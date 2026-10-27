কার জীবনে আসছে প্রেম, কার বাড়বে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স; জানুন আজকের রাশিফল

কার জীবনে আসছে প্রেম, কার বাড়বে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স; জানুন আজকের রাশিফল
27 October 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 27, 2026 at 5:30 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনি আজ রোম্যান্টিক মেজাজে প্রিয়জনের সঙ্গে ঘরকন্নার কাজ ভাগাভাগি করে নিতে পারেন । একটি স্মরণীয় সন্ধ্যার জন্য আপনি সঙ্গীকে আকর্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন । দিনটি অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিশ্রুতিময় নাও হতে পারে কারণ উপার্জন বাড়ানোর জন্য আপনাকে আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে হতে পারে । দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ স্থগিত করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । অফিসে, আপনার ঊর্ধ্বতনরা দায়িত্ব দিতে পারেন । নতুন প্রকল্পগুলি গ্রহণের জন্য আপনার কাছে সঠিক পরিমাণে শক্তি স্তর থাকতে পারে ।
বৃষ (TAURUS) : আপনার অংশীদারের সঙ্গে মতবিরোধ হতে পারে, তাই মেজাজ ঠান্ডা রাখুন । অতএব, মেপে কথা বলা শান্তি নিয়ে আসবে । আপনার সঙ্গী এবং সম্পর্কের দিকে সমান মনোযোগ দিন । আর্থিক পরিকল্পনা সত্ত্বেও, আপনি একটি কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি করতে সক্ষম নাও হতে পারেন । এই দিনে বিদেশে বা দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণের সম্ভাবনা দেখা যায় । ক্যারিয়ারে আপনার অগ্রাধিকারের দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে । আপনার প্রচেষ্টাটিকে সঠিক দিকে চালিত করুন । আপনি সহকর্মীদের কাছ থেকে আপডেট পেতে পারেন ।
মিথুন (GEMINI) : আজ, আপনি আপনার বাড়ির নবীকরণ করতে পারেন ৷ একটি নতুন কম্বল, সুদৃশ্য কুশন কভার বা একটি নতুনভাবে সাজানো রান্নাঘর । এতে আপনার দিনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় হবে । আপনার খামখেয়ালি চিন্তাভাবনা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে, বিশেষত যখন সেটি আপনার ভালোবাসার বিষয়ে হয় । আপনার সামাজিক বৃত্তটি প্রশস্ত করুন, তবে আপনার প্রতিদিনের প্রথাগত কাজগুলিকে অবহেলা করবেন না । আপনি আজ কোনও প্রকার অভাবনীয় লাভের সম্মুখীন হতে পারেন । আজকের দিনটি আপনার প্রকল্পগুলির জন্য তথ্য এবং সংস্থান সংগ্রহ করার জন্য আদর্শ দিন ।
কর্কট (CANCER) : আজ আপনার জন্য ঘরোয়া দায়িত্বের একটি দীর্ঘ তালিকা অপেক্ষা করছে ৷ আজ, আপনি বুঝতে পারবেন যে এই তালিকাটি শুধু দীর্ঘ নয়, দীর্ঘতম । এর ফলে, আপনার কাজের চাপের এই হঠাৎ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আপনার রক্তচাপ বৃদ্ধিরও সমস্যা হতে পারে । এর ফলে, কোনওকিছুতে অন্য লোকের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তা অনুমান করা আপনি বন্ধ করতে পারেন । কর্মক্ষেত্রে, একাধিক কাজ পরিচালনা করার ফলে আপনার কর্মশক্তি হ্রাস পেতে পারে । তবে সাফল্যের স্বাদ আপনার ক্লান্ত পেশীগুলিকে আরাম দিতে পারে । নিজের মন এবং দেহকে সতেজ রাখার জন্য নিজেকে বাইরের কাজগুলিতে নিযুক্ত করতে পারেন ।
সিংহ (LEO) : নতুন কিছু শেখার আকাঙ্ক্ষা এবং ইচ্ছা, একটি জীবনব্যাপী অনুসন্ধান । হতে পারে যে, আপনি নতুন জিনিস শিখতে পছন্দ করেন, তবে আপনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ । আজ আপনি, কোনওকিছু শেখানোর মাধ্যমে শিখবেন যে, শিশুরা কতটা মনোমুগ্ধকর এবং বিরক্তিকর হতে পারে । আপনার নেতিবাচক চিন্তাগুলি আজ আপনাকে আচ্ছন্ন করতে পারে । আপনার মন থেকে সমস্ত নেতিবাচকতা চিন্তাভাবনা বার করে দিন এবং ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে আজকের দিনটি শুরু করুন । আপনার শক্তিগুলিকে সঠিক দিকে পরিচালিত করুন ।
কন্যা (VIRGO) : অতীতে করা সমস্ত কাজ, আজ প্রচুর পুরস্কার নিয়ে আসতে পারে । আপনি সবকিছুকে নিজের মতো করে পরিচালনা করবেন এবং কারও কাছ থেকে কোনও আদেশ নেবেন না । তবে কর্তৃত্বের সঙ্গে খুব বেশি এগিয়ে যাবেন না এবং নিজেকে শান্ত আর স্থির রাখার চেষ্টা করুন । বিভ্রান্তি আপনার প্রেমের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, আপনার জীবনে প্রেমের ক্ষেত্রে সবকিছু সঠিক নাও হতে পারে । আপনি টাকা পয়সা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিলম্ব প্রত্যাশা করতে পারেন । আপনার মনে হতে পারে টাকা রোজগারের জন্য আপনি যা যা পরিশ্রম করেছেন, সব বৃথা যাচ্ছে ।
তুলা (LIBRA) : প্রিয়জনের সন্তুষ্টি আপনার প্রাথমিক চিন্তার কারণ হতে পারে আজ । যা হয়ত একটি নিশ্চিন্ত সন্ধ্যার পথ প্রশস্ত করতে পারে । আর্থিক বিষয়গুলিতে, আপনি অন্যদেরকে খুশি করতে ব্যয় করতে পারেন । সুতরাং, আপনি যথেষ্ট সঞ্চয় করতে পারবেন না । কর্মক্ষেত্রে আপনি আনন্দদায়ক দিন উপভোগ করতে পারবেন না কারণ মেয়াদের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ করা মানসিক চাপের কারণ হয়ে উঠবে । একঘেয়ে কাজ আপনাকে হতাশায় পরিণত করতে পারে । চাপের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া শক্ত হতে পারে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজকের দিনটি খুব ভালোভাবে শুরু হবে না, কেননা আপনি বিবাদমান মেজাজে থাকবেন । শান্ত ও ধৈর্যশীল হন, কেননা আপনার উত্তপ্ত মেজাজের কারণে ভালো কোনও লেনদেন খারাপ হয়ে যেতে পারে । সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা কম করুন । দিনের পরের দিকে, আপনার কাজকর্মের মধ্যে ভারসাম্য আসবে । আপনি অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাইবেন না এবং সম্ভবত আত্মবিশ্বাসী থাকবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । সব জায়গা থেকে আপনার বন্ধু, আত্মীয় এবং অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তিরা আপনার ব্যবসার উন্নতির জন্য, আপনার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে । আপনার অসাধারণ যোগাযোগের দক্ষতা, এই কাজটিকে সহজতর করে তুলবে । আপনার মধ্যের নেতৃত্ব দেওয়ার দিকটি, দুনিয়া জয় করতে বেরিয়ে পড়বে । সব মিলিয়ে, আর্থিক দিক থেকে দিনটি আপনার অনুকূলে থাকবে । কোনও চ্যালেঞ্জিং প্রকল্পে হাত দেওয়ার আগে আপনাকে ভালো মন্দ বিচার করে দেখতে হবে ।
মকর (CAPRICORN) : নতুন বাড়ি বা নতুন গাড়ি কেনার আপনার ইচ্ছা পূরণ করার উপায় নিয়ে গবেষণা শুরু করার জন্য আজ একটি ভালো দিন । দীর্ঘস্থায়ী সম্পত্তি কেনার জন্য পরিকল্পনা করতে আপনি সক্ষম হবেন । সবকিছু যেহেতু স্বাভাবিক গতিতে চলবে, আপনার দিনটিও ঝামেলাবিহীন হবে । কর্মক্ষেত্রে নিজের ও অন্যদের জন্য নিয়ম ঠিক করার ফলে আপনার মধ্যে একটি শৃঙ্খলার বোধ জন্মাবে । আপনার দিনটি একটু আলস্যের সঙ্গে শুরু হবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : প্রেমের ক্ষেত্রে আপনি মেজাজের ওঠানাম দ্বারা প্রভাবিত হবেন না । আপনার কূটনীতি আপনাকে এই ওঠানামা সামলাতে সাহায্য করবে । যদিও, আসল চ্যালেঞ্জ হল মতপার্থক্য কমিয়ে আনা ও রোমান্টিক বন্ধন মজবুত করা । আর্থিক দিক থেকে, দিনটি একদম শুষ্ক নয় কিন্তু প্রচুর অর্থাগম হবে এরকমও নয় । আরও সম্পত্তি জমানোর ইচ্ছা আপনার প্রবল হবে, কিন্তু আপনার অর্থ আসার বিষয়টির পরিকল্পনা করা আগে প্রয়োজন ।
মীন (PISCES) : ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে । তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না, নাহলে তা ভবিষ্যতে আপনাকে তাড়া করবে । সকল আর্থিক লেনদেনের দিকে কড়া নজর রাখতে হবে । ফাটকা জাতীয় কার্যকলাপে জড়াবেন না বা অকারণ ঝুঁকি নেবেন না । সম্পর্কে কোনওরকম সমস্যার ইঙ্গিত নেই । আপনার প্রেম জীবন মসৃণ কাটবে । আজ রাতে আপনার সাংসারিক জীবনে সৃজনশীলতার ছোঁয়া লাগবে ।