দিনটি খুবই ভীতিজনক, মাথা ঠান্ডা রাখার পরামর্শ এই রাশিদের
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : July 26, 2026 at 6:54 AM IST
মেষ (ARIES) : দিনের শুরুতে আপনার চাপের মাত্রা প্রচুর বেশি থাকবে । নানা পরিস্থিতি সামলানোর সময় আপনাকে উদ্বেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে । রসবোধ হারিয়ে ফেলবেন না, কেননা এটিই হয়ত আপনার মেজাজ ভালো রাখতে সাহায্য করবে । দিনের প্রথমার্ধে, আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনার নানারকম চিন্তা হবে । শুধু যে আপনি আর্থিক স্থায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করবেন তাই নয়, যে ঋণগুলি নিতে হবে তা নিয়েও ভাববেন ।
বৃষ (TAURUS) : বাবা-মায়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আজ একটু তেতো হয়ে উঠবে । স্বাস্থ্যের দিক থেকেও আজকের দিনটি আপনার ভালো যাবে না । প্রথমার্ধটি খুবই ব্যস্ত কাটবে ও আপনার সব শক্তি হয়ত নিঃশেষিত হয়ে যাবে । আজকে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, কেননা আপনার লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা আছে । দিনটি খুবই ভীতিজনক হলেও আপনাকে ঠান্ডা মাথায় এটি পার করতে হবে ।
মিথুন (GEMINI) : আজকের দিনে ব্যক্তিগত জীবন আপনার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে । আপনার প্রফুল্ল মেজাজ আজ প্রিয় মানুষটিকেও উৎফুল্ল করে তুলবে । একটি মজাদার রোমান্টিক সাক্ষাৎ আপনার জীবনে প্রাণ সঞ্চার করবে । আর্থিক দিক থেকেও এটি ভালো দিন নাও হতে পারে । জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য যদি আপনার যথেষ্ট সঞ্চয় না থাকে তাহলে আপনি হয়ত সমস্যায় পড়বেন । আপনার স্বাস্থ্যের ওপরে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে । দায়িত্বগুলিতে মনোযোগ না দিতে পারায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে যে আপনি কর্মক্ষেত্রে কাজে ভুল করবেন ।
কর্কট (CANCER) : পেশাগত দায়িত্বভারের কারণে আপনি হয়ত আজ প্রেমাস্পদের জন্য সময় বের করতে সমস্যায় পড়বেন । কাজেই মসৃণ সম্পর্ক বজায় রাখা আজকের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে । আর্থিক দিক থেকে আপনি হয়ত ভাগ্যবান থাকবেন, কেননা দিনের শুরুর দিকে অতীতের কোনও কাজ থেকে লাভজনক ফল পেতে পারেন । কর্মক্ষেত্রে আপনার বাস্তববাদী হওয়ার গুরুত্ব বোঝার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে । আজকের দিনে আপনি হয়ত কিছু যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেবেন ।
সিংহ (LEO) : প্রেমাস্পদের প্রয়োজনের দিকে যদি আপনি মনোযোগ দেন, তাহলে আপনার প্রেমজীবন মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলবে । মিষ্টি কথায় মুড়ে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করে আপনার স্বভাবের স্বাভাবিক দিকটি দেখান । খেলাধূলা, শিল্পকলা, শেয়ার বাজার বা অন্য যে কোনও ফাটকা জাতীয় কার্যকলাপে যারা যুক্ত তাদের আর্থিক লাভ হতে পারে, বিশেষত দিনের দ্বিতীয় অর্ধে । পেশাদার দিক থেকে আপনি আপনার সহকর্মীদের অনুপ্রেরণা জোগাবেন । কাজের জায়গায় আপনি হয়ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের দায়িত্ব নেওয়ার উদ্যোগ নেবেন ।
কন্যা (VIRGO) : ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য আজ একটি ভালো দিন । পরিবারের সঙ্গে হয়ত কিছু ভালো মুহূর্ত কাটবে । প্রিয়তমের সঙ্গে বৌদ্ধিক আলোচনা আপনাকে অনুপ্রেরণা দেবে । সাংসারিক কাজকর্ম ও দায়িত্বের কারণে আপনি হয়ত আর্থিক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার কোনও সুযোগ পাবেন না । কাজেই আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এটি একটি গড়পড়তা দিন হয়েই থাকবে । দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে অস্বাছন্দ্য আস্তে আস্তে কেটে যাবে । উদ্যমী হওয়া সত্ত্বেও আপনি ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকবেন । কাজের জটিলতা আপনাকে বিচলিত করে তুলতে পারে ।
তুলা (LIBRA) : প্রেমজীবন ঘটনাবহুল কাটতে পারে । আনন্দদায়ক কার্যকলাপগুলি আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করে তুলবে । মিষ্টিমধুর কিছু চমক আপনার ও আপনার প্রিয়তমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে । আর্থিক পরিস্থিতিকে নবজীবন দেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরতি নেওয়া ভালো । পরিকল্পনা করা ও সাশ্রয়ী মূল্যে কেনাকাটা করলে আর্থিক লেনদেন সহজতর হবে । কর্মক্ষেত্রে লক্ষ্যভেদ করার জন্য আপনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকবেন । দিনের পরের দিকে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জিত হতে পারে । যদিও, খেয়াল রাখুন যাতে অহংকারী না হয়ে পড়েন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : সবকিছু হয়ত আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ীই ঘটবে, কেননা আপনি প্রিয়তমের চিত্ত আকর্ষণ করার মেজাজে থাকবেন । রোমান্স উচ্চতার শিখরে পৌঁছবে ও আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে রোমাঞ্চকর সময় কাটাবেন । আর্থিক দিক থেকে দিনের পরের দিকটি বেশি আশাব্যঞ্জক হতে পারে । এই পর্যায়ে ফাটকা জাতীয় লেনদেন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । কাজের ক্ষেত্রে আপনার কার্যকারিতা বেড়ে যেতে পারে । আশাবাদী মনোভাব ও স্থির সঙ্কল্পের কারণে আপনি কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনার ও প্রিয়তমের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া তৈরি হবে, কাজেই আপনার প্রেমজীবন ইতিবাচক মোড় নেবে আজ । যা ঘটছে তা হতে দিন । ধীরে ধীরে একটি মধুর ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক মুকুলিত হতে পারে । প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার ব্যবসায়িক কার্যকলাপ বাড়াবে ও তার ফলে আর্থিক সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে । কর্মক্ষেত্রে যদিও আপনার লক্ষ্যের দিকেই নজর থাকবে, তাই দায়িত্বে ভার অত্যধিক মনে হতে পারে । এই সময়ে কোনওরকম সমালোচনা থেকে বিরত থাকাই ভালো ।
মকর (CAPRICORN) : সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর ফলে আপনার হয়ত সংযোগ স্থাপন করতে ও অনুভূতির কথা প্রকাশ করতে সাহায্য হবে । জটিল সমস্যাগুলি সমাপ্ত হবে ও আপনার প্রিয়তমের সমর্থনে সম্পর্ক নতুন করে জোর পাবে । আর্থিক লক্ষ্যগুলি পূরণ না করতে পারায় আজকের দিনে আপনি হয়ত মর্মাহত হয়ে পড়বেন, কেননা আর্থিক পরিস্থিতি জোরদার করার আবশ্যকতা আপনি বুঝতে পারবেন । কাজের ক্ষেত্রে আপনার ভুলগুলিকে গোড়াতেই শুধরে নিতে হবে । আত্মবিশ্বাস গড়ার দিকে নজর দিন ও পরিবর্তনের জন্য অন্যের ওপর ভরসা করা কমিয়ে দিন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : সন্ধ্যাটি অসাধারণ কাটবে, কারণ আপনি কাছের বন্ধুবান্ধব, পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে সময় কাটাবেন । সম্পর্কের ব্যাপারে প্রিয়তমের ওপরে খুব বেশি চাপ দেবেন না, তাহলে সম্পর্কে বাধা সমস্যা তৈরি হতে পারে । আর্থিক বিষয়ে দিনটি আপনার অনুকূলে যাবে, কেননা বকেয়া কিছু পাওনা অর্থ পাবেন । কিন্তু আর্থিক বিষয় খুব সযত্নে সামলানো আবশ্যক হয়ে উঠতে পারে । কর্মক্ষেত্রে আপনি নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করবেন । ধীরস্থির ও শান্তভাবে এই লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছনোর জন্য আরও বেশি চেষ্টা করাও জরুরি হয়ে উঠতে পারে ।
মীন (PISCES) : আরও ভালো বোঝাপড়া ও আবেগের ভারসাম্য আপনাকে সঙ্গীর আরও কাছে নিয়ে আসবে, কাজেই প্রেমের জীবন সমৃদ্ধ হবে । মধুর চমক সম্পর্কটিকে মসৃণভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে । আর্থিক দিকে, উপার্জন করা ও আয় বাড়ানোর জন্য আপনি আরও পরিশ্রম করবেন । অফিসে আপনি হয়ত সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত থাকবেন । অনেক দিনের পুরনো কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যার হয়ত সমাধান হবে । যাই হোক, আজকের দিনে আপনি যে কাজেই হাত দিন না কেন, তাতেই সফল ও সন্তুষ্ট হবেন ।