গ্রহ-নক্ষত্রের শক্তিশালী প্রভাব, ভাগ্য সহায় নয়; শুক্রতে করুন এই কাজ

গ্রহ-নক্ষত্রের শক্তিশালী প্রভাব, ভাগ্য সহায় নয়; শুক্রতে করুন এই কাজ
গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান অনুযায়ী শুক্রবার চাকরি থেকে পরিবার, স্বাস্থ্য থেকে কর্মজীবন কেমন যাবে ? জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : December 26, 2025 at 12:02 AM IST
মেষ: আজকের সন্ধ্যেটা নিজের বন্ধুবান্ধব এবং প্রেমাস্পদের সঙ্গে কাটবে। আপনার নিজেকে একা মনে হবে না এবং আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে সময় কাটিয়ে নিজের গর্ব অনুভব হবে। আপনার প্রেমাস্পদের হাসিখুশি ভাব আপনাকে আনন্দিত করবে।আপনার কর্মক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ক্ষমতা আপনাকে কিছু অস্বাভাবিক কাজ করার মুড এনে দেবে। সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হবে। একসঙ্গে কাজ করাটাই আপনার কাছে সবথেকে বেশি অগ্রাধিকার পাবে।
বৃষ: আপনার আজকে ইচ্ছে করবে নিজের প্রেমাস্পদর সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত মুহূর্ত কাটাতে কিন্তু তা খুব সম্ভবত আজকে সম্ভব হবে না। আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আজকে একটি টিম গঠন করতে হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের রূপদানের জন্য। কর্মব্যস্ত জীবন আপনাকে বিশ্রামের সুযেোগ দেবে না।আপনি নতুন কৌশল বা কর্মপদ্ধতিতে নব পরিবর্তন আনতে পারেন। আপনার কর্মশক্তিতে আপনি আরও বেশি নির্ভর করতে পারেন। আপনি ক্রমাগত নিজের কাজ এবং সেইসম্পর্কিত বিষয়ে ক্রমাগত চিন্তাভাবনা করবেন।
মিথুন: আপনার প্রিয়জনের সান্নিধ্যে সন্ধ্যাটি অবিষ্মরণীয় হয়ে উঠবে। আপনার দৈনন্দিন জীবনের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস পাবেন। আজকের দিনে প্রেম জীবন উত্তেজনাপূর্ণ হবে। আপনার খুশি আপনার আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল হবে। দুটির দিকেই সমান নজর দিন ও আবশ্যক ভারসাম্য বজায় রাখুন। পেশার ক্ষেত্রে আজকে একটি ব্যস্ত দিন, মিটিং ও আলাপচারিতার জন্য আপনাকে সমানে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করতে হবে। আপনি কাজের প্রতি মনোযোগী থাকবেন ও কোন কাজকে প্রাধান্য দেবেন তা ঠিক করবেন ৷
কর্কট: একটি বেশ রোম্যান্টিক সময় কাটতে পারে, কারণ আপনার ভালোবাসার মানুষটিকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে ইচ্ছা করতে পারে। প্রেমময় বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের জন্য আপনার ভালোবাসার মানুষটি আপনার আরও কাছে আসতে পারেন। এর ফলে সম্পর্কের পথ মসৃণ হতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে আজ একটি শুভ দিন হতে পারে। তবে, কেনাকাটি করার সময়ে আপনার টাকা ফুরিয়ে যেতে পারে। বন্ধু বা আত্মীয়দের কাছ থেকে কিছু আশা না করাই ভালো। নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা বা কথাবার্তা থেকে দূরে থাকুন, কারণ আপনার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হলেও তারা আপনাকে ভুল বুঝতে পারে।
সিংহ: আপনার অহংবোধকে দূরে সরিয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার সময়। এর ফলে আপনাদের বিবর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। আর্থিক লাভের জন্য মন উদার রাখুন ও নমনীয় থাকুন, যাতে ভালো প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন। উপার্জন বাড়াতে চাইলে অন্যদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করুন। পেশার ক্ষেত্রে আপনি হয়তো শক্তি সঞ্চয়ের মেজাজে থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে বাদানুনাদ থেকে দূরে থাকুন। পরচর্চায় জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কাজেই আপনার মনোনিবেশের শক্তিকে বাড়ান ও ফলদায়ক কার্যকলাপের দিকে ঘুরিয়ে দিন।
কন্যা: প্রেম জীবন ঘটনাবিহীন কাটবে। প্রচণ্ড কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ার ফলে হয়তো সঙ্গীকে উপেক্ষা করবেন। কাজেই, তাদের সঙ্গে ভালো সময় কাটানো নিশ্চিত করুন। যদিও আপনার সম্পর্কের ওপরে এর প্রভাব নাও পড়তে পারে। নিয়মিত যে খরচ হয়, তা হবে। আপনি যে আপনার আয়ের থেকে বেশি খরচ করছেন না, তা খতিয়ে দেখার জন্য এটা ভালো সময়। পেশাগত ক্ষেত্রে, অগোচরে থেকে কাজ করা সত্ত্বেও আপনার কাজ লোকের চোখে পড়বে। সহকর্মীদের মনোভাবের দিকে মনোযোগ দিন ও অধস্তনদের সাহায্য করতে পারে এরকম অভিজ্ঞতার কথা তাদেরকে জানান।
তুলা: আপনার বাড়ি বা বাড়ির বাগানে আপনি হয়তো কোনও ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান করবেন। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে কোনও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা থাকতে পারে। পুরনো বন্ধুরা একজোট হওয়ায় আপনি চনমনে বোধ করবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। আজ পর্যন্ত আপনি যে যে বিনিয়োগ করেছেন তা আপনার ভালো বলেই মনে হবে। বর্তমানের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোনও কিছুই পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। পেশাগত দিকে আপনি নিজের কর্মদক্ষতাতে শান দেওয়ার সবরকম সুযোগ পাবেন। এর ফলে আপনার দক্ষতা বাড়াতে ও তার পাশাপাশি কর্মকর্তাকে মুগ্ধ করতে সাহায্য হবে।
বৃশ্চিক: পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর কারণে আপনার দিনটি ভালো যাবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক আরও ভালো করার ইচ্ছা হবে। আর্থিক দিকে আপনি মিড-টার্ম বিনিয়োগ থেকে লাভ করবেন। ফলপ্রসূ কোনও প্রকল্পে টাকা ঢালার জন্য এটি ভালো সময়। নির্দ্বিধায় এগিয়ে যান ও টাকা কম পড়লে ঋণের আবেদন করুন। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি হয়তো কাজে মন ঢেলে দেবেন। আপনি যে দলটি সামলান সেখানে মতপার্থক্য মেটাতে আপনার অধস্তনরা সাহায্য করবে বলে আপনি হয়তো তাদের প্রতি উদার হয়ে উঠবেন।
ধনু: রোমান্সের ব্যাপারে আপনি হয়তো অসাধারণ কোনও আইডিয়া ভেবে বার করবেন। সঙ্গীর উৎসাহে আপনি প্রেমের খেলায় মাতবেন, যা আপনাদের মধ্যে মজবুত সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করবে। আজকের দিনের জন্য আপনি কোনও সফরের পরিকল্পনা করবেন, যার থেকে লাভজনক ফল পাবেন। কিন্তু মাথা খাটানোর ফলে মানসিক চাপ হতে পারে। অফিসে আপনি হয়তো নতুন নতুন রাস্তা অন্বেষণ করবেন। আপনি পেশাদারী সমর্থন পাবেন। এছাড়াও আপনি প্রাসঙ্গিক তথ্য ও জ্ঞান সংগ্রহ করবেন যা আপনাকে হাতে থাকা কাজটি সামলাতে সাহায্য করবে।
মকর: পরিবারের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটানোর ফলে আপনার জীবন থেকে চাপ উধাও হয়ে যাবে। আপনার নমনীয় স্বভাবের কারণে সফল প্রেমের সম্পর্কের দরজা খুলে যাবে। এছাড়াও সাংসারিক জীবনে আপনি হয়তো কোনও ইতিবাচক পরিবর্তনকে স্বাগত জানাবেন। আজকের দিনে যে আর্থিক লেনদেন করবেন তাতে হয়তো বেশি অর্থ আসবে। অতীতের বিনিয়োগের অসাধারণ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি হয়তো সপ্তাহের জন্য মিটিং-এর পরিকল্পনা করতে ও কাজের সময়সূচি তৈরি করতে ব্যস্ত থাকবেন। আপনার যোগাযোগের দক্ষতার ওপরে কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে। সব মিলিয়ে দিনের শেষে আপনি সন্তুষ্টি লাভ করবেন।
কুম্ভ: কোনও সম্পর্ক শুরু করার জন্য এটিই একদম সঠিক সময়। বন্ধুত্ব থেকে শেষ অবধি একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সম্পর্কে পৌঁছনোর রাস্তা শুরু হতে পারে। যদিও আপনি হয়তো বিবাহের জন্য প্রস্তুত থাকবেন না, কিন্তু আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে খুশি ও আনন্দে থাকতে চাইবেন। আজকের দিনে আর্থিক পরিকল্পনা কাজ করবে। আপনার বুদ্ধিমত্তা আপনাকে আর্থিক বিষয়ের নানা দিক নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে আসন্ন কাজের জন্য কৌশল পরিকল্পনা করা ভালো। মিটিংয়ে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা থেকে অনুকূল ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।
মীন: আপনি হয়তো আপনার প্রণয়ীকে আপনার অনুভূতির কথা জানাতে চাইবেন না, কিন্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলে স্বস্তি পেতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে আজ আপনি কিছু খারাপ সময়ের মুখোমুখি হবেন। কিছু সময়ের জন্য ভাগ্যও আপনার সহায় থাকবে না। কিন্তু গ্রহনক্ষত্রের শক্তিশালী প্রভাবের কারণে আপনি এর দ্বারা অবিচলিত থাকবেন। কাজের জায়গায় কিছু বিভ্রান্তির কারণে দৈনন্দিন একঘেয়ে কাজগুলি করা দুরূহ মনে হতে পারে। অবসাদকে দূরে সরিয়ে রাখার সবথেকে ভালো উপায় বোধহয় চাপ সামলাতে শেখা। কাজেই বাস্তববাদী হয়ে উঠুন ও সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করুন।