ব্যবসায় উন্নতি নাকি নতুন চাকরির সুযোগ, আজ ভাগ্যে বদলাবে এই রাশির

ব্যবসায় উন্নতি নাকি নতুন চাকরির সুযোগ, আজ ভাগ্যে বদলাবে এই রাশির
26 September 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : September 26, 2026 at 12:04 AM IST
মেষ (ARIES) : এত বেশি কাজের চাপ থাকতে পারে যে, আপনি প্রিয়তমর স্বাভাবিক আচরণেও বিরক্ত হয়ে উঠতে পারেন । তবে, হাস্য-রসিকতাপূর্ণ স্বভাবের কারণে একঘেয়েমি কেটে গিয়ে আপনার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে । আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি গ্রহের সহায়তা পেতে পারেন, কারণ আপনি নানাভাবে নানা উপায়ে লাভ অর্জন করতে পারেন । আপনি প্রচুর টাকা পেতে পারেন । কেরিয়ারের প্রতিটি ধাপে আপনার জন্য চমক অপেক্ষা করে থাকতে পারে । প্রোজেক্ট শুরু করার পর যেসব কাজে সময় ও শ্রম দেওয়ার দরকার নেই, সেগুলি আপনি ধীরে ধীরে এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ।
বৃষ (TAURUS) : আপনার পক্ষে এই সময়টা একটু কঠিন হতে পারে কারণ আপনার সঙ্গে প্রিয় মানুষটির সম্পর্ক ভালো না থাকার সম্ভাবনা আছে । একটি বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের কারণে আপনাদের সম্পর্ক খারাপ হতে পারে । একটি সম্প্রীতিমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আপনাকে নিজের আচার-আচরণ বদলাতে হতে পারে । ব্যবসায়ীরা আয়ের সুযোগ পেতে পারেন, যা হয়ত তাঁদের কাজে লাগানোর দরকার হতে পারে । সভা-সম্মেলনগুলির ব্যাপারে মনোযোগী হোন । কর্মীদের জন্য এটি একটি পরীক্ষার সময়, কর্মক্ষেত্রে আপনি নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন । তবে, ভালো ফল পেতে আপনি বেশ কিছু নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা প্রয়োগ করতে পারেন ।
মিথুন (GEMINI) : ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখা ও সেগুলি সমাধান করার জন্য এটি সঠিক সময় হতে পারে । সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার একটি ভারসাম্য বজায় রাখার দরকার হতে পারে । বাস্তবসম্মত চিন্তা-ভাবনা আপনার সম্পর্কে সম্প্রীতি নিয়ে আসতে পারে । টাকা-পয়সার ক্ষেত্রে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ায় আর্থিক ক্ষেত্রে এটি একটি ভালো দিন । পরিচিত সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ সঞ্চয় করতে সক্ষম হতে পারেন । কর্মক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে কোনও অসুবিধা না হওয়ায় আপনার নিজেকে বেশ প্রতিভাবান বলে মনে হতে পারে । সাফল্যে আত্মহারা না হয়ে কাজের প্রতি মন দিন ।
কর্কট (CANCER) : আপনার প্রেমের সম্পর্কে প্রচুর আবেগ জড়িয়ে থাকায় সামান্য ব্যাপারেও তা দুঃখ ডেকে আনে । প্রিয়তমের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করলে আপনাদের সম্পর্ক সহজ হতে পারে । দিনের শুরুতে আপনি টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তিত থাকতে পারেন । তবে, পরের দিকে আপনি যথার্থ সমাধান খুঁজে পেতে পারেন । দূরে কোথাও বেড়াতে গেলে তা কাজে লাগতে পারে । কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্যে আবেগ সামলানো সম্ভব হতে পারে । তাঁরা আপনাকে কয়েকটি কঠিন কাজ করতেও সহায়তা করতে পারেন ।
সিংহ (LEO) : যে কোনও সম্পর্কের ভিত্তি হল বিশ্বাস । সঙ্গীর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে গেলে আপনার এটি মনে রাখা দরকার হতে পারে । আপনার ও সঙ্গীর মধ্যে ভালো বোঝাপড়া ও সততা আপনাদের সম্পর্ক ভালো করতে সাহায্য করতে পারে । টাকা-পয়সার ব্যাপারে আপনার যত্নশীল হওয়া দরকার হতে পারে, কারণ খারাপ আর্থিক পরিকল্পনা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে । কর্তৃত্বের মনোভাবের কারণে কর্মক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা আসতে পারে । তাই, আপনাকে এইসব নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হতে পারে ।
কন্যা (VIRGO) : জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটিয়ে আপনি নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে গুরুত্ব দিতে পারেন । কিছু রোম্যান্টিক মুহূর্ত আপনার মনকে তরতাজা করে দিতে পারে । দিনের প্রথম ভাগে আপনি বেশি খরচ করে ফেলতে পারেন । যদিও, দিনের শেষে আপনি খরচ কমাতে পারেন । কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়াতে আপনার কিছু সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার হতে পারে । আপনি ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে পাওয়া সূত্র সফলভাবে কাজে লাগাতে পারেন ৷ যার ফলে কাজ শেষ করার ব্যাপারে সাহায্য হতে পারে ।
তুলা (LIBRA) : আপনি আজ সুখ এবং বর্ধিত প্রাণশক্তি পাবেন । তবে এমন কিছু বিষয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন, যা আপনাকে ধর্মীয় বা দার্শনিক বক্তৃতাগুলিতে উত্তর খুঁজতে বাধ্য করবে । ইতিবাচক থাকুন এবং তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন না । অন্যান্য ব্যক্তির মতামত দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়িয়ে চলুন । আজ আপনার ব্যয় বাড়তে পারে, কারণ কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে আপনাকে খরচ করতে হতে পারে, যা আপনি এড়াতে পারবেন না । নিজের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করার জন্য আপনাকে দৃঢ় আর্থিক পরিকল্পনা করতে হতে পারে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আপনার দিনের প্রথমার্ধটি স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে মাঝারি হতে পারে । নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করতে পারেন । দিনের দ্বিতীয়ার্ধটি আপনার এই হীনমন্যতাকে দূরে সরিয়ে দেবে । আপনার উচিত, অন্য ব্যক্তির জীবনে হস্তক্ষেপ করা থেকে নিজেকে দূরে রাখা । আপনার উচিত, আপনি যাদের ভালোবাসেন বা যারা আপনাকে ভালোবাসেন, তাদের সঙ্গে সময় কাটানো । আপনার প্রশাসনিক ক্ষমতাগুলিকে আরও ক্ষুরধার করে নিন । আপনার গ্রহের অবস্থানগুলি খুব শীঘ্রই ভালো দিকে পরিবর্তিত হতে পারে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : একটি আনন্দদায়ক সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা আজ আপনার আত্মাকে আলোড়িত করবে । পরে, সম্ভবত, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা একটি উজ্জ্বল চিন্তার সাহায্যে আপনি সাফল্য লাভ করতে পারেন । জীবনসাথী আজ আপনাকে ঘুরতে যাওয়ার প্রস্তাব দিতে পারে । আজ আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং আপনি যোগ বা ধ্যান করতে পারেন । কর্মক্ষেত্রে সমবয়সীদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে । সুযোগের নতুন দরজা এখন আপনার রাস্তা খুলে দিতে পারে ।
মকর (CAPRICORN) : সাধারণত, আপনি একজন শান্ত এবং ধীরস্থির ব্যক্তি । আজ আপনি কোন কারণে ক্রোধে ফেটে পড়বেন ও তার ফলে আপনার চারপাশের লোকেরা আপনার ব্যাবহারে খুবই অবাক হবেন । এটি সম্ভবত আপনার দিন নয়, সুতরাং কোনও ধরণের ঝগড়ায় প্রবেশ করবেন না । কোনও বড় ভুল এড়াতে, কথা বলার আগে ও কোনও কাজ করার আগে ভালো করে বিবেচনা করে নিন । আজকের দিনটি স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে মাঝারি হবে । আজকের দিনটি কর্মক্ষেত্রে একটি ব্যস্ত দিন, যা আপনাকে ক্লান্ত করে দিতে পারে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : সঙ্গীর সঙ্গে মজা ও আনন্দের দিন । বন্ধুদের সঙ্গে নানারকম মজাদার কাজকর্মে আজ একটি দারুণ সময় কাটতে পারে । মদ্যপান করা থেকে বিরত থাকুন । বাস্তবসম্মত উপায়ে আর্থিক দিক সামলাতে গেলে কিছু বিষয় একটু সহজ করে নেওয়া দরকার হতে পারে । আপনার গভীর চিন্তা-ভাবনাগুলি গঠনমূলকভাবে ব্যবহার করছেন কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন । কর্মক্ষেত্রে, সুযোগের বন্যায় ভেসে যেতে পারেন । অন্য কাউকে আপনার চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করতে না দিয়ে নিজেই কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে শিখুন । সমস্যা দেখা দিতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই সেসব দূর হয়ে যাবে ।
মীন (PISCES) : আপনার চারপাশে প্রেম অনুভূত হতে পারে, কারণ আপনি অভিনব উপায়ে নিজের প্রেম প্রকাশ করতে উৎসাহী হবেন । এতে আপনার সঙ্গীর মন খুশিতে ভরে উঠতে পারে । দিনটি খুব মধুরভাবে শেষ হতে পারে ! আর্থিক ক্ষেত্রে একটু চাপের ফলে আপনার উৎসাহ দমে যেতে পারে । টাকা-পয়সা লেনদেনের ক্ষেত্রে এটি একটি সন্তোষজনক দিন নাও হতে পারে । দুপুরের পর থেকে কর্মক্ষেত্রে সবকিছু ইতিবাচক হয়ে যেতে পারে । আপনি পরিপূর্ণ উদ্যম সহকারে আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে নতুন উদ্যোগ শুরু করতে পারেন ।