আর্থিক লাভের ইঙ্গিত, সরকারি কর্মচারীরা কাজের সুফল পাবেন
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : August 26, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনার সাহচর্যে সঙ্গী নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বোধ করবেন । প্রেমজীবন ভালোই কাটবে, কেননা প্রিয় মানুষের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক সমন্বয়পূর্ণ হবে । বিনিয়োগের জন্য এই দিনটি শুভ হতে পারে । যদিও, আপনি বেশি কাজ করবেন ও আর্থিক বিষয় নিয়ে চিন্তা কম করবেন । পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি আজ কাজে মনোনিবেশ করবেন । ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা সহজ হয়ে যাবে । আপনি যেহেতু কঠোর পরিশ্রম করার মেজাজে থাকবেন, অন্যদের থেকেও তাই আশা করবেন ৷ যার ফলে হতাশ হবেন ।
বৃষ (TAURUS) : এটি একটি শুভ দিন, আপনি পরিবারের নৈতিক সমর্থন পাবেন, যা কিনা আপনাকে প্রবল আনন্দিত করে তুলবে । আপনার প্রিয়তম আপনার সান্নিধ্যে স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন, যা সম্পর্কটিকে পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যাবে । আর্থিক ক্ষেত্রে, ভালো উপার্জন করার জন্য আপনাকে আরও সুশৃঙ্খল হতে হবে । সব মিলিয়ে এই দিনটির আনুকূল্যে আপনার চটজলদি কিছু লাভ হতে পারে । সব ক্ষেত্রেই ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে, বিশেষত পেশার ক্ষেত্রে । ভালো যোগাযোগের দক্ষতা ও প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাহায্যে আপনি সাফল্য অর্জন করবেন ।
মিথুন (GEMINI) : আপনার বদ মেজাজ ও কটু ভাষার মাধ্যমে অন্য কাউকে আঘাত করবেন না । তাদের বিপদে সাহায্য করুন । আপনাকে মনে করতে হবে খারাপ সময়ে আপনার কেমন অবস্থা হয়েছিল, আর সেই অনুযায়ী অন্যদের জন্য সমব্যথী হতে হবে ।
কর্কট (CANCER) : প্রিয়জনদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন । জীবনসঙ্গীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করার এটা উপযুক্ত সময় । আপনি কখনই হৃদয় দিয়ে চিন্তা করেন না, কিন্তু আজ স্ত্রীর ব্যাপারে বেশ আবেগপ্রবণ থাকবেন । বিভিন্ন আবেগ আজ আপনাকে আপ্লুত করবে ।
সিংহ (LEO) : আপনার মন আজ পরস্পরবিরোধী আবেগপূর্ণ থাকবে । এক সময়ে অত্যন্ত খুশি বোধ করবেন, পরমুহূর্তেই মন খারাপ হয়ে যাবে । আজ কাজে সাফল্য পাওয়ার জন্য নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে । আর্থিক লাভের ইঙ্গিত আছে ।
কন্যা (VIRGO) : স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কখনও গড়িমসি করবেন না । অতীত ক্ষতগুলির মোকাবিলা করতে আপনি একদম তৈরি আছেন । তবে, আজ সারাদিন শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় থাকবে । আপনাকে আজ মজা ও বিনোদনে সময় কাটাতে জানানো হচ্ছে, যাতে আপনার ব্যাটারি পুরোপুরিভাবে রিচার্জ হয়ে থাকে ।
তুলা (LIBRA) : সরকারি কাজের জন্য আজ ভালো দিন । সরকারি কর্মচারীরা নিজেদের কাজের সুফল পাবেন । আপনার কাজ ও দক্ষতা প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হবে । প্রিয়জনের সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারবেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : এটা কাজের সময় আর নতুন পণ্য বাজারে এনে ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীদের অবাক করে দেওয়ার মুহূর্ত । তবে, নক্ষত্রদের অবস্থান খুব একটা অনুকূলে নেই, যার অর্থ হল আপনাকে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে । সময় নিন, সমস্যা সমাধান করুন এবং তারপর নিজের কাজে এগিয়ে যান ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনি চুপ করে বসে থাকার মানুষ নন, কিন্তু আজ ঘুম থেকে ওঠার পর অলসতা আপনার উপর চেপে বসবে । এটা সাম্প্রতিক পরিশ্রমের কারণে হতে পারে । আপনি কাজের দায়িত্ব অন্যদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ।
মকর (CAPRICORN) : আপনি কাজপাগল হয়ে উঠেছেন আর অন্যদের আপনার এই ব্যস্ততার জন্য সমস্যা হতে পারে । তবে এই কাজগুলি অনেক সময় ধরে হাতে পড়ে ছিল তাই তাদের অভিযোগে কান পাতার বিশেষ দরকার নেই । কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে প্রিয়জনদের সঙ্গে কাটানোর জন্য প্রচুর সময় পাওয়া যাবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজ আপনার কাজের চাপ প্রচুর, তবুও হাতে পড়ে থাকা সব কাজ শেষ করতে পারবেন । তবে সামনে এগিয়ে যাওয়াও দরকার, নাহলে আপনার বৃদ্ধি থেমে যেতে পারে ।
মীন (PISCES) : আজ মিশ্র অনুভূতি বোধ করবেন । একদিকে খারাপ পরিস্থিতি ভালো করার জন্য দুশ্চিন্তা ও চাপ থাকবে, অপরদিকে আপনি যে কোনও বিষয় তাদের নিজস্বতা মেনে নিয়ে গ্রহণ করতে রাজি থাকবেন ।