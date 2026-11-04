রামলীলায় কর্মসূচিতে গরহাজির ! সাসপেন্ড যুব কংগ্রেসের 6 জেলা সভাপতি-সহ 26 নেতা

রামলীলায় কর্মসূচিতে গরহাজির ! সাসপেন্ড যুব কংগ্রেসের 6 জেলা সভাপতি-সহ 26 নেতা
Suspended 26 Youth Congress Leaders: দিল্লির রামলীলা ময়দানের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অনুপস্থিত থাকার জেরে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসে বড়সড় সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত।
Published : November 4, 2026 at 5:14 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: রামলীলা ময়দানে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অনুপস্থিত থাকার জেরে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসে বড়সড় সাংগঠনিক পদক্ষেপ। যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বকে 'শৃঙ্খলার' পাঠ দিতে ছয় জেলা সভাপতি-সহ সাসপেন্ড করা হয়েছে 26 জন নেতাকে ৷ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছেন দলের নেতা রোহন মিত্র ৷
রাজ্যে সংগঠনের একাধিক জেলার সভাপতি-সহ মোট 26 জন পদাধিকারীকে সাসপেন্ড করেছে যুব কংগ্রেস। 3 নভেম্বর জারি হওয়া সাসপেনশন অর্ডারে জানানো হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে এবার দলের অন্দরেই উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। সাসপেন্ড হওয়া নেতা-কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা রোহন মিত্র।
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের লেটারহেডে প্রকাশিত নির্দেশে বলা হয়েছে, দিল্লিতে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীদের অনুপস্থিতির বিষয়টিকে গুরুতরভাবে বিবেচনা করেছে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব। সেই কারণেই তাঁদের বিরুদ্ধে এই সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সাসপেন্ড হওয়া 26 জনের তালিকায় রয়েছেন কোচবিহার জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি সুকমল বর্মন, জলপাইগুড়ির নবীনেন্দু মৌলিক, উত্তর দিনাজপুরের মামুন রেজা, পূর্ব বর্ধমানের মিঠুন সরকার, উত্তর কলকাতার অভিষেক গুপ্ত এবং দক্ষিণ কলকাতার ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল। অর্থাৎ, ছয় জেলার যুব কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
এছাড়াও সাসপেন্ড করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি বাবুল এসকে এবং সাধারণ সম্পাদক পদে থাকা একাধিক নেতাকে। তালিকায় রয়েছেন সফিকুল মল্লিক, কুণালকান্তি চৌধুরী, সুভার্থী চক্রবর্তী, তারিক আনোয়ার শেখ, সাহিল নওয়াজ, পারিক্ষিত নাগ, সঞ্জয় খান, সাজিদ মোল্লা, মৌ মণ্ডল, তারিক আনোয়ার, পুরব কুমার বসু, অর্পণ সিনহা, বাদশা আলমগির, অরিজিৎ চক্রবর্তী, রেজাউল চৌধুরী এবং পরওয়াজ খান।
পাশাপাশি, সাধারণ সম্পাদক বাপিরুল মণ্ডল এবং সম্পাদক পদে থাকা সাইনুর রেবা, দাবিশ ইস্তিয়াক ও চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও সাসপেনশনের নির্দেশ জারি হয়েছে। এই নির্দেশে স্বাক্ষর করেছেন সংগঠনের জাতীয় সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত এহসান আহমেদ খান এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি সৌরভ প্রসাদ।
এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সাসপেন্ড হওয়া নেতা-কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা রোহন মিত্র। তাঁর বক্তব্য, "দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে কংগ্রেসের সংগঠনকে ধরে রেখেছেন, তাঁদের অনুপস্থিতির কারণ না বিবেচনা করে একযোগে সাসপেন্ড করা উচিত হয়নি।" বিষয়টিকে মানবিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।
রোহনের কথায়, "যুব কংগ্রেসের বহু কর্মী অত্যন্ত সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। জীবনের আট-দশ বছর সংগঠনের পিছনে ব্যয় করলেও তাঁদের অনেকেরই আর্থিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধা নেই। উপরন্তু, 35 বছর বয়সের পর যুব কংগ্রেসে সক্রিয় থাকার ক্ষেত্রে বয়সের সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেকেই বছরের পর বছর সংগঠনের জন্য কাজ করে গিয়েছেন।"
দিল্লি যাওয়ার বাস্তব সমস্যার কথা তুলে ধরে রোহন বলেন, "পুজো ও দীপাবলির মরশুমে কলকাতা থেকে দিল্লির ট্রেনের টিকিট পাওয়া যথেষ্ট কঠিন ছিল। অন্যদিকে, বিমানে যাতায়াত করতে গেলে মাথাপিছু প্রায় 20-25 হাজার টাকা খরচ হতে পারে।" তাঁর দাবি, সাধারণ পরিবারের বহু যুব কংগ্রেস কর্মীর পক্ষে মাত্র দু-তিন দিনের মধ্যে এত টাকা জোগাড় করে দিল্লি যাওয়া কার্যত অসম্ভব।
রোহনের বক্তব্য, "অন্যের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে বা কারও কাছে টিকিটের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে দিল্লি যেতে হলে অনেক সময় ভবিষ্যতে সেই সাহায্যের প্রতিদান দেওয়ার অলিখিত চাপও তৈরি হয়। একজন সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীর কাছে সেটিও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।"
রোহন আরও বলেন, "কয়েকজন জেলা সভাপতি তাঁদের কমিটির সদস্যদের দিল্লিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সবার আর্থিক সামর্থ্য এক নয়। তাই যাঁরা যেতে পারেননি, তাঁদের প্রত্যেককে একই মাপকাঠিতে বিচার করে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা উচিত।"
যুব কংগ্রেসের সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়েও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন রোহন । তাঁর বক্তব্য, "বর্তমানে যুব কংগ্রেসে নতুন অনেকেই যোগ দিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছেন, যাঁরা আগে তৃণমূল কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ পদে বা সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন।" তাঁদের যোগদানকে ছোট না করেও রোহনের প্রশ্ন, "দীর্ঘদিন ধরে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সংগঠন করে আসা পুরনো কর্মীদের সঙ্গে নতুন করে আসা সকলকে কি একই মাপকাঠিতে বিচার করা যায় ?"
তিনি মনে করিয়ে দেন, কংগ্রেসের কঠিন সময়েও বহু যুব কর্মী রাহুল গান্ধির আদর্শ ও নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে সংগঠনের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। এমনকী, তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতৃত্বের উপস্থিতি থাকা এলাকাতেও তাঁরা কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করেছেন বলে দাবি রোহনের। সেই লড়াইয়ে অনেককে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের মুখেও পড়তে হয়েছে। তবুও তাঁরা দলের পতাকা ছেড়ে যাননি।
সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে তাঁর আবেদন, সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত আরও একবার বিবেচনা করা হোক। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিকূলতার মধ্যেও সংগঠনের পাশে থেকেছেন, তাঁদের শাস্তি না দিয়ে বরং পাশে দাঁড়ানো উচিত। রোহনের কথায়, “সংগঠন শুধু পদ বা ক্ষমতা দিয়ে তৈরি হয় না, সংগঠন তৈরি হয় সাধারণ কর্মীদের ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের উপর ভিত্তি করে। এই ছেলেমেয়েগুলির মনোবল ভেঙে দেবেন না।”
সব মিলিয়ে, দিল্লির আন্দোলনে অনুপস্থিতির কারণে 26 জন পদাধিকারীকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের অন্দরে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। একদিকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলার প্রশ্ন, অন্যদিকে দীর্ঘদিনের কর্মীদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও ত্যাগের প্রসঙ্গ—এই দুইয়ের টানাপোড়েনে এখন সর্বভারতীয় নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত কী অবস্থান নেয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।