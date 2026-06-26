চাকরি থেকে ব্যবসায় লাভ, কোন রাশির জন্য কী সুখবর ?

চাকরি থেকে ব্যবসায় লাভ, কোন রাশির জন্য কী সুখবর ?
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : June 26, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনার কাজ ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন ৷ সন্ধ্যায় ভালো সময় কাটাবেন । আপনি সকলের পরিচিতি লাভ করতে চান ৷ নিজের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আপনি শীঘ্রই পূরণ করতে সক্ষম হবেন ।
বৃষ (TAURUS) : আজকে আপনি বেশিরভাগ সময়টা নিজের স্বাস্থ্যর উপর নজর দেবেন । ব্যবসায়িক মধ্যাহ্নভোজনে কিছু বাকি থাকা আলোচনা সফল হবে । গবেষণার কাজ আশাতীত ভালো যাবে ।
মিথুন (GEMINI) : ভালোবাসা ও রোমান্সের জন্য একটি উপযুক্ত দিন । প্রেয়সীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক অসাধারণ হতে পারে । কাছের বন্ধুদের সান্নিধ্যে আনন্দময় সন্ধ্যা কাটাতে পারেন । আর্থিক দিক থেকে গ্রহ-নক্ষত্র আপনার অনুকূলে নাও থাকতে পারে, কাজেই ফাটকা জাতীয় কার্যকলাপ বিশেষত জুয়াখেলাতে জড়িয়ে পড়বেন না । আপনার বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতেই তৃপ্ত থাকতে শিখুন । কাজের জায়গায় আপনার যোগাযোগের ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । আপনি মিটিং ও আলোচনা সভা নিয়ে প্রবল ব্যস্ত থাকবেন । আপনার পেশাদারী মনোভাব প্রশংসিত হবে ।
কর্কট (CANCER) : জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনাদের প্রেমের জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে । প্রেমের শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য আপনার উত্তেজনাপূর্ণ কিছু করার প্রয়োজন হতে পারে । দিনের পরের দিকে ফাটকা জাতীয় কাজকর্ম করলে তা ফলপ্রসূ হতে পারে । সংক্ষেপে বললে, আর্থিক দিক আপনার ভালো যেতে পারে । কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ করবেন না । এই সময়ে যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সম্মুখীন হবেন, সেগুলি লিখে রাখতে ভুলবেন না । শেষাবধি দিনটি ইতিবাচকভাবেই শেষ হবে ।
সিংহ (LEO) : জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠান্ডা রাখতে হবে । যদিও আপনি তাদের মানসিক সমর্থন পাবেন । অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কগুলিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারবে । মুক্তহস্তে খরচ করা বন্ধ করার ফলে আপনি হয়ত ব্যয়ের ওপরে লাগাম টানতে পারবেন । কর্মক্ষেত্রে, নিজের মনকে মাথার কথা শুনে চালানোর সময় এটা নয় ! আগ্রাসী মনোভাব এড়িয়ে চলুন, কেননা মেজাজ হারানো বিষয়বস্তুকে শুধুমাত্র আরও খারাপ করে দিতে পারে । মাথা ঠান্ডা রাখুন, যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ।
কন্যা (VIRGO) : কোনও সামাজিক জমায়েত আপনার সন্ধ্যাকে অপরিসীম খুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে । পুরনো কোনও বন্ধুর আকস্মিক ফোন কল আপনার মনকে স্মৃতিমেদুর করে তুলতে পারে । প্রিয়জনের সঙ্গে কিছু মজার মুহূর্ত কাটাতে পারেন । গভীর চিন্তাভাবনা করে কোনও বিষয়কে জটিল করে তোলার বদলে আজ আপনি সবকিছুকে সহজ করে তুলতে চাইবেন । আজকে কোনও বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেবেন না । কর্মক্ষেত্রে মসৃণ অগ্রগতির ইঙ্গিত আছে । সঠিক তদারকির মাধ্যমে ছোট লেনদেন থেকেও বিশাল লাভ পাওয়া যেতে পারে । কাজের জায়গায় মানসিক চাপ জাতীয় কিছু চ্যালেঞ্জ সামলাতে হতে পারে ।
তুলা (LIBRA) : সম্পর্কের প্রতি অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজাড় করে দিতে চাইবেন । কোনও মূল্যবান উপহার দিয়ে আপনি হয়ত আপনার প্রিয়জনকে আপনার আনুগত্যের আশ্বাস দিতে পারেন । আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনি সম্ভবত আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও দরকারের দিকে বেশি মনোযোগ দেবেন । যদিও আপনি বুদ্ধিমানের মতো ব্যয়ের সীমার মধ্যে থেকেই খরচ করবেন । কাজের ক্ষেত্রে আপনি দ্বিধায় ভুগতে পারেন, কেননা আপনার সামনে অনেকগুলি বিকল্প খোলা থাকবে । পরামর্শ এই যে, ধন্দে থাকলে বয়োজ্যেষ্ঠ ও অগ্রজদের সাহায্য চান ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : ব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ । জটিল পরিস্থিতি আপনাকে বিভ্রান্ত করে তুলতে পারে, কিন্তু আপনার প্রিয়জন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে । আর্থিক দিকে আপনাকে কিছু পদক্ষেপ নিতে হতে পারে এবং ব্যর্থতা সত্ত্বেও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে । অত্যধিক চিন্তা করলে কাঙ্খিত ফলের উলটো ফল পাবেন । কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামলানোর সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হতে পারে । নিরাপদে থাকার জন্য ও পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই সমস্যার সমাধানের জন্য স্পষ্টতা আনার চেষ্টা করুন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে । প্রণয়ীর সঙ্গে আরও দৃঢ় সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে । আজকের দিনে আর্থিক ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে । আপনার বুদ্ধিমত্তা ও কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি গ্রহ-নক্ষত্রও আপনার অনুকূলে থাকবে, যার ফলে আপনার কিছু লাভ হতে পারে । পেশাদারী জীবনেও অনুরূপ আশা রাখুন, কেননা আপনি হয় আরাম করার নয়ত সহকর্মীদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করার সময় পাবেন । সুযোগের হাতছানি আসতে পারে, কাজেই সজাগ থাকুন ।
মকর (CAPRICORN) : প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন । অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বের করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন । আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি হয়ত ব্যবসার কাজ বাড়ানোর জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে চাইবেন । যদিও নিশ্চিত করুন যে মাত্রাতিরিক্ত খরচ করছেন না । ব্যক্তিগত জীবনের বদলে পেশাগত জীবনের দিকে মনোযোগ দিন । যাই হোক, আপনি খুবই দক্ষতার সঙ্গে আপনার দৈনন্দিন কার্যকলাপগুলির পরিকল্পনা করবেন । নতুন কোনও প্রকল্প আপনার জন্য ভালো হতে পারে । সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সাহায্য করতে পারে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনি হয়ত একা সময় কাটাবেন, কাজেই প্রেম জীবন একঘেয়ে ও নীরস হয়ে উঠবে । আপনার সঙ্গীর মেজাজ ভালো নাও থাকতে পারে, কাজেই এই দূরত্ব যাতে বর্তমান সম্পর্কে প্রভাব না ফেলে তা নিশ্চিত করুন । ইতিবাচক মনোভাব ও কৌশলগত দক্ষতা আর্থিক ক্ষেত্রে আপনাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবে । অফিসে প্রচুর কাজের চাপে আপনার শক্তি হয়ত নিঃশেষিত হয়ে যাবে । ক্লান্তির জন্য আপনার হয়ত আর অফিসের নিয়মিত কাজ করার ক্ষমতা থাকবে না, তাই আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে চাইবেন । কিন্তু আজ হয়ত সেই সুযোগ পাবেন না ।
মীন (PISCES) : রোমান্টিক দিক থেকে আপনি হয়ত আনন্দের সর্ব্বোচ্চ শিখরে থাকবেন । প্রিয়জনের সঙ্গে কিছু আনন্দময় মুহূর্ত আপনার মেজাজ পালটে দেবে । একটি আনন্দঘন ও মধুর সম্পর্ক মুকুলিত হতে পারে । আর্থিকভাবে, কিছু বিদেশি যোগাযোগ আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির সহায়ক প্রমাণিত হতে পারে । আপনার লাভ বাড়ানোর জন্য দিনের অন্য ভাগটিকে কাজে লাগান । কর্মজীবনে আপনি হয়ত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবেন । আপনার অবস্থান উপভোগ করুন ও আপনার কাজকে ভালোবাসুন । অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাস্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করলে সাহায্য হবে ।