড়তে দেবেন না ।
মকর : এই রাশির জাতকদের আজ সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্যের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তবে তা প্রেমের সম্পর্কের উপর কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ সম্পর্কের মজবুতিকরণের জন্য আপনি কৌশল অবলম্বন করতে পারেন ৷ আজ আপনার আর্থিক ভাগ্য ভালো নয় ৷ জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাবে ৷ চিকিৎসা ও ভ্রমণের জন্য পকেটে কিছুটা হলেও চাপ পড়বে । নিয়মিতভাবে টাকা জমানো শুরু করার জন্য দিনটি শুভ ।
কুম্ভ : আজ আপনি অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য চিন্তিত থাকবেন ৷ কিন্তু কাজ করলে তবেই ফল পাবেন, চিন্তা করে নয় ৷ এটা মাথায় রেখে কাজের দিকে মন দিন । আজকে দলগত কার্যকলাপের জন্য আদর্শ দিন । আপনার বুদ্ধিমত্তা ও ব্যাকুল আগ্রহ অফিসে প্রশংসিত হবে । যে কাজগুলি সম্পন্ন করতে অনেক সময় লাগে সেগুলি হয়ত আপনি এড়িয়ে চলবেন । আপনি হয়ত আজকে অন্যদের পথ দেখানো বেশি উপভোগ করবেন ও দ্রুত ফল পাওয়ার জন্য কাজগুলি সতীর্থদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন ।
মীন : আজকে একটি আবেগঘন দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ৷ আপনার মেজাজ ভালো রাখার জন্য প্রিয়তম আজ আপ্রাণ চেষ্টা করবেন । আর্থিক পরিস্থিতি ভালো করার জন্য পদোন্নতি বা পেশা পরিবর্তনের কথা ভাবনা চিন্তা করার এটি ভালো সময় । ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা করবেন, যাতে ভালো মুনাফা অর্জন করতে পারেন ৷ ইন্টারভিউয়ের জন্য আজকের দিনটি শুভ । কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনাকে প্রবল আত্মবিশ্বাসী থাকতে হবে । খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।