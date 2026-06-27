আবেগ ও বাস্তববাদের ভারসাম্য না-আনলে এই রাশিদের বিপদ
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : June 27, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : আজকে নক্ষত্ররা আপনাকে খুবই সজাগ ও সতর্ক করে তুলবে এবং তার কারণ আছে । আপনি প্রতারিত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাবেন । যদিও, আপনি সহজেই অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকেন, কিন্তু এই পথ চলায় আপনি কিছু শত্রু তৈরি করবেন । আজকে নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার জন্য ভালো দিন নয় । প্রেম জীবন নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই, কেননা সবকিছু মসৃণভাবে এগোচ্ছে । নিজেদের গল্পগুলি একে অন্যকে বলা খুবই মজাদার এবং আপনি সম্পর্ককে আবেগপ্রবণ এবং দুঃসাহসী করে তুলবেন ।
বৃষ (TAURUS) : আপনার হাসির মতো, আপনার উদ্যমও আপনি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন । আপনার এই প্রবল উৎসাহে লোকজন মুগ্ধ হবে । কিছু কিছু চাপের মুহূর্ত যাবে, কিন্তু দিনের পরের দিকে পরিস্থিতি ভালো হয়ে যাবে । ব্যস্ততা খুব বেড়ে গেলে একটু বিরতি নিন । আপনি খুবই আবেগপ্রবণ এবং প্রায়শই আবেগ দ্বারা চালিত হন । তাই কথা বলার আগে দু'বার ভাবুন, বিশেষত আপনার প্রিয়তমার সঙ্গে । আবেগ ও বাস্তববাদের মধ্যে আপনাকে সঠিক ভারসাম্য নিয়ে আসতে হবে ।
মিথুন (GEMINI) : আপনার সংবেদনশীল প্রকৃতি বর্তমানে সম্মুখীন হওয়া অনেক সমস্যার কারণ হতে পারে । সুতরাং, যে কোনও পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া জানানোর সময় নিজের অনুভূতিগুলি সংযত রাখার চেষ্টা করুন । আজ সাংসারিক ব্যাপারে নিজেকে জড়িত রাখবেন এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন । সব মিলিয়ে এটি একটি প্রগতিমূলক দিন ।
কর্কট (CANCER) : আজকের দিনটা সামলানো বেশ কঠিন হতে চলেছে । আপনি নতুন নতুন উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবেন । তবে এই বিষয়ে খুব বেশি তাড়াহুড়ো বা দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই । হাতে পড়ে থাকা কাজ শেষ হবে । ব্যবসায়িক লেনদেন ও চুক্তি সু-সম্পন্ন হবে । ব্যবসা বা সাংসারিক কারণে অন্য স্থানে যেতে হতে পারে ।
সিংহ (LEO) : প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে পুরনো বন্ধুত্ব নতুন করে ফিরিয়ে আনার এটাই সেরা সময় । কিন্তু বর্তমানের সম্পর্কগুলিকে উপেক্ষা করবেন না, তাহলে সেখানে মতবিরোধ দেখা দেবে । সম্পর্কের আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য আপনার প্রিয়জনকে জায়গা ও সময় দুইই দিন । আর্থিক দিক থেকে হয়ত আজকের দিনটি বিরাট কিছু হবে না, অল্প আয়ের কারণে অর্থের প্রবাহ একইরকম থাকবে । কর্মক্ষেত্রে অগ্রজদের সঙ্গে মতবিরোধ এড়িয়ে চলুন । যাই হোক, আপনি যদি মামুলি সমস্যাগুলির দিকে নজর দেন তাহলে ভাগ্য প্রসন্ন হতে পারে ।
কন্যা (VIRGO) : প্রিয়জনের সঙ্গে রোমান্টিক সন্ধ্যা কাটানোর ফলে আপনি মনের কথা উজাড় করার সুযোগ পাবেন । চিন্তাভাবনায় স্পষ্টতা আসবে ও আপনার সঙ্গী হয়ত জীবন সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসবে । আপনার আর্থিক কৌশলের ত্রুটিগুলি আপনি সনাক্ত ও সংশোধন করতে পারবেন, ফলে উপার্জন সন্তোষজনক হবে । পেশার ক্ষেত্রে নক্ষত্র আপনার সহায় থাকবে । সৃজনশীল মস্তিস্ক ব্যবসায়ীদের ব্যবসার উন্নতিতে সাহায্য করবে । অন্যদের মতামতের দিকে মনোযোগ দিলে একটি সংহত পরিকল্পনা তুলে ধরতে পারবেন যা শুনতে বেশি ভালো লাগবে ।
তুলা (LIBRA) : আজকে একটি অসাধারণ দিন এবং আপনার জন্য বিশাল সাফল্য নিয়ে আসবে । আপনার একদম উপর মহলের আধিকারিক এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে জানাশোনা হবে এবং তাদের থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবেন । অফিসে উপরওয়ালারা আপনাকে সমর্থন করবেন । মতপার্থক্য হতে পারে । আপনার পরিশ্রমের জন্য পুরস্কৃত হবেন বলে, আজকে আপনি আনন্দিত বোধ করবেন । আগে আপনি এত ভালো কাজ করেছেন বলে আপনার ওপরে আরও গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো আপনার কাছে সবথেকে বেশি প্রাধান্য পেলেও আপনার সঙ্গীর হয়ত সম্পর্কটিকে নিয়ে ভাবার জন্য কিছু সময় ও দূরত্বের প্রয়োজন হতে পারে । আপনার সঙ্গীর ওপরে কোনও কিছু চাপিয়ে দেবেন না । সম্পর্কটিতে প্রাণসঞ্চার করা জন্য আনন্দদায়ক কিছু করুন । আজকের দিনে আপনি হয়ত অর্থচিন্তায় মগ্ন থাকবেন । কিন্তু আর্থিক বিষয়ে সাফল্য পাওয়ার জন্য আর্থিক প্রোফাইল তৈরি করা আবশ্যক হয়ে পড়বে । কাজের জায়গায় আপনি হয়ত সম্পূর্ণ উদ্দীপ্ত থাকবেন, যাই হোক না কেন, সৎ থাকুন, তাহলে ঊর্ধ্বতনদের প্রশংসা পাবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : প্রেমের ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান করার আপনার চেষ্টা হয়ত বৃথা যাবে, কেননা আপনার সঙ্গী আপনার কথা শোনার মেজাজেই থাকবেন না আজ । আপনাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে ও ভালোবাসার কথা প্রকাশ করার জন্য সঠিক সময়ের অপেক্ষা করতে হবে । যেহেতু আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি ভালো যাবে বলে মনে হচ্ছে না, তাই কোনও কিছুতে অর্থ বিনিয়োগ করার খুব বেশি চেষ্টা করবেন না । এটি আপনার জন্য কাজ করবে না । কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য আপনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিত পরামর্শ দিতে পারেন ।
মকর (CAPRICORN) : আজ আপনার আবেগ এতই কম থাকবে যে প্রেম ও রোমান্সের ক্ষেত্রে আজকের দিনটি ঘটনাবিহীন কাটবে । আপনার প্রণয়ী হয়ত আপনাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করবেন, কিন্তু সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হবেন । ব্যবসায়ীরা নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে তাদের বৃত্ত বড় করবেন । ফলদায়ক উদ্দেশ্যর জন্য ভালো সম্পর্ক স্থাপন করার বিষয়টি আপনার মনোযোগ পাবে এবং আজকের দিনটি আপনি সেই লক্ষ্যেই কাটাবেন । কর্মক্ষেত্রে কথার বুঝেশুনে কথা বলতে শিখুন, কেননা যাই বলবেন তা থেকেই ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে । জমে থাকা কাজগুলি করুন, যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার যায় ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : প্রেমের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিস্থিতিতে আপনাকে আত্মত্যাগ করতে হবে । সমঝোতাই সুখের মূল চাবিকাঠি ! সম্পর্ককে উজ্জীবিত করতে সঙ্গীর সঙ্গে দায়িত্ব ভাগ করে নিন । ভবিষ্যতের উপার্জনের জন্য ভিত্তি স্থাপন করার ক্ষেত্রে আজ একটি শুভ দিন । আপনি কাজের প্রতি সমর্পিত থাকবেন ও ব্যবসায় যুক্ত থাকলে মক্কেলদের প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করুন । দাম্ভিক ভাব দেখানো ও কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার পরামর্শ এড়িয়ে চলুন । ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়বেন না ।
মীন (PISCES) : আপনি হয়ত প্রেয়সীর সঙ্গে সন্ধ্যাটি কাটাতে চাইবেন আজ । আপনার মিষ্টি স্বভাব সঙ্গীর মন জয় করে নেবে । বাস্তববাদী মানসিকতার সাহায্যে আপনি সমস্যাগুলি সামলাতে পারবেন, ফলে ভালোবাসা ও রোমান্সের জন্য আজ ভালো দিন । ব্যবসার ক্ষেত্রে যারা সম্পত্তি বিষয়ক লেনদেন করেন, তারা প্রশংসা পেতে পারেন । আজকের দিনে লাভের ইঙ্গিত আছে । কর্মক্ষেত্রে আপনি আজ একসঙ্গে বহু কাজ করায় লিপ্ত থাকবেন । আজকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হতে পারে । কিন্তু আপনাকে কাজের মানের দিকে নজর দিতে হবে ।