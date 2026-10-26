কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি নাকি আর্থিক টানাপোড়েন, কেমন কাটবে আজ

কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি নাকি আর্থিক টানাপোড়েন, কেমন কাটবে আজ
26 October 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? পড়ুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 26, 2026 at 12:03 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনি মানসিক সমর্থন পাবেন ও সৌভাগ্যক্রমে বর্তমান সম্পর্কে সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাবেন আজ ৷ যা আপনাকে সীমাহীন আনন্দ এনে দেবে । আজকে উপার্জনের দিক থেকে আপনার ভাগ্য খুব ভালো যাবে না । কিন্তু, কঠোর পরিশ্রম করলে নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ পাবেন । দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের দিক থেকেও আজকের দিনটি ভালো না । কিন্তু, নতুন প্রকল্প শুরু করার পরিকল্পনার ব্যাপারে আপনি এগিয়ে যাবেন । আজকে কোনও উদ্যোগ নেওয়ার ব্যাপারে আপনি খুবই উৎসাহী থাকবেন ।
বৃষ (TAURUS) : প্রেম জীবনের জন্য খুবই ভালো দিন, কেননা প্রিয়তমের সঙ্গে কোনও ঝামেলার সম্ভাবনা নেই । আজকে আপনার রোমান্টিক জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, কেননা আপনি সম্ভবত আপনার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করবেন । আপনি যেহেতু আর্থিক পরিকল্পনা নিয়ে খুবই অনিশ্চয়তায় ভোগেন, অন্যের সাহায্য নেওয়া ভালো হবে ৷ কিন্তু খেয়াল রাখবেন তারা যেন আপনার শুভাকাঙ্খী হন । আপনাকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে এবং আপনাকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে ।
মিথুন (GEMINI) : আজকে একটি প্রগতিশীল দিন । যদিও সময়টি উপভোগ করার সময়ে নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে । প্রেম জীবনের ক্ষেত্রে সমঝোতাই মূলমন্ত্র । আপনি ত্যাগ করতে শিখলে সবকিছু বদলে যাবে । রক্ষণাবেক্ষণের কাজকর্ম আয়োজন করার জন্য আজ ভালো দিন । এই সময় সকল কার্যকলাপ সাজানোর সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে । বাকি থাকা কাজের দিকে আপনাকে মন দিতে হবে । একসঙ্গে নানা কাজ করলে কর্মক্ষেত্রে কাজ ভালো হবে । ব্যবসায়ীদের জন্যও আজকের দিনটি উজ্জ্বল !
কর্কট (CANCER) : সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও কিছু ঠিক থাকবে না । মতের অমিল বা মানসিকতার অমিল প্রজন্মগত ব্যবধান বাড়িয়েই চলবে । সেইজন্য, আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আপনার অপ্রয়োজনীয়ভাবে তর্কাতর্কি শুরু হতে পারে । কর্মজগতে আপনার প্রচেষ্টার জন্য তুমুল প্রশংসা পাবেন এবং তা আপনাকে অধিকতর সুখী করে তুলবে । আপনার এই ভেবে খুব ভালো লাগবে যে আপনার সহকর্মীরা আপনার উপর নির্ভর করছে । আপনি আরও দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক হবেন । স্বাস্থ্যের বিচারে বলা যায়, আপনি ছোটখাটো দুর্ঘটনা থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারেন ।
সিংহ (LEO) : আপনাকে কিছু জিনিস মানিয়ে নিতে শিখতে হবে যদি আপনি চান পরিস্থিতি আপনার স্বপক্ষে থাকুক । জীবনসঙ্গী আপনার কাছ থেকে আনুগত্য এবং প্রতিশ্রুতি দাবি করতে পারে আজ । নিশ্চিত করুন যে আপনি প্রেমের বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন । আর্থিক ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার প্রতি প্রসন্ন হতে পারে । আপনি স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরাম উপভোগ করতে পারেন তবে নিশ্চিত করুন যে আপনি ঝুঁকি আছে এমন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বেন না । পেশাগতভাবে আপনি যা কিছু শুরু করবেন তা কার্যকরী হবে । দিনের শেষে ভালো সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা এবং উদ্যোগগুলি ফলপ্রসূ হতে পারে ।
কন্যা (VIRGO) : আপনি আজ অতীতের সমস্ত ভালো কাজের সুফল পেতে পারেন । আপনি অন্যের আদেশ অনুযায়ী না চলে, সবকিছুকে নিজের মতো করে পরিচালনা করতে পছন্দ করবেন । যদিও অন্যের উপর হম্বিতম্বি না করে, নিজে শান্ত ও ধীরস্থির থেকে সব কাজ করা আপনার পক্ষে আদর্শ । আপনি নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতার দ্বারা আপনার প্রিয়জনকে মোহিত করতে পারেন । আপনি সৃজনশীল প্রকল্পগুলিতে আপনার সময় এবং শক্তি বিনিয়োগ করতে পছন্দ করতে পারেন । অর্থ উপার্জনের জন্য আজকের দিনটি এত শুভ নয় ।
তুলা (LIBRA) : আজ, আপনি নিজের কাজ এবং আমোদ প্রমোদ উভয়ই কিছুটা উপভোগ করবেন । যাইহোক, দায়িত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও আপনি যেন এই মূহূর্তে বেতনবৃদ্ধির কথা ভাববেন না । বর্তমান কাজের স্ট্যাটাস মূল্যায়ন করলে আপনি একটা নিয়মবদ্ধ কর্মপদ্ধতির বিকাশ ঘটাতে পারবেন । আজকের সারাদিন আপনার সামাজিক পারস্পরিক আদান-প্রদান ও যোগাযোগের মধ্যে কাটবে । এর জন্য আপনার প্রচুর এনার্জিও খরচ হবে, শেষ পর্যন্ত নিজেকে আপনার চাপ পীড়িত মনে হবে । নিজেকে শান্ত রাখার জন্য যোগব্যায়াম বা আধ্যাত্মিক ধ্যান অনুশীলন করুন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজকে আপনি অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ রাস্তা বেছে নেবেন । আপনি অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চাইবেন না ও সম্পর্কের সমস্যাগুলি বিচক্ষণতার সঙ্গে সামলানোর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকবেন । আপনার সম্পর্কের দেওয়া-নেওয়ার দিকটির কারণে প্রেমের সম্পর্কটি সন্তোষজনক হবে । আজ ব্যক্তিগত ঋণ না নেওয়ার চেষ্টা করুন, কেননা পরিশোধ করতে দেরি হওয়ার কারণে আপনার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে । আপনার মনে হবে আপনি বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করছেন কিন্তু সেই অনুযায়ী যথাযথ পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনার নেতৃসুলভ স্বভাবে আশেপাশের লোকজন মুগ্ধ হয়ে যাবে । আপনি নেতৃত্ব দেবেন ও আপনার এক ডাকে সবাই জড়ো হয়ে যাবে । আর আপনি স্বাচ্ছন্দ্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে, সব বাধা অতিক্রম করে শীর্ষে পৌঁছে যাবেন । আজ আপনি আপনার প্রিয়তম ও পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে সময় কাটানোর মেজাজে থাকবেন । আপনি এমনিতেই দু'হাতে জলের মতো টাকা খরচ করেন আর আজকে আপনি খরচ করতেও চাইবেন । ফাটকা জাতীয় কার্যকলাপেও আপনি ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন ।
মকর (CAPRICORN) : আপনি খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু এই টালমাটাল সময়ের মধ্যেও আশা হারাবেন না । মাথা ঠাণ্ডা রাখুন ও সমস্যাগুলির মুখোমুখি হন । এছাড়াও, চট করে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না বা চারপাশের লোকজনদের সঙ্গে বিবাদ করবেন না, তাতে হার আপনারই হবে । আজকে কোনও কাজ করার থেকে কাগজে কলমে তার পরিকল্পনা করাই শ্রেয় । আজকে কাজ সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য ভালো দিন, সেগুলি করার জন্য নয় ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজকে আপনাকে অনেক চড়াই ভাঙতে হবে ! যদিও দৈব আপনার সহায়, আপনি প্রতারিত হওয়া থেকে বেঁচে যাবেন । অন্যদিকে কাজের ক্ষেত্রে আজ একটি ঘটনাবহুল দিন । আজ হয়ত আপনি কোনও বড় ব্যবসায়িক লেনদেন এবং এমনকি নতুন প্রকল্পও শুরু করবেন । এতেই আপনার সব শক্তি লেগে যাবে এবং আপনি তাড়াতাড়ি কাজ গুটিয়ে ফেলবেন । সঙ্গীর সঙ্গে মতানৈক্য বা বিবাদের সম্ভাবনা আছে । ফলে আপনাকে নিজের আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে । মেপে কথা বলাই পরম সুখের মূল চাবিকাঠি ।
মীন (PISCES) : আজ নিজের উন্নতিতে মনোনিবেশ করার দিন । আপনি আজ শিক্ষামূলক সভা অথবা ওয়ার্কশপে অংশ নিতে পারেন । স্ব-নিযুক্ত লোকেরা বিকেলে লোভনীয় ব্যবসার খোঁজ পেতে পারেন । আজকে আপনি প্রাণশক্তিতে ভরপুর, কাজেই পরিকল্পনাগুলি পর্যালোচনা করার এটিই সঠিক সময় । ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য একটি ওয়ার্কআউট রুটিন তৈরি করুন এবং প্রতিদিন সেই অনুযায়ী শরীরচর্চা করুন । আজ আপনি সবাইকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য মুখিয়ে থাকবেন এবং আপনি কিছু অভাবী সংস্থাকেও আর্থিক অনুদান দিতে পারেন ।