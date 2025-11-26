বুধে ভাগ্যের খেলা, লাকি লিস্টের তালিকায় কারা ?

বুধে ভাগ্যের খেলা, লাকি লিস্টের তালিকায় কারা ?
আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী আজ সারাদিন কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷
Published : November 26, 2025 at 12:02 AM IST
মেষ: আজকের দিনটি অন্য আর একটি ব্যস্ত দিনের মতোই। আপনি অফিসে এবং তারপরে বাড়িতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ঝামেলায় থাকতে পারেন। আপনার কর্মকর্তারা আপনাকে কিছু ছাড় দিতে পারেন এবং এটি কিছুটা হলেও আপনার কষ্ট লাঘব করতে পারে। আপনি বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে মূল্যবান উপদেশ পাবেন। ভালোবাসার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে প্রচুর প্রচেষ্টা করতে হতে পারে। আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে মতামতের পার্থক্য থাকতে পারে।
বৃষ: আজ আপনার অর্থ অপচয় করার সম্ভবনা আছে। আপনি আপনার সামর্থ্য অতিক্রম করে বেহিসাবী ও বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারেন। আপনার ব্যয় আপনার আয়কে অতিক্রম করে যাবে। আপনি যতটা সম্ভব কার্পণ্য করুন। অপ্রয়োজনীয় বা খুব ব্যয়বহুল কিছু না কেনা, লোকসান নিয়ন্ত্রণে আপনাকে সহায়তা করতে পারে। তবে কর্মক্ষেত্রে সুসংবাদ আজ আপনার মনকে আনন্দিত করতে পারে। এখন ব্যক্তিগত জীবনে কোনও বিবাদের সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দুঃখের বিষয়, স্বাস্থ্য আপনাকে আজ উদ্বিগ্ন করতে পারে।
মিথুন: আপনার আর্থিক অবস্থা, যৌথভাবে রক্ষিত সম্পত্তি এবং অনান্য সম্পত্তি সম্পর্কে আপনি উদ্বিগ্ন হতে পারেন। এছাড়াও, আপনি আজ সামান্য খিটখিটে মেজাজে থাকবেন, এমনকি প্রচণ্ড তুচ্ছ সমস্যাগুলি আপনার মেজাজ খারাপ করে দেবে। আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি সম্ভবত কিছু ঝুঁকি নেবেন। দিনের শেষে আপনি ক্লান্ত এবং খিটখিটে বোধ করতে পারেন। অর্থ উপার্জনের পথ নিয়ে আপনি চিন্তিত এবং ভাবিত থাকবেন। এই জিনিসগুলি আপনাকে নেতিবাচকতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাহলেও আপনাকে আজ আশাবাদী মনোভাব বজায় রাখতে হবে।
কর্কট: আজ আপনি প্রাত্যহিকতাতেই আনন্দ খুঁজে পাবেন এবং নিয়মমাফিক কাজ করেই দিনটি কাটাবেন। আজকের দিনটি একদমই সাধারণ, কিন্তু আপনি রুটিন কাজেও মজা খুঁজে পান। সারাদিন আপনি কাজেই ব্যস্ত থাকবেন, কিন্তু দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি একটু একঘেঁয়েমিতে ভুগবেন। আপনাকে সবকিছু বস্তুগত দৃষ্টিতে দেখতে বলা হচ্ছে, সবকিছু ব্যক্তিগত ভাবে দেখবেন না।
সিংহ: দীর্ঘ দিন পরে, মনে হচ্ছে নক্ষত্ররা আপনার জন্য বিশেষ কিছু আনার জন্য সারিবদ্ধ হচ্ছে। আজ আপনার কাছে মাঠে নেমে কাজ করার দিন, আজ সবকিছুই আপনার মনোমত হতে পারে। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রমের জন্য আপনি প্রশংসিত হতে পারেন। ব্যক্তিগত জীবনে আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের থেকে সমস্ত রকমের সমর্থন পেতে পারেন। আপনার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একটি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হতে পারে। আপনি হয়তো জীবন সম্পর্কে চিন্তা করবেন।
কন্যা: আপনি আজকে নিজের ভাগ্য নিজের হাতে নিতে চাইবেন। লোকজন তাদের আসল স্বভাব গোপন করার জন্য সামনে যে আড়াল তৈরি করে, তা ভেদ করে দেখার ক্ষমতা আপনার আছে। সঙ্গী বাছাই করার ব্যাপারে আপনি বুদ্ধিমান হবেন এবং সাফল্যের পরিকল্পনা করবেন। হৃদয়ের কাছের মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর আকাঙ্খা, আপনাকে সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে সাহায্য করবে। আপনি হয়তো এমন ব্যক্তির সঙ্গে থাকবেন, যে আপনাকে অনুপ্রাণিত করে এবং আপনার মুখে হাসি এনে দেয়।
তুলা: সরকারের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে আজকের দিনটি আপনার জন্য লাভজনক হবে। খুব সম্ভবত সরকারি চাকরিজীবীরা তাদের কাজের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক ও ইতিবাচক কিছু পাবেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু চাপ আপনাকে বিব্রত করতে পারে। আজকে মানসিক চাপ সামলানো খুব কঠিন হয়ে যাবে। আপনাকে শুধু বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। আর্থিক বিষয় নিয়ে আজ আপনি খুবই সতর্ক থাকবেন। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কোনও বড়সড় সমস্যার সম্ভাবনা নেই।
বৃশ্চিক: কর্মক্ষেত্রে আজ আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সমবয়সীদের মতামতের উপর বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন, যাতে আপনি অবগত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপনার মনকে নেতিবাচক চিন্তাভাবনা থেকে দূরে রাখুন এবং সেই অনুসারে দায়িত্ব ভাগ করে নিন। আপনার পরিবারের সদস্যদের খুশি রাখার প্রচেষ্টা আপনার জীবনের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। তবে এর ফলে আপনার অ্যাকাউন্টে অর্থের আগমন হবে না। আজকের দিনের আপনার একমাত্র উপার্জন হল অর্জিত শুভকামনা।
ধনু: আপনি এবং আপনার প্রেমিক/প্রেমিকার মধ্যে সামান্য বিষয়ে তর্কাতর্কি হতে পারে। এটা কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে খোলা মনে আপনাদের আলোচনা করতে সাহায্য করবে। এছাড়াও, ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে আবেগপূর্ণভাবে যথেষ্ট দৃঢ়চিত্তের পরিচয় দেবে। ভালো দিকটি হল, আজকে আপনি হয়তো আচমকা কোনও সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনি দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা এবং সুরক্ষার বিষয়ে কোন পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনি কোনও পুরস্কার বা বোনাস সম্পর্কিত সুসংবাদ পেতে চলেছেন।
মকর: আপনি আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্ককে নিশ্চিত বলে ধরে নিয়েছেন, কিন্তু এগুলির মধ্যে কিছু অনিয়ম আপনার চোখে পড়েছে। এখন, তাদের দিকে মন দিন এবং বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করুন। ভুল বোঝাবুঝির সমাধান করার ক্ষেত্রে কথোপকথনই একমাত্র উপায়, এবং তার সাহায্যে আপনি বেশ কয়েকটির সমাধান করতে সক্ষম হবেন। প্রগতিশীল পেশাদার জীবনের পাশাপাশি, গার্হস্থ্য জীবনেও আপনার কোনও বড় উদ্বেগের কারণ নেই। আপনার স্বাস্থ্যের দিক থেকে, দিনটি মাঝারি হতে পারে।
কুম্ভ: আপনার জীবনে একটি রোম্যান্টিক সংযোগ আসতে চলেছে। ফলে আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন যে আপনার পোশাক অনুরূপ সুন্দর হোক। আজকে আপনি সবাইকে খুশি ও বিনোদিত রাখতে চান, কাজ ও বাড়ি দুই জায়গাতেই। সব মিলিয়ে আপনি সব কিছু ভালোই সামলাবেন। আপনার জীবনসঙ্গীকে বোঝার জন্য আপনার কিছু সময় ও অবকাশ দরকার। আজকের গ্রহের অবস্থানের ভিত্তিতে আপনার আর্থিক পরিস্থিতির বিচার করবেন না। জ্ঞান বাড়ানোর জন্য আপনি হয়তো আপনার পছন্দের কোনও বই পড়তে শুরু করবেন।
মীন: আজকে আপনি হয়তো আপনার স্বাভাবিক শান্ত ও প্রাঞ্জল চরিত্রে থাকবেন না। সম্ভবত আপনি অকারণে চিন্তা করবেন ও কাজের জায়গায় প্রয়োজনের থেকে বেশি পরিশ্রম করবেন। যদিও সন্ধ্যার দিকে কিছু অবসর সময় পাবেন, যখন আপনি আবার নিজের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি ফিরে পাবেন। আপনি সম্ভবত সম্পর্কে খুবই মন থেকে জড়িত, কিন্তু প্রেমাস্পদকে মুগ্ধ করার জন্য আপনাকে একটু খাটতে হবে। সব মিলিয়ে দিনটি আপনার অনুকূলে যাবে ও আপনার উদ্যম বেশি থাকবে।